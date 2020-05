El COP se 'escuda' tras el COI, para no hacer Elec. en Oct. 2020

La Nota Suelta. Al leer algunos Diarios, que están confundido que si son Comunicadores de la 'Crónica de Sports', o simplemente Relacionista Público del deportes, resalta que el atleta de Karate, HÉCTOR CENCIÓN de la modalidad de KATA, (Formas), y no de KUMITE, la modalidad principal, que es combate. Cención que vivía en una montaña, logró con su destreza acompañado de su astucia, y empuje de su progenitora, mejorar su nivel de vida, y maneja un auto de primera. Tiene cuenta bancaria, y recibe aporte mensual de Pandeportes del COP, y lo que pide por su cuenta. Los 'RP', señalan de que en 'medio de la Pandemia de COVID-19, que afecta a todos los países de los cinco (5) continente, Cención ganó el 'CM' VIRTUAL de Karate Kata. Hoy voy a compartir con ustedes lectores del Coctel, una nota del COI, del Karate (Kata), pero hace referencia al mejor exponente de la modalidad Kata en América, el legendario ANTONIO DÍAZ DE VENEZUELA: Dice: “Bebé hijo señala el camino, a la brava de COVID-19 para el karateka veterano Antonio Díaz, que ha Estado esperando TODA SU VIDA para participar en los Juegos Olímpicos, pero la noticia que él tendrá que aguantar por un años más, no provocó consternación sino un encogimiento de hombres e incluso algunas sonrisas de un MIEMBRO DE LA FAMILIA VENEZOLANA. “Le dije que mientras me quedo en CASA tengo entrenador, y bastante exigente”. Yo uso el SOFA para hacer algunas reflexiones, o estocadas; uso una silla de la COCINA. Es interesante que ahora no hay una gran presión que tenemos Juegos Olímpicos este año, estoy tratando de disfrutarlo, de divertirme.

La diversión es fundamental para la intención de un hombre en aprovechar cada oportunidad que la vida le ofrece. También ayudan que más de 30 años en el karate hayan subrayado que no se gana nada APURANDO. El karate te enseña a ser PACIENTE, Díaz confirmó. Nosotros trabajamos mucho con concentración. El entrenamiento para Kata es, REPETIR, REPETIR, REPETIR, y hay que tener mucha paciencia para mejorar algo en una cantidad muy pequeña. Es un pensamiento que el Campeón Mundial 2010 y 2012, está pasando a los karatekas venezolanos en ciernes, incluso y durante el cierre. Agregó. “Tengo una ESCUELA DE KARATE. Usualmente tengo instructores trabajando para mí; pero he estado haciendo algunas clases en LÍNEA, (On Line), y organizando clases para otros instructores. Díaz explicó: “Tenemos todas las edades, pero principalmente nuestros estudiantes son niños. Por supuesto estamos intentando estar en contacto con sus padres, porque ellos son los que lo organizan. Algunos de los padres también lo hacen, estamos presionando eso.

Respecto al Taekwondo, Martín Peterson, un fracasado en la dirección de este deporte, fue elegido Pres. de dicha Federación. Pero esto no es todo, desde el 2005, aparece en la Planilla Principal de Pandeportes, como entrenador de la Selección nacional con salario de $1,200.00. También entrena atletas en otras entidades. Su super atleta, Carolena Carstens, una de las atletas que mayor apoyo económico recibe de las arcas de Pan. Deportes, no clasificó para los XXXII 'JO' de Verano, Tokío, Japón 2021, si no hay otra posposición. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. Antes de abordar el contenido, aunque un poco complicada la fecha, hago una pausa para felicitar a las distinguidas Damas Latinas de mi siempre querido Panamá, porque el domingo 3 de mayo 2020: Brasil, Chile, Colombia, (excepto el norte de Santander), Cuba y Ecuador, celebraron el Día de la Madre. El domingo 10 de mayo fueron: Honduras, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Al parecer, el Jefe del ¡Buen Gobierno¡, no está teniendo días tranquilos, desde su 'Burbuja de Aire'. Ahora es CONATO que le exige la RENUNCIA de su DG de la Caja del Seguro Social. Dr. Enrique Lau. Pasando ahora al deporte, el Jefe del COP, Camilo Amado Varela, pese a que todo estaba programado para realizar las Elecciones del COP en el mes de Oct. 2020, como señala los Estatutos Express, y no tenia alternativo de aspirar a la Presidencia, porque los Estatutos no permite un segunda Reelección consecutiva, y se sujetó del Cordón Umbilical del 'CE' del COI, que avaló la FLEXIBILIDAD de un mandato de los CONs más allá de CUATRO AÑOS, y que decidan los que quieren sujetarse a esa extensión.

En una publicación en el Diario El Siglo, en una entrevista de Camilo Amado Varela, fue claro pese al 'barniz', que se acogerá a la oferta del Pres. y 'CE' del COI, de posponer las elecciones del COP, hasta después de los 'JO' de Tokío 2021. “Dijo que las elecciones de las Federaciones Nacionales no están bajo la jurisdicción del COI. Sin embargo, coordinan su enfoque con sus respectivas Fed. Internacionales, (que risa me da).

Según mis pesquisas, ya existen TRES (3) CANDIDADOS del COP para las elecciones que serán en 2021. DAMARIS (USA$) YOUNG, que recibe USD$ para tirar al aire, con todos sus cursos, luce una Camioneta Lujosa que no tiene muchos 'HM' de la 'CSJ', Fiscales, etc. etc. 2) THOMAS CIANCA, Pres. de la Federación de Boxeo Olímpico de Panamá, donde la sido un fracaso total. Es un 'YES-MAN' de Madurito Amado, como Sub-Sec. del COP., y que esta Secre. la ocupa Estela Riley, Pres. de la FedeJudo solo en papel, ya que no le ha dado importancia. 3). JOSÉ ÁLVAREZ, elegido en forma fraudulenta al frente de la Asociación de Bolos, y a la vez es Tesorero del COP. Tiene casos pendientes desde la Pres. de Bob Arango, que la peor Asesora Legal que ha tenido Pandeportes, MASSIEL GONZÁLEZ, que no resolvía los casos que favorecían al COP, presidido por Camilo Amado Varela, y su Letrada Damaris (USAD$) Young. Tomen nota de esto.