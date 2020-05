Urge mejorar la Cultura Dep. en las 10 Prov.; 81 Dist.; y 679 Corregi. del país

Confieso que si algo me llamó la atención, fue el contraste entre las palabras del Jefe del ¡Buen Gobierno¡, S.E., Laurentino Cortizo Cohen, y las palabras de JEAN-PIERRE LEIGNADER, a quien no tengo el gusto de conocer, que fue elegido nuevo Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, (CCIAP), para el periodo, 2020-2021. Reemplaza a Jorge Juan De la Guardia. Me impactó que entre sus palabras, Leignader dijo: “Ayudar a CLIENTES LOCALES, a los PEQUEÑOS Y MEDIANOS a REINICIAR SUS NEGOCIOS”. Todo lo contrario escuche de mi Presidente, 'S.E.' 'LCC', desde su 'Burbuja de Aire', que aprobó que desde el 8 de mayo 2020, comenzará la venta 'CONTROLADA' de BEBIDAS ALCOHÓLICAS que serán consumidos en casa”.

Como si fuera poco, todo el que tiene automóvil, ya sea Taxi, o privada, que el Petróleo a nivel mundial ha sufrido Una baja, pero en PANAMÁ se anunció un aumento en el precio de la gasolina, que todos censuramos.

Esta perorata un tanto extenso, es otra prueba de que como mi querido Panamá carece de UNA CULTURA DEPORTIVA en todos los niveles de nuestra estructura gubernamental, y si no hacemos algo para mejorarlo, Seguiremos que los mismos personajes de siempre, y sus herederos seguirán controlando las petroleras, etc.

Hoy trataré de sustentar lo dicho., con otra información fechada el 5 de mayo 2020, del (SWIMMING WORLD) en español (Mundo de la Natación) con un escrito del Editor en Jefe Dan b'Addon que informa que las “Piscinas en Estados Unidos Comenzaron a reabrir”. Este escrito es para demostrar que los Gobernadores, y Alcaldes de los distintos Distritos, tienen Cultura Deportiva, y saben cuán importante es el fomento del deporte. En el Coctel de hoy, aunque las cifras no están actualizadas, ya que en el Gobierno de 'JCV', la Contraloría General de la Rep. al mando de Federico Humbert, que quedará en nuestra historia como uno de los peores que han pasado por ese cargo, en un 'Foto-Finish' con GIOCANDA TORRES DE BIANCHINI, en la Pres. de S.E,Ricardo. M Berrocal.

Hoy solo mencionaré a los Alcaldes de los Distritos de Panamá; San Miguelito; Arraiján, (el nuevo); Chepo, y el de La Chorrera: Primero el escrito de Mundo de la Natación que dice. “Gavin Newsom, como Gobernador de California, ha comenzado su FASE 2 de reabrir algunos negocios, y actividades tan temprano como el viernes (8 de febrero 2020), después de que el Estado haya visto algunos números alentador con respecto al Coronavirus.

Clubes de natación de California, podrían estar entrando al agua, en todo el Estado en cuestión de días. Es un rayo de esperanza, en un Estado lleno de Clubes de Natación, esperando volver a entrenar. 'Misión Vieja' (una ciudad del Condado de Orange, en el Estado de California) ya ha comenzado a practicar SIGUIENDO ESTRICTAS pautas locales, (respeto a las leyes), y otros pronto lo seguirán.

El Gobernador de California, (No es como el Gobernador (a) de Panamá son muy conocidos (das), por Jugar la 'Lotería Nacional de Beneficencia, que está cerrada). Gobin Newsom, anunció la Fase 2 de Apertura, el lunes 11 de mayo. Parte de su plan de cuatro (4) etapas, que incluye permitir a los Funcionarios Locales más flexibilidad.

Pero de acuerdo con los Informes, esos planes regionales deberán cumplir con los criterios, eso incluye la Capacidad de Prueba, capacidad de rastreo, la capacidad de DISTANCIAMIENTO FÍSICO, y saneamiento, y su capacidad de proteger a los MÁS VULNERABLES residentes en su Comunidad.

Dependerá de las Normas y Reglamentos por cada MUNICIPIO; además de seguir Pautas Estatales y Federales.

Pasando a Panamá. Si no ando más 'perdido que el Hijo de Limber', nuestro país tiene 181 Municipios. Diez (10) Provincias con la adición de Panamá Oeste, La Chorrera. La Provincia de Panamá es la más grande en habitantes 880,191, pese a solo tener SEIS (6) DISTRITOS. San Miguelito, cuya cabecera es Belisario Porras, tiene 315,019 El Alcalde de San Miguelito, con todas sus fallas, es HÉCTOR CARRASQUILLA, que fue Boxeador y conoce de Dep., a diferencia de su antecesor el REV. GERALD CUMBERBATCH que gastó una fortuna en el deporte.

Otro desastre en el Deporte con '0' conocimiento en cuanto a CULTURA DEPORTIVO, y cabe en la Burbuja del ¡Buen Gobierno¡, para acompañar a 'Rasputín Cerda, Alias el Monje Loco', el HD. H. Brands, 'MB', Madurito Amado, Henry 'Pirata Morgan' Pozo, etc. Me refiero al ALCALDE JOSÉ L. FÁBREGA, elegido en julio 2019, y su meta, no es mejorar el deporte , sino construir DOS PLAYAS ARTIFICIALES EN LA AVE. BALBOA, a un costo de muchos millones de USA$. Pese a ser Alcalde del Distrito Capital que tiene 26 Corregimientos. Dijo que: “No quiere saber NADA DE los XXIV JCC, Panamá que antes era el 2022, y no donará NI UN REAL”. PANAMÁ OESTE, cuenta con CINCO DISTRITOS. 1), Arraiján, 2), Capira, 3), Chame, 4), LA CHORRERA, (es la Capital), y 5), San Carlos. En Arraiján se habló en VOZ ALTA, de construir un CEARE. Como nota curiosa el 'Cantalante', hablaba de una inversión de varios MILLONES DE USA$, y que su empresa constructora era parte de dicho proyecto. El Alcalde reelecto, es Tomás Velásquez. Como se puede apreciar, como dije en el título de hoy, la única salvación, o reivindicación de nuestro deporte, es mejorar la Cultura Deportiva. Tomen nota.