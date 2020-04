Nuevas declaraciones del COI y el 'CO' de los XXXII JO 2020

Notas Sueltas. N°1) Hoy estamos a viernes 17 de abril 2020, y en Pandeportes, pese a todas las 'desbocadas' de su DG, Eduardo Cerda, alias 'Rasputín el Monje Loco', solo se ha divulgado la Planilla Permanente y Transitorio del mes de enero 2020. Es importante que el Representante del Contralor General de la Nación, en Pandeportes, Sr. Gerardo Solís, que fue nombrado en agosto 2019, encienda la Luz Amarilla en estos casos. Estamos a mediado de abril 2020, y aún recuerdo que el Contralor Solís hizo alarde de que no permitirá irregularidades en el manejo de fondos, y de la impresión de que Pandeportes no estaba incluido.

Aún no ha puesto interés en el Art. de la Ley 50 del 2007, que rige el deporte en todo el país que dice: “Se crea El Consejo Nacional de la Actividad Física, el Dep. y Recreación como organismo superior de Pandeportes. El Art. 7, Punto 1. “El Ministro de Educación quien lo presidirá, o el 'Vice-Min., o funcionario que la Min. designe. En el ¡Buen Gobierno¡ no existe. Hay que investigar si allí algunos hay recibido y cobrado Bonos Solidarios.

Nota N° 2 A raíz del Escándalo que lesionó la credibilidad del COI, y provocó que en marzo de 1999 en la 108 Sesión del COI, se creará la COMISIÓN COI 2000, con la finalidad de preparar y proponer a la Sesión del COI las sugerencias que estimara oportunas en todo lo referente a la MODIFICACIÓN de las estructuras , normas y procedimientos del COI. En este sentido, la nueva comisión abordó principalmente los tres temas siguientes: N°1, Composición, N°2), Estructura, y Organización del COI. N°3), Designación del Organizador de los J. Olímpicos.

La Comisión COI 2000 se estructuró en una Comisión Plenaria, Un Comité Ejecutivo, y Tres Grupos de Trabajo. Presidida por Juan Antonio Samaranch, la Comisión COI 2000 se componía de 82 MIEMBROS EN TOTAL. De ellos 36 eran personas externas del COI. 26 ERAN ATLETAS, 10 elegidos en los últimos dos Juegos Olímpicos.

Había 24 Presidentes de Comités Olímpicos Nacionales, (CONs).

EL NUEVO COI. 1), Admisión como Miembros del COI 15 atletas en activo escogido por sus colegas. 2), El LÍMITE de edad para nuevos miembros 70 años. 3), MANDATO DE OCHO AÑOS renovables por reelección. 4) Se fija el NÚMERO DE MIEMBROS, en un máximo de 115. 15 de ellos Atletas en activo, 15 presidentes de FI, 15 Pres. de CONS, y 70 Miembros a título personal. Esto es perfecto, pero el correr del tiempo está enviando el mensaje de que está fórmula DEBIÓ ser aplicada a las 'FED. INT'. , donde estamos viendo la CORRUPCIÓN y el caso latente es el húngaro TAMÁS AJAN, Presidente de la 'IWF', envuelto en un escándalo de corrupción, que ostentó ese cargo desde el año 2000. Vimos el caso de Héctor Cardona, Pres. de ODECABE, del 2000-2017.

También el caso de MARIUS VIZER, Pres de la 'FI' de Judo, que irrespetó al Presidente del COI, queriendo imponer su criterio de cómo debía ser manejado las Reformas de la Agenda Olímpica 2020. Otra nota llamativa es el de la ANGELA MERKEL, Jefa del Gobierno de Alemania que divulgó que las AGLOMERACIONES DE PÚBLICO, incluidas las de EVENTOS DEPORTIVOS QUEDAN PROHIBDOS en el país al menos hasta el 31 de agosto. Los grandes eventos (entre ellos las ligadas al deporte) que tienen un papel importante en la propagación del Virus (SARS-COV-2), seguirán prohibidos hasta el 31 de agosto. Esa decisión descarta la presencia de Público en los Estadios de Fútbol, en caso de que los Campeonatos de esa nación fueran reanudadas en algún momento de mayo o junio para completar el calendarios.

Los Juegos deberán ser a puertas cerradas con la menor cantidad de personal en la instalación, y con alto Estándares de precaución en torno a las necesidades sanitarias”. Hay otra nota llamativa, y es del Presidente de Atletismo Mundial, Sebastian COE que declaró: “Virus limita pruebas, pero la lucha ANTIDOPAJE no cesará”.

En Berlín declaró a 'EFE': en la 'TV' Alemana (ARD), que las limitaciones que implica el Coronavirus para los test (pruebas) antidopaje, pero advirtió que la lucha no cesará. Sería ridículo decir que esto no va a tener ninguna influencia. Coe agregó que eso no implica que los controles desaparecerán por completo, y recordó que ningún deportista debe llegar a la conclusión de que está en una zona vedada a los test, es no es el caso”.

En forma conjunta el COI y el 'CO' de los 'JO' de Verano, y Juegos Paralímpicos Tokío 2020, dialogaron vía Teleconferencia, para una revisión del Proyecto, siguiendo su Aplazamiento para 2021. La Comisión Coordinadora del COI, presidido por John Coates, y el Director Ejecutivo de los Juegos Olímpicos, Christophe Dubi, se reunieron con Mori Yoshiro, Pres. de Tokío 2020. El Comité incluirá al 'CEO' de Tokío 2020, Muto Toshiro. Durante la discusión productiva, Tokío 2020 y el COI, acordaron el siguiente marco que regirá los PREPARATIVOS para los Juegos Pospuestos. Tiene TRES PUNTOS. N°1), Gobernancia. N°2), Principios, y N°3), Cronograma. Mañana abordaré cada uno de esos puntos en detalles.

Termino enviando un mensaje al Sr. Contralor General de la Nación, Gerardo Solís, que rompa su silencio sepulcral respecto a Pandeportes. Tomen nota de esto.