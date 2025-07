Gardner-Johnson dejó a los campeones Eagles porque tenían miedo a la competencia

Chauncey ‘CJ’ Gardner-Johnson, uno de los mejores defensivos profundos de la NFL, afirmó este miércoles que dejó a los campeones Philadelphia Eagles de la NFL porque tenían miedo a su alto nivel de competencia.

“Miedo a la competencia. Así de simple, no se puede programar el instinto animal de un defensivo”, aseveró el jugador de 27 años, quien luego de ganar el Super Bowl LIX con Philadelphia dejó al equipo en esta temporada baja para firmar con los Houston Texans.

Gardner-Johnson tuvo un consistente 2024 con seis intercepciones, el mejor registro en los Eagles y el tercero mayor en la NFL.

Fue pieza fundamental en la defensiva que venció a los Kansas City Chiefs en el duelo por el trofeo Lombardi de febrero pasado.

A pesar de su destacado desempeño el jugador fue cambiado a Texans, algo que lastimó su orgullo. Acusó a su exequipo de culparlo de lo malo que sucedía dentro del campo.

“Recuerdo que tuvimos un pequeño empuje en un entrenamiento. Un ejercicio ataque contra defensa y hubo un problema porque seguí tackleando y ¿quién fue el culpable? yo, pero me dijeron que el juego estaba vivo, seguimos compitiendo y nos estamos preparando para los ‘playoffs’, ¿no es con esa intensidad que debíamos entrenar?”, cuestionó.

El originario de Cocoa, Florida, llegó a la NFL seleccionado en la cuarta ronda del Draft 2019 por los New Orleans Saints, equipo con el que estuvo hasta 2021. En 2022 firmó con Eagles y explotó como líder de intercepciones de la liga. La campaña siguiente la jugó con Detroit Lions para volver en 2024 a los Eagles con los que ganó el Super Bowl.

“Querían que fuera un líder y hablara claro, pero luego querían que me quedara de brazos cruzados. En ningún vestuario he tenido un sólo problema con un compañero y luego pasó lo que pasó”, puntualizó.

A Gardner-Johnson le molestó tanto salir de Philadelphia que la semana pasada aseguró que sin él los Eagles no volverían a ganar un Super Bowl, palabras de las que se retractó este miércoles y ofreció una disculpa a sus compañeros.

“Me retracto y no lo digo porque jugué ahí. Es por respeto a mis compañeros. Me disculpo con los chicos de Philadelphia, no tengo nada contra ellos. Si ganan seis anillos más sin mí, se lo merecen porque ese es el tipo de jugadores que son”, concluyó.