El día que el silencio se impuso en Bocas del Toro

Internet, derecho humano

A pesar de que la televisión y la radio continuaron funcionando, la crisis ya había ahondado las brechas de desconfianza de los bocatoreños sobre la cobertura de los medios, que en algunos casos se ha materializado en agresiones contra reporteros panameños. Durante el recorrido por la provincia, La Decana encontró numerosos testimonios de personas molestas por el tratamiento informativo, que consideraban “desbalanceado” y que priorizaba la postura oficial sobre otras voces. “Mientras no tengamos redes sociales, no sabemos realmente qué está pasando”, contó a este medio Octavio, un funcionario de la CSS que se agolpaba en los alrededores de la Escuela Bilingüe de Changuinola, un centro secundario público con “Internet para Todos”, la red gratuita del Gobierno a un costo millonario y en la que apenas podías navegar unos minutos por su inestabilidad. “Tengo dos horas aquí, no consigo mandar un mensaje por Whatsapp, no sé cómo está mi madre en Santiago”, contó una ama de casa que dejó a sus hijos pequeños a cuidado de su vecina para ver si “pescaba” señal.

Los comerciantes de la calle 17 de Abril, en el centro de Changuinola, que empezaron a hacer turnos armados con machetes y pistolas para evitar más vandalismos y saqueos, denunciaron que el apagón dejó sus locales sin acceso a las cámaras de seguridad.

Este medio confirmó que los cajeros de los bancos quedaron fuera de servicio, cuando una semana antes ya era crítico el acceso al dinero en efectivo. Tampoco era posible llamar a los servicios de emergencia ni utilizar los canales de denuncia de la Defensoría del Pueblo. Las oficinas públicas se mantenían cerradas, siendo los fronterizos armados con fusiles y la policía antidisturbios la única presencia visible del Estado en los primeros días de la desconexión.

Este martes, una decena de organizaciones en defensa de la libertad de internet, pidieron restablecerse la conexión de internet, al señalar que este es un derecho humano, reafirmado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En 2015, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la decisión del gobierno de Ricardo Martinelli de suspender las comunicaciones telefónicas, entonces para el área de Viguí y Horconcitos, provincia de Chiriquí, también en un contexto de protestas en 2012. El pleno de la Corte consideró que la medida implicó restricciones directas a derechos fundamentales como la libertad de expresión e información. Para ese entonces, Mulino fungía como ministro de Seguridad.