El aumento de Covid-19 en Panamá podría afectar

La Nota Suelta de hoy. El periodismo deportivo investigativo, no tiene cabida para eso de 'echa-pa- lante', echa-pa-tras', sino señalar las fallas y las cosas positivas. Al hablar del Deporte Competitivo de la Agenda del COI, y del Deporte Profesional, específicamente el Boxeo, su crecimiento, y de los boxeadores que lograron llegar al pedestal de consagración, es porque los Miembros de la Cúpula de la Fuerza de Defensa, comandado por Omar Torrijos Herrera eran deportistas, y un gran número de ellos practicaron el deporte. Gracias al General a ellos, el Decreto de Gabinete 144 del 2 de junio de 1970, se creó el Instituto Nacional de Deportes y Cultura, (INCUDE), que el lunes 2 junio 2020, cumplió 50 AÑOS, O SEA SU BODA DE ORO. Lo pueden buscar en la GACETA OFICIAL 16621, que habla de Entidades Públicas, Instituciones Públicas, DEPORTVAS, y que el Ing. Demetrio Basilio Lakas, era el Presidente. Todo obedeció al éxito y entusiasmo de todos los panameños del éxito de los XI Juegos CA y del Caribe, del 28 de febrero al 13 de marzo de 1970.

Cuando se usa el término “gendarmes de la dictadura a partir de 1968, hay que visitar la Hemeroteca Ernesto J. Castillero, que es una Biblioteca que se especializa en conservar diarios y otras publicaciones, donde leerán que muchos atletas y dirigentes deportivos que lograron estudiar en el exterior, muchos en Brasil,. (Ramón Cardoze, Ricardo Sasso, etc.), gracias al apoyo del General Omar Torrijos. Muchos de esta generación del relevo, no saben que en su patrullaje doméstico, se hacía acompañar por Roberto Durán. Con el Coronel Rubén Darío Paredes, con quien me unía una buena amistad, y en algunos momentos conversábamos sobre deportes, era el Alto Comisionado del Deporte, y gracias a él, obligaba a los Campeones Mundiales de Boxeo, a no desperdiciar todo su DINERO, sino comprar una casa. Así nuestros campeones mejoraron su nivel de vida.

Los que tienen buena memoria, recordarán que ROBERTO DURÁN, después de su derrota, NO-MÁS-NO MÁS, rente a Sugar Ray Leonard en su 2ª pelea, fue a 'pique'. Comenzó a dedicarse a la vida nocturna. Del Washington Post' de USA', (recuerden que este servidor era especialista en el Boxeo Profesional antes de los Master de ahora como Daniel Alonso y otros, y tenía una buena amistad con Juan Carlos Director de 'Lo Mejor del Boxeo', donde me invitaba a participar con frecuencia), enviaron un reportero para entrevistarlo. Después de un recorrido, lo encontramos. Logramos visitar la Casa que el Gobierno Militar le regaló a su progenitora. Fueron los Militares que volvieron a elevar al 'Mano de Piedra' al pedestal de consagración.

Con Jorge Enrique Illueca Sibauste, en la Presidencia del 13 de Feb. de 1984 al 11 de Oct. 1980, el Gobierno Militar, FLÉTO UN AVIÓN con diferentes sectores del País, que incluía a María 'Pantalones' Carter, y a varios periodistas deportivos, y menciono a 'Ponchas Mendoza', Víctor Raúl Vásquez, (q.e.p.d), para la pelea de Roberto Durán frente a Davey Moore, el 16 de junio de 1983, que coincidía con su fecha de nacimiento, el 16 de junio de 1951. Pese a que Davey Moore era favorito para retener su corona Super-Welter, fue derrotado por Durán en el 8° Asalto por 'TKO'. Otra hazaña de los Militares en el Deporte. Al ver que nuestro primer 'CM' de Boxeo, Ismael derrochó gran parte del dinero que ganó, crearon la Ley de 'Pensión Vitalicio' a los Boxeadores, que más bien se debió llamar Ismael Laguna. Le regalaron una casa en Altos de Bethania. Esa ley fue cambiada con un criterio político por el Pres. 'MT' y su DG del INDE, y ahora hay muchos mediocres no solo del boxeo, sino otros deportes, que están disfrutando esos $500.00 vitalicio. Otro acto Positivo de los Militares con el Deporte. Fletaban sus helicópteros para llevar a atletas a diferentes competencias Internacionales.

'Esos Tongos', querían al deporte, y están escritas todo su apoyo. Muchos eran Presidentes de Federaciones. Manuel A. Noriega del Judo, el Mayor Araúz de la Fede-Boxeo, El Tnte. Coronal Lucho Segura de la Fede-Baloncesto. El Coronel Rodrigo 'Botita' García, fue Pres. del COP, y hay otros. Tomen Nota.

Fue algo vergonzoso, mirar el Sitio Web. del INSTTUTO PANAMEÑO DE DEPORTES, (Pandeportes), que preside Eduardo Cerda, Alias el Monje Loco', el 2 de junio 2020, fecha de la BODA DE ORO, de la creación de dicha Institución, y los único que tenía era un círculo que decía “50 AÑOS”: “ PANAMÁ CON ORGULLO CELEBRA LO TUYO”. Tuve a bien visitar el Sitio Web, del COP, que preside Camilo Amado Varela y su 'Combo', era aún peor, pues, para ello no existe Pandeportes, y menos el 2 de junio 2020, de la celebración de su BODAS DE ORO. Su enfoque total estaba en que ya seleccionaron para los XXIV JCC, Panamá 2022, 20 MASCOTAS, para Semi-Finales que será el 15 de junio 2020, donde se darán a conocer los 3 Finalistas. Hay'hambre y desempleo' en el país, pero ellos están regalando $5,000.00 al ganador. El COP está ignorando totalmente, el aumento de COVID-19 en Panamá, y que es el país de 'CA' con más casos, pese a ser el de menos población. Al momento de hilvanar estas líneas, tenía 13,837 casos. Recuperado Clínica, 9,514, 344 Muertos, Pruebas realizadas 68, 635. Guatemala, 4,348 casos. 565 Recuperados. 80 Muertos. 'CRC': 1,056 Casos. 699 Recuperados, 10 Muertos. Nic. 759 Casos. Rec. 370, Muertos, 35. 'ESA'. Casos, 2653. Recuperados, 1,116. Muertos 46. Hay que recordar las palabras de CIRO SOLANO, de Colombia, 2º VP de Odecabe en la Tertulia Virtual con Henry 'Pirata Morgan' Pozo, Jefe de COPAN, cuando le dijo: “La cita de Panamá ha sido trasladada de JUNIO A NOV. de 2020, pero confirmó que la SALUD de los Atletas está por delante, y si hay que CANCELAR se CANCELARÁ.

También enfatizó en el asunto de no PÚBLICO. No se imagen ese tipo de eventos a PUERTA CERRADA. Los Juegos son Unión de PUEBLOS; si no hay PÚBLICO, es la Cancelación. Henry 'Pirata Morgan' Pozo, Jefe de COPAN, habla de su celebración en 2023, y 'Madurito' Amado, de Nov. 2020. ¿Y las Fiestas Patrias? .