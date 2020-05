¿ El ¡Buen Gobierno¡, habrá entendido al COI, lo que podría pasar con los JO?

Notas Sueltas. N°1), Aunque en los países del más alto nivel del fútbol profesional, han reactivado sus torneos, el problema que tienen es que con esta crisis del COVID-19, jugar bajo las nuevas reglas no es rentable. Un escrito en un Diario de Alemania titula: “Así es el nuevo fútbol en Alemania tras el parón por el COVID-19 “ piensas en contagiarse jugando”. El español explica a través de los ojos del madrileño como fue el reestreno de competición en el país germano. Alemania se convirtió este fin de semana en el centro neurálgico del fútbol mundial. Todos los ojos fijaron sus miradas en lo que sucedía en la Bundes liga que daba el pistoletazo inicial de la nueva temporada después de la aparición del Coronavirus en nuestra vida. La realidad es que todos esperábamos como agua de mayo, este regreso.

Las ganas del fútbol, la necesidad de trasladarnos a una nueva realidad similar a la anterior, pero más fría y menos ruidosa invadía el aficionado del fútbol neutral. Le daba igual que fuera el Paderborn, Fortuna, Dusseldorf, que el Hoffernhein- Hertha Berlín. En cualquier caso, para no parecer tan parabólico, el regreso de la competición fue con un Borussia Dortmund-, Schalke 04 que no defraudó. No solo volvió el fútbol de Primera División Alemana, también lo hizo la Segunda División. Allí el Armenia, Bielefeld, es líder destacado con siete puntos de ventaja sobre dos históricos del deporte del país hermano, el Hamburgo y el Stuttgart.

Así es el partido Post-COVID-19. El Armenia no tuvo mucha suerte en este primer encuentro post COVID-19, en su Estadio el Osnabruck, VFL. Tras ir ganando todo el partido le empataron en el 94. Podía haber asestado un golpe importante. En la clasificación ya que Stuttgart cayó en la casa del Wehen. Lo triste es que estaban jugando en un coliseo sin fanáticos, que no es rentable para el fútbol profesional.

Nota Suelta N°2. Los Tres Periódicos principales de Jamaica, Daily Gleaner, Jamaica Observer, y Jamaica Star, hicieron un relato de un atleta carente de vergüenza deportiva, el velocista de 400 metros planos de Grenadina, BRALON TAPLIN, que quiso burlarse de las reglas antidopaje, y estar listo para participar en los J. Olímpicos, Tokío 2021. La noticia dice:”El velocista granadino Bralon Taplin ha perdido su recurso contra CUATRO AÑOS de prohibición por esquivar una PRUEBA ANTIDOPAJE, lo que significa que perderá los Juegos Olímpicos si es en el próximo año, así como los dos próximos Campeonatos del Mundo. Después de decir que fue cómodamente satisfecho, que el atleta evite deliberadamente las pruebas, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS), dijo en una declaración, que la prohibición impuesta por la Organización Regional Antidopaje del Caribe, (RADO), el año pasado, PERMANECERÁ firme hasta el 2023.

La sentencia del Juez del CAS, Hugh Fraser, llegó poco más de un año después del incidente que provocó la prohibición. Después de ganar los 400 Metros Planos, en el Grenada Invitacional, el 13 de abril 2019, Taplin abandonó el Estadio sin haber COMPLETADO la prueba de Control de Dopaje, pese a que fue informado que debe someterse a la prueba antidopaje. ¿Qué le parece esto Dr. Saúl Saucedo. de RADO?

Tema de hoy. Pese a que los distintos periódicos locales, han tocado la noticia emanada del COI, con fecha 21 de mayo 2020, nadie, le ha preguntado al Jefe del ¡ BUEN GOBIERNO¡ SE. 'LCC', y sus colaboradores cercanos en su 'Burbuja de Cristal', si entendió ese mensaje del Presidente del COI, y si está dispuesto frente a la realidad del deporte, frente a esta Pandemia de COVID-19', con la realidad económica de nuestro país; ¿qué le haría declinar de celebrar los XXIV JCC, que inicialmente era Panamá 2022, y no se sabe a qué año y fecha ha sido trasladado. El título del escrito de LIZ BYNES, Corresponsal de Eurohe, fechada el 21 de mayo 2020 como ya todos lo Conocemos especificó que: “Los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, sería CANCELADO, si no se celebra en 2021. La duda ha sido emitida recientemente sobre si los Juegos Olímpicos pueden seguir ADELANTE, como REPROGRAMDO del 22 de julio 2021, a raíz de la PANDEMIA de Coronavirus. El Presidente de Tokío 2020, YOSHIRO MIRI, y el 'CEO' de Tokío, TOSHIRO MUTO, ambos sugirieron en ABRIL que los Juegos serían descartados, si no se celebran el año que viene, (2021), mientras el PRIMER MINISTRO JAPONÉS, SHINZO ABE, dijo que: “No pueden tener lugar, a menos que la Pandemia haya sido CONTENIDO. (Tome nota 'SE' 'LCC', que ahora con sensatez deja bien claro que esto impediría la asistencia de atletas de muchos países, y serían responsables directos de los atletas que se enferman allí, por lo que no pueden seguir antecediendo a Don Dinero, que es lo que más importa en el Deporte competitivo y Olímpico de Panamá).

El COI está COMPROMETIDO para celebrar los Juegos el próximo año (2021), aunque tienen que estar preparados para diferentes escenarios incluyendo los atletas en QUARENTENA. Todos estos escenarios diferentes están bajo consideración, por eso digo que es una TAREA GIGANTESCA, porque hay tantas opciones diferentes que no son fácil de realizar ahora”. Tomen nota de esto.