Las Nota Sueltas de Hoy, En Twitter aparece una nota interesante del apreciable y siempre recordado colega RUBÉN DARIA MURGAS TORRAZA, con quien tuve el placer de colaborar, durante el tiempo que fue Director del DIARIO CRÍTICA de 1971 a 1981. Puedo dar fé de su solvencia ética y moral. Es conocedor del deporte. Dijo: “Tenemos todas las excusas para RENUNCIAR a la SEDE de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022. Nos ahorraríamos $500 millones”. Hay otros panameños y extranjeros que viven en el país que comparten esa idea.

Al mismo tiempo, 'parece' que el Jefe del ¡BUEN GOBIERNO¡ no está de acuerdo, y otro grupito de Mitómanos

y entre ellos menciono al, Jefe del COP, Camilo Amado Varela; Eduardo Cerda, 'DG' de Pandeportes, 'Alías Rasputín, el Monje Loco'. HENRY 'Pirata Morgan' POZO, Jefe de COPAN, DAMARIS USA $) YOUNG, que a 'raja tabla' porque goza de la simpatía de PERÉ MIRÓ SELLARES, y JAMES MCLEOD, altos Funcionarios Administrativos del COI, quiere ser la nueva PRESIDENTA DEL COP, en las elecciones de octubre 2020. En el ahora PANAM- SPORTS, (ODEPA), el COP tiene de 'Hado-Padrino' a su Presidente ILLIC NEVEN, adulador de los 'gringos', en especial a Donald Trumph.

Tiene las oficinas de 'PANAM-SPORTS', en una SUITE, en Florida, Miami, que es uno de los epicentros del COVID-19 en los Estados Unidos, apoya esta elección. Neven no puede pisar suelo panameño, porque tendría que cumplir con los 14 días de Cuarentena que exige la ley, y la OMS. Tomen nota Tema de hoy. En el Título Principal del Coctel de hoy dice: “El COI explica en detalles, por qué los 32° JO Tokío 2020, tienen que ser ajustados. Hoy comienzo por la pregunta: ¿Cómo vas a manejar el proceso de Clasificación para estos Juegos?. Respuesta. “. El proceso de clasificación y cualquiera pregunta relacionado con la reprogramación de eventos deportivos, será discutido individualmente con la Federación Internacional, (FI) como parte del trabajo del IOC 'TASKFORCE' (Fuerza de Trabajo) que se llama 'HERE WE GO' (AQUÍ VAMOS), ha consultado. Nosotros podemos compartir cuando ha consultado con todas las partes relevantes, y podemos adaptar el sistema de clasificación, con las respectivas federaciones.

Está claro que todos esos ATLETAS y la clasificación para los Juegos Olímpicos, Tokío 2020, ya preclasificados, ya siguen clasificados. Esto es consecuencia de los hechos que esto Juegos Tokío 2020, de acuerdo con JAPÓN, seguirá siendo LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA XXXII OLIMPIADA. Alrededor del 57% de las PLAZAS DE CLASIFICACIÓN ya han sido obtenidas. En algunos casos, la CUOTA DE CLASIFICACIÓN es ganada por CON DEL PAÍS. En algunos casos se gana directamente por un ATLETA ESPECÍFICO. En todos los casos y según la Carta Olímpica, el CON respectivo se RESERVA EL DERECHO, (en Panamá abuso de Madurito y su entourage) de seleccionar los atletas a representar a CON en los Juegos Olímpicos de Tokío, 2020.

El Artículo 4 de la Carta Olímpica, (Los Comités Olímpicos Nacionales) Artículo 27 “Misión y Función de los CON Punto 3, en la oración final dice: “Cada CON tiene la OBLICACIÓN de PARTICIPAR en los Juegos de la Olimpiada enviando a sus ATLETAS (EL COI COSTEA A 6 ATLETAS CON GASTOS PAGOS).

Otra Pregunta: ¿Qué pasará con la VILLA OLÍMPICA?. Respuesta del COI. Esta es una de las muchas preguntas que tendrá que ser abordado por el 'Taskforce. (Fuerza de Trabajo) “Here We GO'. Se hará lo mejor para asegurar que hay una VILLA OLÍMPICA en Tokío 2020, ya que aquí es donde está el CORAZÓN DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS ESTÁ LATIENDO. Es nuestra ESPERANZA podemos tener una Villa Olímpica, en la forma TRADICIONAL, porque todos los que HAN VIVIDO en una Villa Olímpica saben que esta es la verdadera EXPERIENCIA OLÍMPICA. Esta es una experiencia de por vida. Agrego que en una Villa Olímpica se realizan muchas actividades humanas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR/UNHCR), presidido por Hisham Badr, Embajador de Egipto, y la Comisión del COI de apoyo internacional. Allí se lleva a cabo, y seguro no lo saben los Mitómanos del COP y Pandeportes, donación de ropas y artículos deportivos a los atletas de los campos DE REFUGIADOS, que lo necesitarán ahora más que nunca.

¿Cómo vamos a manejar la reprogramación de Campeonatos del Mundo, y otras Competencias para permitir que los 'JO' tengan lugar? Respuesta: “El COI se mantendrá en contacto con todas las 'FI' para evaluar cómo el aplazamiento de los Juegos impacta sus propios calendarios. El Atletismo Mundial (IAAF), es uno de los deportes que tiene ese problema con eventos clasificatorios. Pregunta: ¿Cómo hacemos con los Patrocinadores Olímpicos , Emisoras y Anuncios?. Respuesta: NUESTROS SOCIOS han sido muy SOLIDARIOS, en la decisión de enfocarse en La SALUD (NO EN DON DINERO USA$ COMO EL COP, ETC.), SEGURIDAD, y PROTECCIÓN tanto de la Comunidad Internacional como la Olímpica en estos tiempos inciertos.

Queremos agradecerles por su continua cooperación, y esperamos trabajar juntos para asegurar que los Juegos Olímpicos son una EXPERIENCIA INCREÍBLE PARA TODOS. Tomen nota de esto.