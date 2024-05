Asamblea termina sesiones con extensa lista de proyectos y ratificaciones sin aprobar

Con una larga lista de temas por discutir y aprobar, la Asamblea Nacional terminó ayer el quinto y último periodo de sesiones ordinarias del quinquenio 2019-2024.

Este cierre de periodo ocurrió sin que el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jaime Vargas pronunciara un discurso de clausura sobre sus últimos seis meses de gestión.

Previo a esta sesión de clausura, en la sesión regular no se abordó ninguno de los proyectos de ley pendientes en segundo debate, a pesar de existir una extensa lista de 169 proyectos que estaban en el orden del día en espera de ser analizados.

Tampoco se discutió la ratificación de 20 funcionarios con periodos fijos, designados en las últimas semanas por el Órgano Ejecutivo, que estaban pendientes de análisis en el pleno.

Entre los funcionarios cuya ratificación fue postergada, estaban el de la designada magistrada suplente de la Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Katia Di Bello Becerra, además de seis miembros de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), un magistrado principal y un magistrado suplente del Tribunal Administrativo de la Función Pública, cuatro directivos del Fondo de Ahorros de Panamá, dos magistrados –uno principal y otro suplente– del Tribunal Administrativo Tributario, dos miembros de la junta directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores y dos directivos de la Caja de Ahorros.

Se espera que las ratificaciones de estos funcionarios designados sean discutidas en sesiones extraordinarias, para lo cual el presidente de la República, Laurentino Cortizo, deberá hacer la convocatoria entre los meses de mayo y junio, antes del inicio del nuevo periodo de gobierno el próximo 1 de julio.

Vásquez: ‘Quedaron decenas de proyectos pendientes, no hubo voluntad’

El diputado de la bancada independiente Juan Diego Vásquez –quien no aspira a reelegirse en los comicios de este 5 de mayo– manifestó que se siente un poco apenado con la ciudadanía de lo que la Asamblea, como órgano, pudo hacer y decidió no hacer, por conducto de su mayoría.

En este periodo quedaron pendientes por debatir y aprobar, además de las modificaciones al Reglamento Interno de la Asamblea, la ley de extinción de dominio y al menos diez proyectos de ley anticorrupción, entre otros.

“No hay tiempo para decir cuántas cosas quedaron pendientes. Hay normas pendientes para que el gasto público se recorte para que esas instituciones que no sirven desaparezcan, y que todo ese dinero que se ahorre pueda ir a la salud del Oncológico, que pueda ir a la salud pública, al servicio de las comunidades, a una educación, pero de calidad”, sostuvo Vásquez.

Enfatizó que hay formas de solucionar muchos de estos problemas, pero que “lamentablemente” quedaron decenas de proyectos en el aire, “porque no hubo voluntad”.

Por su parte, el también diputado de la bancada independiente Gabriel Silva manifestó que este fue un periodo en el que” lastimosamente no se ha podido lograr lo que el panameño esperaba”, como reformas profundas al sistema educativo o reformas profundas al sistema de salud.

“Los medicamentos siguen caros, la inseguridad sigue igual y la corrupción está subiendo; y lo cuestionable es que las propuestas estaban para ser discutidas, lastimosamente no contamos con el apoyo y la voluntad de muchos diputados”, dijo.

Silva, quien tampoco busca reelegirse en el cargo, expresó que la bancada independiente logró leyes importantes en materia de economía creativa, en materia de conflicto de intereses, en salud mental, educación sexual, entre otras. “Todavía hay mucho que hacer, creo que es penoso que en estos últimos días algunos colegas hayan pretendido utilizar el tiempo valioso para crear más corregimientos y para hacer más nombramientos, en vez de estar impulsando y dejando un legado que pueda permear para el futuro”, indicó.

Relató que desde que empezó el año, muchos diputados no estaban yendo a trabajar en la Asamblea porque están en campaña política y, lo contradictorio, indicó, es que muchas cosas que están prometiendo en campaña se hubieran podido haber resuelto ya en la Asamblea.

“Allí ya está la propuesta de ley de extinción de dominio, hay diez proyectos de ley anticorrupción y muchos otros más, pero lastimosamente no se tuvo la voluntad de muchos diputados y no se pudo avanzar. El reglamento interno de la Asamblea fue el primer proyecto presentado para transparentar la Asamblea, pero se acabaron las sesiones y no se discutió; la propuesta fue presentada desde hace cinco años”, concluyó Silva.