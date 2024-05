Miguel Antonio Bernal: El TE no cumplió su rol frente al caso Mulino

A juicio del constitucionalista y docente universitario Miguel Antonio Bernal, el Tribunal Electoral (TE) tiene la “principal responsabilidad” en el entuerto jurídico y político sobre la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, abanderado de los partidos Alianza y Realizando Metas.

“Inhabilitado Martinelli y sube Mulino como candidato a presidente, el Tribunal debió abrir un espacio de 48 o 72 horas para que ambos partidos (RM y Alianza) eligiesen a un vicepresidente. No lo hizo, creando así la confusión que estamos viviendo. Allí es donde emerge el problema”, sostuvo este martes en “Portada” de La Estrella de Panamá.

Considera que en el momento que se presentan situaciones que el Código Electoral no contempla, como la muerte o inhabilitación de candidatos presidenciales, esos vacíos legales los debe dilucidar el TE. “¿A quién le toca llenar esos vacíos? A la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad en materia electoral?, el Tribunal Electoral. Los tres artículos que dedica la Constitución al TE dicen que privativamente el TE interpreta la ley electoral ¿De qué sirve eso si ellos no cumplen su función?”, remarcó.

A juicio de Bernal, no habría justificación a la forma como el TE saldó el asunto, y que con esto arroja más dudas sobre la claridad del proceso, al sumarse a otras irregularidades como el cambio del orden en la papeleta del voto en el extranjero o las denuncias de vulnerabilidades del sistema informático de la entidad.

Consideró, además, que es innecesario que la Corte discuta en este momento el proceso sobre la candidatura de Mulino, en virtud de que tuvo lugar una “sustracción de materia”, una figura jurídica que ocurre cuando el motivo de una demanda deja de existir.

“En vista de que ya inició el proceso electoral, puesto que las personas que se registraron en el voto adelantado y en el extranjero están emitiendo su voto, el recurso de inconstitucionalidad pierde su efectividad. El motivo de que Mulino no corriese dejó de existir cuando se empezó la votación por adelantado”, sostuvo.

Bernal identifica como problema de fondo de toda esta incertidumbre, el agotamiento del sistema electoral y ve urgente la necesidad de un cambio constitucional, que incluya reformas a todo el proceso electoral.

Se ha venido generando una contradicción entre el sistema político y una Constitución que ya no puede más. “Aquí tenemos que entrar en un proceso constituyente sin pausa y sin prisa para recuperar una serie de valores perdidos hace 52 años. No es solo un tema constitucional, sino un problema de poder; los que están no se quieren ir y otros quieren llegar, y para ello están haciendo lo que sea”, acotó.

