Entre sus palabras, expuso que ahora como reto tendrá conseguir la ‘orejona’, así como también el Mundial con España. “ No he ganado la Champions, así que... y el Mundial. Y seguir creciendo y, sobre todo disfrutar. Cuando disfrutamos todo el mundo está más feliz y disfrutamos más ”.

Por último, reveló el mensaje que le dio el entrenador, Hansi Flick, al confirmarse su renovación con el equipo. “Me ha dicho que me vaya a dormir pronto, que mañana hay doble sesión (risas). Me han felicitado y estoy agradecido a ellos por sin ellos no estaría aquí”.