Recuerdos y Notas Sueltas del Dep., en esta Crisis de COVID-19

Hoy comienzo con un buen recuerdo en la Natación con los atletas masculinos y femeninos, que han ganado más Medallas doradas en Juegos Olímpicos. Comenzaré con los hombres. N°1), MICHAEL PHELPS, (USA), de los XXVIII Juegos Olímpicos de Verano, Atenas, Grecia 2004, al XXXI JO de Verano, Río de Janeiro 2016, 23 de Oro, 3 de Plata, y 2 de bronce. Totales, 28 medallas. Pruebas en que más competía Phelps. 100 y 200 metros Estilo Mariposa. 200 y 400 metros, Estilo Combinados. 200 Metros Libres. Relevos: 4 x 100, y 4 x200 Metros Estilo Libre. N°2), MARK SPITZ, (USA), XIX Juegos Olímpicos de Verano, México 1968, a los XX Juegos Olímpicos de Verano, Munich, Alemania, 1972. A propósito, Munich, Alemania, 1972, representa uno de los momentos MÁS TRISTES de los Juegos Olímpicos de Verano. ¿Y por qué?

El atentado terrorista durante los Juegos por el Grupo Terrorista llamado Septiembre Negro, una facción de la Organización Para la Liberación de Palestina liderado por Yassir Arafat. Asesinaron a 11 ATLETAS y ENTRENADORES ISREALIES. Murieron CINCO (5) Terroristas y 1 Policía. Retornando al excepcional nadador Mark Spitz, ganó 9 medallas de oro, 1 de plata, y 1 de bronce. Nadaba los 100 y 200 metros, Estilo Libre. 100 y 200 metros Estilo Mariposa, y los Relevos 4 x 100 y 4 x200 metros libres. N° 3), MATT BIONDI DE (USA). Compitió en los XX Juegos Olímpicos, Los Ángeles, California 1984, y los XXV, Juegos Olímpicos de Verano,

Barcelona, España, 1992. Ganó 8 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Biondi nadaba en los 50, 100 y 200 etros Estilos Libres, 100 metros Estilo Mariposa. Relevos 4 x 100 Libres, y 4 x100 Estilo Combinado. En cuanto a las damas que más Medallas de Oro han ganado en natación en Juegos Olímpicos de Verano, la cantidad es reducida. N° 1), JENNY THOMPSON, (USA), XXV, Juegos Olímpicos de Verano, Barcelona, España 1992 y los XXVIII Juegos Olímpicos de Verano de Atenas, Grecia, 2004. Thompson ha nadado en los 50 y 100 Metros Estilo Libre, y 100 Metros Estilo Mariposa. También competió en los Relevos 4 x100 Estilo Libre, y Relevo 4 x 100 Combinado. N°2), AMY VAN DYKEN (USA), ganó 6 Medallas de Oro. Competía en los 50 y 100 metros Estilo Libre. También participó en los Relevos 4 x 100 Metros Libres. Sería injusto, pese a que Panamá no ha ganado Medalla de oro en Natación de Juegos Olímpicos, no hacer una Mención Honorífica de la nadadora panameña EILEEN COPARROPA; y ¿por qué? La compatriota Eillen, nadó con las mejores nadadoras de la época. Basta con mencionar a la reina de la velocidad de esa época, INGE DE BRUIJN de Holanda, Therese Alshammar de Suecia, Amy Van Dyken de USA, Susan Ruolph de Gran Bretaña. En esa época no recibía esa cifra de CUATRO DÍGITOS al mes que reciben los atletas '´elites de Pandeportes'. Su progenitor, tenía que buscar patrocinio de la empresa privada. He aquí parte de la actuación de Eileen que estudió y se graduó de la Universidad de Auburn. Juegos 'CA' y del Caribe, Maracaibo, Venezuela, 1998. Oro en 50 y 100 metros libres. Juegos 'CA' y del Caribe, San Salvador 2002. Oro en 100 y 200 metros Libres. Juegos Panamericanos, Winnipeg, Canadá, 1999, Medalla de Plata en 50 Metros Libres. Medalla de Bronce, en Los Juegos Panamericanos, Santo Domingo, República Dominicana 2003.

Antes de pasar al Atletismo, quiero felicitar de corazón, a todos los atletas profesionales, en especial del Béisbol de las Grandes Ligas, que están enviando donaciones para ayudar a dar un alivio a la situación económica de muchos panameños que han perdido sus empleos por la Pandemia que está azotando a nuestro querido Panamá. También considero que debo hacer una pausa para hacer mención de un atleta fuera de serie en el Judo Estilo Grecorromano, que inexplicablemente recibe muy poco reconocimiento a nivel mundial. Me refiero al cubano MIJAIN LÓPEZ.

En el Coctel los lectores fueron testigos de mi CENSURA, al Presidente de 'PANAM-SPORTS', Illic Neven que premió al atleta PARALÍMPICO, FRANCISCO BARRETO DE BRASIL, de la Gimnasia Artística que ganó 3 Medallas de Oro en Caballo con Arzones, Barra Horizontal y Equipo, en los XVIII Juegos Panamericanos, Lima, Perú, 2019, como el MEJOR ATLETA DEL 2019, sobre el Cubano Mijaín López, Medalla de oro en Lucha Grecorromano en los 18° JP, Lima, Perú, 2019. Merece ese premio pero a nivel de Atleta-Paralímpico. Si hay algo que debo decir, es que Mijaín López, que ya está clasificado para los XXXII JO que sigue siendo 2020, pero será celebrado en el 2021, va en busca de su CUARTA MEDALLA dorada en JO. Ganó Medalla de oro en Beijing 2008, en Greco en la división de 120 Kilos. En los XXX JO de Verano, Londres, Gran Bretaña 2012, Oro en los 120 kilos. En los XXXI JO, Rió de Janeiro, Brasil, 2016, oro, pero en los 130 kilos. Mijaín tiene 5 medallas oro en 'CM' de Lucha Greco: Budapest, 2005. Herning, 2009. Moscú, 2010. Tushkent, 2014. MEDALLA EN JUEGOS PANAMERICANOS. Oro: Santo Domingo 2003. Oro Río de Janeiro, Brasil, 2007. Guadalajara, México 2011, Oro, Toronto, Canadá, 2015. Oro, Lima, Perú, 2019. Otra vez se me terminó el espacio disponible, por lo que mañana hablaré en detalle del Atletismo, y también del control antidopaje en este momento.