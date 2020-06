Sin un Anuncio Oficial, deLa Boda de Oro, (50 años),de Pandep., el 2 de Jun. 2020

Si usted por casualidad entra al Sitio Web, del Instituto Panameño de Deportes, que preside Eduardo Cerda, ‘Rasputín el Monje Loco’, usted verá que dice: “OBJETIVOS DE PANDEPORTES”, ( que no se ajustan a la verdad). “Contribuir a través DEL DEPORTE y la RECREACIÓN, a la formación corporal, espiritual y MORAL del ÑINO, mujer y hombre panameño a fin de hacerlos seres más completos en CUERPO Y MENTE. Además, coadyuvar al mejoramiento del ‘PRESTIGIO DEPORTIVO’. (En parte del Coctel del 31 de mayo 2020,dije: “con una dirigencia tan mediocre, llena de aviesos intereses , no podíamos llevar a cabo que ese sueño de la juventud, (los XXIV JCA y del Caribe, 2022), se realizara en nuestro país, con una dirigencia deportiva tan mediocre, llena de aviesos intereses, y que gran parte es de esa dirigencia es objeto de Profundos Cuestionamientos en Distintas Fiscalías del Ministerio Público. La otra parte que no es investigada, guarda un silencio cómplice.

Para los de la generación del Relevo, y los de la época que no lo recuerden, y a muchos distinguidos y apreciables Colegas de la ‘Crónica Deportiva, señalo: El DECRETO DE GABINETE NÚMERO 144 DE 2 DE JUNIO 1970, por el cual se crea el Instituto Nacional de Deportes y Cultura, (INCUDE). La Junta Provisional de Gobierno: Gaceta Oficial 16621: Entidades Públicas, Instituciones Públicas, DEPORTES. Presidente Ing. Demetrio Basilio Lakas: Miembros de la Junta: Lic. Arturo Sucre, Min. de ‘RE’. Min. de la Presidencia, Julio E. Harris. Min de. Educación, Guillermo Aizpú. Min. de Obras Pública Manuel A Alvarado. Min. de Agricultura y Ganadería, Carlos E. Landau. Min. de Comercio e. Industria, Gerardo González. Min. de Trabajo, José de la Rosa Castillo.

Sería interesante compararlos con los Ministros del ¡BUEN GOBIERNO¡. ‘SE’ ‘LCC’.

Adicionado a esto, leí un escrito del Diario La Prensa, del sábado 30 de mayo 2020, en la Pag. 2A , de Rolando Rodríguez, (Sábado Picante), donde hace referencia no muy agradable del Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa. Para hablar de la Boda de Oro de Pandeportes, el 2 de junio de 2020, (mañana). Señalo que el COP fue creado en el año de 1934. Su Primer Pres. Don Roberto F. Chiari, que se constituyó por tiempo indefinido,

independiente, autónomo y alejado de la INFLUENCIA POLÍTICA, religiosa o comercial, de conformidad con lo establecido en la Carta Olímpica del COI. El Dr. Agustín Sosa fue el primer panameño, Miembro del COI de 1952-1967. Virgilio De León, 1969-1999. Melitón Sánchez, de 1998 a 2014 (16 años) ‘MH’ desde 2015.

¿Cómo y por qué Panamá pidió la sede de los XI JCA y del Caribe de 1970?. En el Verano de 1938, se celebraron con éxito en la ciudad de Panamá, los IV Juegos CA y del Caribe, bajo la Pres. de Juan Demóstenes Arosemena.

Sin embargo, con el correr del tiempo, se pudo constatar la necesidad urgente de construir nuevas Instalaciones Deportivas, para una ciudad que su población aumentaba de manera explosiva y completar las que exigían otros deportes como el Ciclismo, Tiro y Fútbol, así como propiciar una completa REORGANIZACIÓN del Deporte, con los aportes económicos indispensables del Gobierno Nacional, para convertir en realidad estos objetivos. En algunos deportes los atletas panameños mejoraron los niveles alcanzados en 1938, pero en otros se quedaron rezagados con relación con los demás países del Circuito Centroamericano y del Caribe, por falta de entrenadores, campos de juegos, confrontaciones internaciones, y ESTÍMULOS A LOS DEPORTISTAS ( no como ahora que el deportes se ha convertido en el ‘Modus-Vivendi’ de muchos atletas, con dinero mensual de Pandeportes).

Veamos los Miembros del COP en 1966. Presidente. Lic. Aníbal Illueca Sibauste. ‘VP’, Mayor, Ángel R. Araúz. Tesorero. Fernando Tom. Secretario, Gaspar Suárez S. Sub-Secretario, Leopoldo De León. Fiscal Luis S. Romero.

Compare la Solvencia, Ética, Moral, y sobre todo su credibilidad, con los Mitómanos de la ‘JD’, del COP, que preside Camilo Amado Varela, con casos pendientes en ‘Sistema Penal Acusatorio de Panamá’, para confirmarlo.

Veamos algunos dirigentes de Federaciones: Atletismo. Prof. Franklin Holness, y Sup. Ricaurte Salamín. Boxeo, Pres. Mayor Ángel Rodrigo Araúz, Sup. Liberato Saavedra. (compárelo con ese fracasado y ‘Yes-Man’, que preside el Boxeo Olímpico, Tomás Cianca, de una credibilidad seriamente cuestionada. BEÍSBOL, Presidente, Fernando Tom, que fue un extraordinario atleta del Baloncesto. Esgrima Virgilio De León. Natación, Corl.

Rodolfo U. Castrellón. Estos dirigentes, ante el CUADRO que presentaba el Dep. Nacional, y la urgencia de Construir modernas instalaciones con capacidad suficiente para los próximos 30 años, iniciaron las gestiones y sondeos con las autoridades ante las autoridades NACIONALES Y MUNICIPALES.

Con motivo de los IX JCC, celebrados en Kingston, Jamaica, del 15 al 28 de agosto de 1962, que coincidía con su Independencia, este servidor, fue invitado, por el Prof. Francisco ‘Pancho’ Hurtado, ‘DT’ de ODECABE, que como mi Tutor, quería que aprendiera cómo se organizaban estos Juegos. Como había poco interés para montar los siguientes Juegos. Ya los Xos., únicamente Puerto Ricio había presentado solicitud formal a la sede, y le fue otorgada a la ciudad de San Juan. Como quiera que la reacción fue favorable a las aspiraciones de PANAMÁ, en su oportunidad se dieron los pasos señalados en los Estatutos de la ODECABE, para presentar la SOLICITUD FORMAL de la Sede de los XI Juegos Centro Americanos y del Caribe, Panamá 1970, al tenor del Artículo 40 de los Estatutos de la Odecabe. Mañana no solo seguiré que no hubo actitud fraudulenta, como fue el caso para lograr la sede d estos XXIV ‘JCA y del Caribe, en donde cada grupito como legado tienen el USA$. Tomen nota.