El Pres. ‘LCC’ debe decir ya, si habrá o no, 24° JCA y del Caribe en Panamá

Notas Sueltas: N°1) Dando una mirada al Diario ‘Los Ángeles Times’ para conocer de las reactivaciones del escenario deportivo, que es lo que le produce ingresos económicos, y están suspendidos debido a la Pandemia de COVID-19, un escrito del columnista Edward Couich, tituló: “Los deportes podrían regresar a Las Vegas pronto”.

“La Comisión Atlética del Estado de Nevada, reveló planes este jueves para reunirse el próximo 27 DE MAYO, y hablar de regreso de los eventos deportivos en ese Estado”. Pero tomen nota: “Sin presencia DE AFICIONADOS, en LAS ARENAS O ESTADIOS”. En marzo la Comisión Atlética de Nevada suspendió todos los eventos deportivos indefinitivamente, y el Gobernador Steve Sisolak cerró todos los negocios no esenciales incluyendo LOS CASINOS. El pasado 9 de mayo, Sisolak dijo que el Estado entraba en la fase, y ahora parece que los deportes regresarían de alguna manera. Al mismo tiempo, UFC, (Ultimate Fighting Champeonship) una empresa multimillonaria que gobiernan Frank y Lorenza Fertitta solicitaban hacer CARTILLAS SIN AFICIÓN, en sus instalaciones en Las Vegas. El primero sería el 30 de mayo. Una cartelera de UFC Fight Night, que podría ser el duelo entre el campeón de Peso Welter Tyron Woodley ante Gilbert Burns.

La segunda fecha sería el 6 de junio e ‘The Apex’, en un evento que podría ser UFC 250, el cual enfrentaría a la Campeona Peso Pluma, Amanda Núñes contra Felicia Spencer.

Nota N°2) Más de Boxeo Rentado. Una nota en el mismo Diario “Los Ángeles Times”, escrita por Richard de ‘AP’, con fecha 19 de mayo 2020, tituló: “MAURICIO SULAIMÁN, Presidente del Consejo Mundial de Boxeo, (CMB). “Boxeo regresará a PUERTA CERRADA, y creo que Canelo Álvarez aceptará la idea. Poco a poco el Deporte trata de volver a la normalidad, pero será de una manera distinta y lo que estamos acostumbrado.

El martes el Presidente del CMB, Mauricio Sulaimán anunció que el boxeo presenta grandes posibilidades para llevar a cabo VELADAS EN JUNIO. El mundo del deporte, al igual que otros ambientes sociales, fue afectado por la paralización temporal o total creada por el brote general del COVID-19, que aún no ha sido contenido.

Sulaimán espera que el regreso al cuadrilátero sea de forma segura con NUEVOS REGLAMENTOS, y SIN AFICIONADOS, (¿qué le parece lectores?).

Entre los detalles que explicó, está el de AISLAR A LOS PERDEDORES Y SUS ENTORNOS, por dos semanas previos a los combates. “La expectativa es que en Jun. se puedan tener peleas en Méx. bajo un estricto protocolo” dijo el presidente en una Conferencia de Prensa Virtual. Hay Estados interesados en montar funciones y otros en tener boxeo. Es cuestión de días para tener más avanzada un calendario. Todos quieren pelear, quieren subir al ring con público o sin público, y está dispuestos a hacer lo que se tenga que hacer”.

Tema de hoy. Por ser este espacio de deportes, se ciñe a lo que señala la Carta Olímpica, que en sus Principios Fundamentales del Olímpismo que asocia el deporte con la Cultura y la Educación, y el valor educativo del buen ejemplo. Del Plan de Acción UNIENDO FUERZAS de nuestro Presidente, ‘S.E.’ ‘LCC’, en este espacio repito con regularidad parte del Punto 6: “Tenemos un gran país, pero no vamos por buen camino. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. EL BUEN GOBIERNO tiene que liderar este proceso de transformaciones necesarias EL BUEN GOBIERNO HACE Y NO ROBA. De allí es el Coctel que al escribir usa como Eslogan ¡El Buen Gobierno¡. A esto le he adicionado que SE. ‘LCC’, dirige el deporte de su ‘Burbuja de Cristal”.

Fue llamativo que el título de Editorial del Diario La Prensa del viernes 22 de mayo leía: “Sin transparencia no hay Buen Gobierno”. Parte del contenido: “Quienes aún queremos creer en su promesa del “Buen Gobierno”, no aceptamos que la rendición de cuentas venga de esta manera, con avisos pagados y vulgares campañas de desprestigio. Bastan respuestas claras, completas y respaldadas por documentos”. Un escrito de la ‘Decana’ La Estrella de Panamá, firmado por Ismael Gordón Guerrel, título. “Panamá creó Comisión para evaluar COMPRAS

por COVID-19”. Viendo una vez más las Planillas de Pandeportes, fueron actualizadas hasta el mes de abril 2020.

Reiteró que es donde el Jefe del ¡Buen Gobierno¡, coloca a copartidarios del ‘PRD’. En la Planilla Transitoria, el Abogado GUSTAVO PADILLA, logró su ‘chamba’ de $2,500.00 desde el 24 de Sep. 2019. Cecilia Virginia Arosemena, Alias ‘Doña Cecilia Pescao’, $4,000.00 al mes desde el 2 de julio 2019, como ASESORA. Bolívar Alvarado Visuette, aparece con salario de $2,500.00, como Planificador, desde 15 de Nov. 2019. Por error,

Víctor Manuel Saldaña aparece dos veces en la misma Planilla Transitoria, con salario, $2,800.00. Agustín Ramón Poveda González aparece con salario de $4,000.00, como Asesor, desde el 17 de julio 2019.

Repito que el Pres. ‘LCC’, debe decir, YA si habrá o no, 24° JCC y del Caribe en Panamá. Si en su nuevo CÓDIGO DE CONDUCTA, dijo 1) NO MENTIR, 2), NO HACER TRAMPA, 3) no ROBAR, debe ser la Conducta del nuevo Gobierno. (el ¡Buen Gobierno¡ está cerca de 10 meses). Debe decir si habrá o no 24° JCC, 2022, y en qué año y mes. Los ocupantes de puestos claves en su Burbuja de Cristal, están cuestionados, y debe decir qué obras deportivas construirá; costos de licitación, si están avaladas por Odecabe, y las Respectivas ‘FI’. Con pobreza, desempleo y hambre, todos los panameños, tenemos el derecho de escuchar la verdad. Tomen nota.