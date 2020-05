‘Duelo de Twitter’ entre Ciro Solano de Odecabe, y Henry Pozo de COPAN

En busca de notoriedad, hablan a nombre del Pres. L. Mejía, y la 1ª VP, J. Saldaña, de fecha, obras, etc. de los 24° JCC

Notas Sueltas. N°1). Aunque ya ha sido repetido en los medios del país, un ejemplo de que cuando el momento lo amerita, es mejor cancelar un evento, a diferencia como es el caso del deporte en Panamá, insistir en hacerlo aunque el resultado será funesto. Así se tomó la decisión de cancelar la Maratón más antigua del mundo, la de Boston, Estados Unidos, la N° 124, por el peligro de la Pandemia de COVID-19. Esta Maratón que data de1897, para el 2020 la participación será 31,500 participantes. Otro ejemplo de los que no les están dando la importancia debida a esta Pandemia. En ‘USA’, con 1,721,926 Contagiados, los decesos van por 101,621 muertos, y 399,991 recuperados. El Centro América nuestro país tiene el mayor número de contagiados que suman 12,131 con 320 muertos. En Limón, Costa Rica, hubo un irrespeto a las reglas del COVID-19, y el onceno fue castigado por violar el Protocolo Sanitario

Nota Suelta N°2). En el Coctel del viernes 29 de mayo 2020, en la ‘Nota Suelta’ hablé del esfuerzo del Presidente del COI, Thomas Bach, que está en su último periodo de mandado del COI, comenzando el 2020, y que el Legado que piensa dejar es la IGUALDAD DE GÉNERO, que alcanza un máximo de 47.7 por ciento de los puestos en 30 Comisiones, ahora en manos de mujeres, viniendo de 45.4 por ciento en el 2019. Prometí que hoy seguiría con este Relato, y miraré las distintas Comisiones Nombradas para señalar el número de damas de países latinos. Hice esa tarea, y aproveché para también mirar la RAMA MASCULINA, para dar a conocer casos de países latinos. Hay damas que aparecen en varias Comisiones. Casos, Kristy Coventry, (Zim), Preside la Comisión de Atletas. Es Miembro de la Comisión Coordinadora.

Otra damas que está en varias Comisiones es: Nicole Hoevertsz, (Aruba) Comisión de Audito. Comisión Coordinadora. Nicole Hoevertsz, es una figura hecha por DON MVR, Pres. del CON de México, y de Odepa, (q.e.p.d), y Melitón Sánchez, (Pan), Presidente del COP, y Tesorero de Odepa. Hoevertsz, ha visitado a Panamá varias veces. Otra dama que forma parte de varias Comisiones es Anita DeFrantz (USA). Es Miembro de la Comisión Coordinadora y Comisión de Finanzas. Es la única mujer del COI que ha sido candidata a la jefatura del COI. Ha visitado a nuestro país en dos oportunidades. Señalo que ninguna latina de habla español está en Comisiones del 2020. Sí debo destacar que sendos hombres latinos están en Comisiones del 2020. La de Digital y Tecnología, es presidido por GERARDO WERTHEIM de Argentina. Forman parte, RICARDO CARRIÓN de Puerto Rico,y LUIS ALBERTO MORENO de Colombia.

Debo agregar que el COI TIENE UNA COMISIÓN ÉTICA, que preside BAN KI-MOON que no es Miembro del COI. En Panamá los dirigentes de Federaciones, Comisiones, etc. no han aprovechado esta Comisión para remitir sus quejas de abusos del DG de Pandeportes, La Letrada del COP, Damaris (USA$) Young, Mónika Boloboski, ‘HD’ ‘HB’. que controla según las voces los nombramientos y ‘Doña Ceci Pescao’, su aliada.

Tema de Hoy. En una nota aparecida en ‘PRENSA LATINA DE CUBA, con fecha 27 de mayo 2020, titula: ‘El Lanzamiento de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamá 2022’. Contenido: “El Aplazamiento de los JCC Panamá 2022 parece un hecho. DOS PESOS PESADOS cercanos al tema lo acaban de confirmar, aunque en TONOS BASTANTE DIFERENTES. En colombiano CIRO SOLANO, ‘VP’ de la Odecabe, y Secretario General del Comité Olímpico de Colombia, reconoció hoy el impacto de la Pandemia en los recursos

de la organización regional, proveniente en su mayoría del COI, y los 31 países miembros. Adicionalmente expresó que los Juegos Centro-Caribe convencionales y los de PLAYA CORRERÁN EL RIESGO de no CELEBRARSE, y que la adición netamente Centroamericana de 2025, perdió a sus dos ciudades candidatas, Todo como resultado de COVID-19.

El directivo cafetero al intervenir en el FORO DIGITAL, ASEGURÓ que la CITA DE PANAMÁ 2022 HA SIDO TRASLADADO DE JUNIO A NOVIEMBRE DE ESE PROPIO AÑO (2022). Pero confirmó que la SALUD de los atletas está por delante, y si hay que CANCELAR SE CANCELARÁ. También se mostró radical en un asunto del público, no se imaginan ese tipo de eventos a PUERTA CERRADA; el público es fundamental. Algunos pueden porque tienen su sustento en el Patrocinio, pero los Juegos Son Unión de pueblos es cancelación.

Poco después y desde, y desde el Istmo, el Pres. del Comité Organizador de los JCC 2022, HENRY POZO, ofreció una mirada MÁS POSITIVA Y ENTUSIASTA. En entrevista al Diario El Siglo, el directivo aseguró que esta semana tendrán una reunión importante para analizar LOS ESCENARIOS POSIBLES, (no dijo cuáles), y establecer ‘Consensos’ con el Gobierno y Odecabe. Reconoció que al determinar las nuevas fechas de la cita podrán correr los calendarios y el Programa de Construcción de las Instalaciones (si no es arquitecto o ingeniero, y ni siquiera sabe exactamente donde se construirán las obras, costo, licitación, y aprobación de las ‘FI’ no puede especular con sus disparates). Habla del Centro Acuáticos, que son varas instalaciones.

Para su complacencia y para qué el se luzca en los 24° JCC, habla de la Construcción de un Centro de Raquetas y no de uno de Hockey Sobre Césped, que tiene más atletas y clubes. Sobre el tema de Presupuesto. Pozo reconoció que han hecho un AJUSTE DE 65% para este 2020 en los acápites de infraestructuras, y preparación de atletas. Mañana seguiré con el disparate de HENRY “PIRATA MORGAN” POZO, que inclusive afirma que estos XXIV JCA y del Caribe, serán superiores a los XXIII, Barranquilla, Colombia, 2018.