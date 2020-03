El COI alienta a atletas a seguir su preparación para los JO, Tokio, 2020

Notas Sueltas. N°1) Como miembro de la Fundación Thompson Reuters, en mi correo recibí el siguiente comunicado fechado el miércoles 18 de marzo de 2020, del CEO, (Director Ejecutivo), en la respuesta de la pandemia ocasionada por la COVID-19. Dice: “Como la situación, Coronavirus se desarrolla, queremos mantenerte actualizado, en cuanto a las medidas que estamos tomando, para garantizar la entrega de nuestros servicios, tanto como sea posible, mientras priorizamos la salud de nuestros trabajadores, y socios. Como organización global, estamos guiados por el gobierno y la salud en diferentes regiones. 'TRUST LAW' (Ley de Fideicomiso), está cancelando todos los eventos en persona para los próximos dos (2) meses. El resto del trabajo continúa normalmente. Lo mantendremos informado mientras monitoreamos y explorar alternativas reprogramadas.

Debido a las restricciones de viajes internacionales, estamos posponiendo nuestros cursos de FORMACIÓN EN PERIODISMO por los próximos dos meses. Proporcionaremos actualizaciones periódicas sobe cursos individuales con los afectados. Mientras se posponen los eventos y las reuniones públicas, durante la próxima semana, continuamos planifcando para nuestro FORO ANUAL de Derechos Humanos, conferencia de confianza como siempre. El evento está programado para el 11 y 12 de Nov., en Londres, por lo que esperamos que el de la crisis de saludo ha pasado”.

Nota N°2). La COPA OZAWA 2020, Torneo Int. de Karate, programado para el 9 al 12 de abril 2020, es un ejemplo en donde DON DINERO (USA DÓLAR, es primero). Una nota de James Tawatao, Presidente de la Copa Ozawa, Karate Shotokan de Las Vegas. Su Moto: “Paz, Unidad y Armonía dijo: “Muchos de ustedes me han contactado, y están preocupados por sus planes de viaje para la Copa Ozawa 2020, sobre si se CANCELARÁ o no debido al coronavirus. Por lo tanto, escribo para mantenerlo informado y darle las últimas noticias. La Copa Ozama todavía está en marcha según lo planeado. Hasta ahora tenemos más de 500 NOCHES RESERVADAS, en el Hotel Flamingo (en las Vegas) y estoy seguro de que muchas más personas reservarán sus habitaciones pronto.

Hablé con mi gerente de ventas de la convención con el Flamingo esta mañana, y ella me informó que debido a que actualmente no hay prohibiciones para viajar dentro de los Estados Unidos”. Ni prohibiciones para grandes aquí en Las Vegas”. Agregó James Towatao: “No puedo CANCELAR el torneo incluso si lo DESEO porque si lo hago impondría altos COSTOS DE CANCELACIÓN CON EL HOTEL”. Finalmente fue cancelada la COPA OZAMA.

Tema de hoy. El martes 17 de marzo 2020, recibí un Comunicado del Dep. de Comunicaciones del COI que dice: “Hoy el Comité Olímpico Internacional, (COI), continúa con sus CONSULTAS con todos los INTERESADOS de los Juegos Olímpicos, Tokío 2020. El primero tuvo lugar con las Federaciones Olímpicas Internacionales de Deportes de VERANO (ISOIF), que preside Francisco Ricci Betti de Italia. Con los COMITÉS OLÍMPICOS NACIONALES. (CONS). (¿quiénes asistieron por el COP?). El Comité Para-Límpico, (IPC). (¿Quiénes asistieron por Panamá?. Otras Federaciones Internacionales. Esta es una situación sin precedente para todo el mundo, y nuestro pensamiento está con todos los afectados por la crisis. Somos solidarios con toda la Sociedad, de hacer todo para contener el virus. Esta es una situación sin precedentes para todo el mundo”.

La situación alrededor de la COVID-19, también está impactando los preparativos para los JO, Tokío 2020, y está cambiando día a día. El COI permanece TOTALMENTE comprometido con los 'JO, Tokío 2020, y con más de CUATRO MESES antes de los Juegos, no hay necesidad de ninguna DECISIÓN DRÁSTICA en este punto; y cualquiera ESPECULACIÓN en este momento, sería CONTRA PRODUCENTE. Esto es lo que el Megalómano, Mitó mano, y Judas del Olímpismo Panameño, Camilo 'Madurito' Amado, no explicó a las Federaciones, Atletas, e inclusive al 'DG' de ´Pan-Demonio', Eduardo Cerda, Alias Rasputín, el Monje Loco, y a Henry 'Pirata Morgan' Poza, Jefe de COPAN, sobre los atletas que no deben abandonar los preparativos para los 32° JO, Tokío, 2020.

El COI ALIENTA a todos los ATLETAS a continuar PREPARÁNDOSE LOMEJOR QUE PUEDAN. Seguiremos APOYANDO los atletas consultando con ellos y sus respectivos CONs, y proporcionándoles la información más reciente, y desarrollos que son ACCESIBLES en el Sitio web, del ATLETA 365, y vía sus respectivos CONs, (el de Panamá que preside Camilo Amado Varela, y sus Federaciones Internacionales). Esto es otra prueba, aunque no le importa en lo absoluto, el Jefe del ¡Buen Gobierno¡, DRENAR la ciénaga del Olímpismo Panameño. Nadie está practicando, algunos atletas ya han fracasado y los que más dinero reciben de Estímulo Deportivo, etc. al mes. Esta es la triste realidad de nuestro Deporte Olímpico. Tomen nota de esto.