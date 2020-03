Posponen las dos Primeras fechas de La Liga Diamante, 2020

La Nota suelta. Ayer viernes 20 de marzo 2020, recibí un Comunicado de Prensa del Comité Internacional Olímpico, (COI), que dice: “Los Atletas toman las Redes Sociales para inspirar esperanza y apoyo a sus compañeros. El COI amplia sus explicaciones en torno a los XXXIV Juegos Olímpicos, Tokío 2020, y sus consejos a los atletas.

El hoy ‘World Athletic (Atletismo Mundial), antes conocido como Asociación Internacional de Federaciones Atléticas, hizo el anuncio de la LIGA DIAMANTE 2020, donde nuestro atleta, Alonso Edward, ganó TRES COPAS en los 200 Metros Planos en 2014, 2015 y 2016. Cada Copa tiene un premio en USA $ de 50,000.0, en adición de $10,000.00 al ganador de cada prueba. La Liga Diamante cambió su formato, y los ganadores se deciden en una prueba final para ello. La primera prueba que se celebra en Doha Qatar, en el mes de abril, por los problemas de la coronavirus, fue pospuesta para otra fecha. Lo mismo la segunda fecha que debe ser en Shanghai, China. La siguiente y 3ª prueba, debe celebrarse el 24 de mayo en Suecia. N°4), en Italia, 28 de mayo. N°5, en Marrueco, el 31 de mayo 2020. N°6) en USA el 7 de junio 2020. N° 7, el 11 de junio en Noruega. N°8, el 13 de junio en Francia.

El N° 9 en Gran Bretaña, el 4 de julio. El N°10, en Mónaco, el 10 de julio. El N°11, en China el 13 de agosto. El N° 12 en Gran Bretaña, el 16 de agosto. El N° 13, en Suiza el 20 de agosto 2020. DOS FINALES DE LA LIGA DIAMANTE, serán en Suiza y Estocolmo. En todo esto hay un signo de interrogación en especial de países como USA donde el ‘cuasi-dictador’ de ese país, el racista Donald Trumph, ha prohibido la entrada a su país a ciudadanos de un sin número de países. Algunos si entran tienen que permanecer en cuarentena por un tiempo. Premios económico para los ganadores. Primer lugar: $50,000.00 USD$. Segundo. $20,000.0 Tercero: $10,000.00. Cuarto, $6,000.0, V°: $5,000.0, Sexto, $4,000.0. Séptimo, $3,000.0, y Octavo, $2,000. A esto se suma los premios de cada reunión.1°) $10,000., 2°) $6,000.0, 3°), $4,000.0, 4°), $3,000.0. 5°), $2,500.0, 6°), $2,000.0, 7°), $1,500.0, y 8°), $1,000.0.

Además de los premios en dinero, el ganador de ambos sexos de cada modalidad recibe un Trofeo de Diamante. Las pruebas que se disputan: 100, 200, 400, 800, 1,500, 3000/5000, 3000 con Obstáculos, 100/110 con Vallas, Salto de Altura, Salto con Pértiga, Salto de Longitud, Salto Triple, Impulsión de Bala de Disco y de Jabalina. Estas pruebas se van alterando en función de cada reunión. Tomen nota de esto.

Finalicé el Coctel del viernes 20 de marzo 2020, prometiendo hablar del Torneo INTERNO de ATLETISMO de Cuba, para mantener a sus ATLETAS ACTIVOS. Resalté que este torneo es dirigido por YIPSI MORENO, Comisionado Nacional de Atletismo. Voy a informar a mis colegas de la prensa deportiva de está generación que quizás no saben quien es Yipsi Moreno, y fanáticos del atletismo que quizás no recuerden a dicha atleta. Y da tristeza que Irving Saladino, la máxima estrella que ha tenido nuestro atletismo no ha imitado a esta atleta. Yipsi era conocida como ‘La Furia de Agramonte’. Era una atleta de Lanzamiento de Martillo. Ganó medalla de Plata en los ‘JO’ de Atenas 2004, donde Irving Saladino, hizo su debut en JO. Medalla de Oro en los ‘JO’ de Beijing 2008, donde también Saladino ganó presea dorada. Este servidor estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en el monumental Estadio bautizado “ El NIDO DE PÁJARO”.

Yipsi fue Campeona Mundial en Edmonton, Canadá, 2001; en París 2003. Oro en Helsinki 2005. Plata en Osaka, 2007.

Es triste que Irving Saladino, muy poco le ha interesado mejorar su no solo su nivel académico, sino de estudiar METODOLOGIA DEPORTIVO en Cuba, donde el METODÓLOGO DEPORTIVO, es la figura de MÁS ALTO NIVEL TÉCNICO. El Jefe del ¡BUEN GOBIERNO¡, Don Nito Cortizo Cohen, cometió un error que no le ha intere sado rectificar, de nombrar a Irving Saladino de DIRECTOR TÉCNIDO DE DEPORTES, y es todo un desastre.

Volviendo al torneo atlético de Cuba, Yipsi Moreno declaró que: “Tendrá entre 300 y 320 atletas concursando hasta el 22 de marzo 2020. El evento fue inaugurado el 19 de marzo, con la presencia confirmada de las primeras figuras de la disciplina en cada especialidad. Apuntó que algunos atletas se verán imposibilitados de competir por lesiones y molestias que, aunque no son graves, deben preservar su salud”.

“En esta jornada inaugural se premiarán a los recordistas de este evento, cuyas marcas perduran por más de diez años, y servirá para reinaugurar el Estadio Panamericano. Esto resultará la primera competencia oficial que tendrá lugar en el gigante del Este de la ciudad, tras ser reparado en buena parte de su estructura, explicó Moreno. Informó que como novedad, habrá participación de cinco academias militares y dos universidades del país, solo en eventos de carrera y salto.

En la MASIVIDAD ESTÁ EL DESARROLLO. Agregó Yipsi, que: “Esta copa nos servirá para experimentar algunas estrategias que queremos poner en marcha rumbo a los ‘JO’, y realizar varios en la preparación de determi nados atletas, en aras de buscar su clasificación a Tokío”. Tomen nota de esto.