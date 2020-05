'Escándalos' Financieros vincula a la Cúpula del Pres. L. Cortizo Cohen

La Nota Suelta de Hoy: Recibí un escrito con fecha e de mayo 2020 Jefes de la Natación en FINA, y la Liga Europa de Natación, (LEN), riñan sobre IRREGULARIDADES FINANCIERAS de Archivos enviados a los Fiscales que sostiene que todos sus cuerpos, siempre ha respetado una conducta de acuerdo con los principios de 'Buen Gobierno y Transparencia´ Paulo Barelli es el Presidente del LEN, y Paolo Barelli, uno de los tres (3) 'VP' de FINA. Cuando hablamos de organismo rector de la Natación y Deportes Acuáticos, no hago referencia al Jefe más transparente de la FINA, Julio César Maglione, de nacionalidad Uruguayo. Nació en Montevideo, fue nadador y su profesión es Odontólogo. No cabe en la categoría de transparente. Asumió la Pres. de FINA POR 1ª vez en 2009, elegido en Roma, y un 2° Periodo hasta 2017. Cambió la regla, y logró ser reelegido por un tercer periodo.

Es Miembro Honorario del COI. La FINA tiene 207 CONs, y una 'Armada' de miembros incontables. Presidente: Julio C. Maglione. 1er. VP, Hussain Al Msallam. 2º VP, Sam Ramsey, Miembro Honorario del COI. Tesorero: Pipat Paniangvait. Vice-Presidentes: Paolo Barelli, Mathew Dunn, y Dale Neuburger. Sumado a eso, Hay otros 2O MIEMBROS. Incluye a Errol Clarke, la no muy bendita Dra. MARGOT MOUNTJOY, que Camilo Amado Varela, y su Letrada Damaris (USA$), Young, tenían en Panamá, para ''robar' la elección de la FPN, a Franz Wever, y a dejar en ese cargo, a CARLOS CASTILLO, padre de DIEGO CASTILLO, uno de los 'YES-MAN' del jefe del COP, que en forma fraudulenta, y con el entonces apoyo de Fernando Samaniego que controlaba el COP que presidía Miguel Sanchíz Jr, y violaron el principio de Universalidad de la FINA, de una dama y un varón para asistir a los 'JO', y Diego Castillo por la puerto del 'servicio sanitario' asistió a los JO de GBR 2012. Todavía CORNEL MARCULESCU, un hombre con 'CERO' credibilidad, sigue en el cargo de 'DE.'de la FINA. Desafortunadamente, son 'dirigentes mimados' del COI de turno. Seguiré otro día con este tema.

Tema de hoy. Confieso, que fue de mi agrado el Slogan del Presidente S.E. Laurentino Cortizo Cohen en el Punto 6 en su Plan de Acción UNIENDO FUERZAS, dijo: “Las Transformaciones necesarias. “Gobernar es un asunto serio: “Es señalar el Rumbo. Hay que tomar decisiones y no hay margen para las improvisaciones. Si bien el objetivo es ganar las elecciones en mayo 2019, hay un PROPÓSITO, ese poder es para transformar. Tenemos un gran país, pero no vamos por BUEN CAMINO. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. El Buen gobierno tiene que LIDERAR este proceso de transformaciones necesarias. 'El buen gobierno HACE Y NO ROBA'. Pues bien, hagamos lo que dice esa melodía del Canto-Autor cubano FERNANDO ÁLVAREZ. “Bájate de esa nube y ven aquí a la realidad, que con orgullo, soberbia y vanidad no lograrás la felicidad'.

S.E. Laurentino Cortizo Cohen, este servidor depositó su voto para su elección, y le debo recordar, que su triunfo fue como se dice en el argot de la hípica por 'Foto-Finish', Logró 33% de los votos, contra 31% de Rómulo Roux del 'CD'. Ricardo Lombana como Independiente 10% de Votos, y el 'parlanchín' José. I Blandón 10%. Es indica Sr. Presidente, que Ud. no tiene amigos. No tiene la fuerza que lo acompañe. Para nada me gustaría recordar ese refrán del 'HM' de la CSJ, y Profesor de Derecho Romano de la 'U de P', Camilo Pérez que fue asesinado en 1987. Como periodista tenía un segmento con título 'BONA-FIDE', (idioma romano, que en español es (De buena

Fe). Decía que en la Corte Suprema de Justicia, habían cosas con olor a pus”.

En su Plan S.E. 'LCC', hizo una promesa de celebrar los XXIV JCA y del Caribe 2022, y aún no está claro a qué año pasó, pero aún se sigue hablando de su realización a un costo de $330. Millones de USD$. Según mi última pesquisa, en un sector de Obarrio, se estaba reuniendo la gente del HD. Héctor Brands, 'MB', etc. Se habla de dar obras a ciertos contratistas. Esto contrasta con las noticias en los Diario de que el Dom. 3 de mayo 2020, estaban sonando pailas, pidiendo la renuncia del 'VP' y Ministro de la Pres. J. GABRIEL CARRILLO, por la revelación de una contratación directa, que es una señal inequívoca de lo que señale en el Título del Coctel del jueves 30 de abril 2020. “Los Envites Financieros, (ofertas), están en aumento en esta era de COVID-19”. Sumario: Juan A. Samaranch el mejor Pres. del COI, después del Barón Pierre de Coubertin dijo: “En nuestra sociedad donde el DINERO JUEGA un papel importante, aumenta la VULNERABILIDAS de ambos sexos”.

El HD. Pedro M. González, 'SG' del PRD incurrió en mi opinión, en una profanación imperdonable, ignorando al querer tirarle un 'DRONE' o 'PARACAIDA', a Vice- Presidente y Ministro de la Pres., olvidando que el Artículo 19 de la Constitución Política de Panamá dice: “No habrá fueros o privilegios ni discriminación de RAZA, Nacimiento, discapacidad, CLASE SOCIAL, por Sexo Religión o de ideas políticas. Tome nota de HD. 'PMG'. Eso no fue todo, pues, en el noticiero de 'TVN', el HD del 'PRD', CRISPIADO ADAMAS, como aquí refrán: “La GOTA DE AGUA QUE LLENÓ EL CÁNTARO', criticó fuertemente el 30 de abril al nuevo 'VP' de la Presidencia, CARLOS GARCÍA., dijo: “El llegó a esa posición para ser lo que tradicionalmente ha sido, UN CANDADO, con lleve de lo que utilizó desde la Contraloría todos los medios habidos y por haber hasta los FRAUDULENTOS para arrodillar a la 'AS'. Debe responder por sus BIENES MAL HABIDOS, y por la trayectoria de su familia. S.E. 'LCC', en cuando al deporte, todo esto tiene la apariencia de un mal espectáculo. Tomen nota de esto.