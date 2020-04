¿Cuánto los Pres. 'JCV' y'LCC', han 'malgastado'en los 24° JCC, 2022?

Notas Sueltas. N°1) Sigo brindando me colaboración a las organizaciones serias en especial las ‘FI’, que no son partícipes de ‘Fake News’ y me envían sus Comunicados de Prensa, para publicar en este espacio que es leído a nivel internacional. Con fecha 10 de abril 2020, recibí una nota de Alberto ‘Coco’ Budeisky, Presidente de la Federación Internacional de Hockey. En Panamá existe la Asociación de Hockey presidida por el Letrado Ademir Montenegro. En su nota ‘Coco’ Budeisky de quién tengo buenos recuerdos porque frenó al ‘Mitómano’ Camilo Amado Varela, a su letrada Damaris (USA$) Young, que querían tomarse la presidencia de (APAHOCKEY).

‘Coco’ Budeisky, fue enfático al decir: “No vine a Panamá para tomar a ningún gremio deportivo. Sus palabras fueron refrendada por la ‘SG’ de la Federación Internacional de Hockey sobre césped, que estuvo en esa reunión.

En su nota con fecha 10 de abril: “Actualización de fechas de competencias PAHF: “Postergación del Challenge Panamericano 2020 1 y ll, y Campeonatos Sudamericanos Lima, Perú. Tras el aplazamiento anterior de la Copa Panamericana Indoor, la Federación Panamericana de Hockey (PAHF) continúa monitoreando de cerca el COVID-19 (coronavirus). Tras consultar con la Federación Peruana de Hockey, la PAHF ha tomado hoy la decisión de posponer el Challenge Panamericano 1& 2, Campeonatos Sudamericanos 2020 originalmente programado para el 27 de junio y 5 de julio de 2020, hasta una fecha de octubre o noviembre de 2020. Esto se debe a la proximidad de las fechas de este evento, y por la preocupación por el bienestar y la seguridad de nuestros atletas, personal de apoyo, oficiales y del y el público en general dada la situación de COVID-19. Mañana seguiré Reprogramación de la Copa Panamericana Indoor 2020.

Nota sobre el Judo. Una nota en Prensa Latina, órgano oficial de Cuba, originada en Lausana, Suiza, el 9 de abril 2020 titula. “Judo Mundial Modificará su CALENDARIO PRE-OLÍMPICO POR NUEVO CORONAVIRUS”.

Parte del Contenido dice: “La Federación Int. de Judo, (FIJ) está analizando las soluciones y posibilidades disponibles para definir un nuevo SISTEMA DE CLASIFICACIÓN, de cara a los Juegos Olímpicos de Tokío cambiados de 2020 para 2021 por la PANDEMIA”. El Judo participa en ocho divisiones de cada sexo. DAMAS:

48 kgs, 52, (Donde compite KRISTINE JIMÉNEZ (Panamá), y 57 kilos MYRAM ROPER, (Panamá), 63, 70, 78 y más 78 kilos. VARONES: 60, 66, 73, 81, 90 100 y más 100 kilos.

Pese a que hay una carta del Pres. de la ‘FI’ de Judo, MARIUS VIZER, donde elogia al Judo y a los judocas, en mi opinión, incurrió en un ABUSO por la excesiva cantidad de CUPAS al Judo para los JO, Tokío, 2020. Regaló CUPOS COMO CONFETIS. Mañana hablaré de ello

Tema de hoy. Hay quienes no les agrada las interrogantes que presento en el Coctel. Quizás el de hoy al preguntar: ¿Cuánto los Presidentes Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo Cohen, han ‘malgastado’ en los 24° JCC, 2022?

Juan Carlos Varela que personalmente nunca le dio importancia a los citados Juegos. Prueba de ello no hay pruebas escritas, por lo menos nunca se ha divulgado, que cumplió con el ARTICULO 40 DE LOS ESTATUTOS DE LA ODECABE: La declaración oficial del GOBIERNO DEL PAÍS, (EL PRESIDENTE) en que manifiesta que acepta la responsabilidad de la sede. ‘JCV’ nunca firmó ese documento. El Ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, mandó una carta al Pres. de la Odecabe, Héctor Cardona que murió de un paro cardiaco en junio 2017.

‘S.E’. Laurentino Cortizo Cohen asumió la presidencia el 1° de julio de 2019, en algunos días cumplirá NUEVE meses en el Palacio de las Garzas, bajo el slogan del ¡BUEN GOBIERNO¡. En ese periodo jamás se ha reunido con el Presidente de la ODECABE, Luis Mejía Oviedo, Presidente del Comité Olímpico de Rep. Dominicana, elegido en Panamá, el 31 octubre de 2019. Creo que tampoco su ‘VP’, y Ministro de la Pres. José Gabriel Carrizo.

Han sido prácticamente controlados por un grupo llamado PRO-DEPORTES, Coordinado por un ‘FANTASMA’ Llamados EDGARDO LÓPEZ, dice: que es un movimiento APOLÍTICO que nace de ex atletas, no ha dado Un solo nombre; dirigentes deportivos en práctica, padres de familia, etc. Está vinculado Camilo Amado Varela y su Letrada Damaris (USA$), y su TADPAN.

El Pres. Juan Carlos Varela, gastó dinero a mano llena desde el que Panamá recibió en Barranquilla, Colombia, en el 2017. Los XX III Juegos ‘CA’ y del Caribe 2018, se celebraron en Barranquilla, Colombia, del 19 de julio al 3 de agosto 2018. El Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el entonces Pres. de Odecabe, Steve Stoute, le entregaron la Bandera de los XXIV JCA y del Caribe, 2022 al entonces Alcalde del Distrito Capital, José Isabel Blandón, que junto con su entourage, formaron un rumbón con CHAMPAÑA, Henry ‘Pirata Morgan’ Pozo estaba presente, y prometieron hospedaje en hoteles gratis.

En ese momento nadie pensaba en COVID-19, como es el caso del momento, en donde el Pres. de turno, S.E. Laurentino Cortizo Cohen, le ha tocado ‘malgastar’ recursos que es de urgencia notoria para otras necesidades.

Don Laurentino, por qué no mires la realidad que ni siquiera se ha iniciado el movimiento de tierra para las construcciones de obra. Ponga al Pueblo primero, sobre cualquiera vanidad, y diga NO a los 24° JCC, 2022.