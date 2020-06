COPAN-sigue con su falacia de los 24° JCC. No se sabe si en 2020, 2021, ó 2023

Notas Sueltas: Como prometí en el Coctel del viernes 12 de junio 2020, que hoy continuaré con la parte final de la pésima gestión del Mitómano Camilo Amado Varela, que me acusa de criticar a los atletas, sin querer aceptar que es porque algunos se alejan de lo que es el Espíritu del Movimiento Olímpico. Lo sabe porque a diario lee esta columna, o le informan de su contenido. Posterior a lo anterior, reflexioné más allá de lo que la misma mentira significaba. Entonces me sentí enfadado porque caí en cuenta de que esa es una ofensa dirigida a MILES de panameños y muchos más fuera de nuestro país que durante más de seis décadas han seguido los Avatares de la actividad deportiva mundial, por medio de esta columna de opinión. Me dí cuenta de que Representaba un ataque a lo que representa esta columna. Sé que el Coctel es un VALLADAR que impide que personas mediocres, mal intencionadas y OPORTUNISTAS, como es mi detractor, transiten IMPUNE en este virtuoso camino del Deporte, tan solo reservado para aquellos que somos limpios de corazón y que tenemos una esperanza en los VALORES DE LA JUVENTUD.

Fue un ataque a los inteligentes lectores del Coctel. Un ataque para muchas personas que a lo largo de estos años me escriben para colaborar con comentarios decentes y orientadores. Es también, un ataque para ellos que son opositores a muchos de mis opiniones y me escriben con entereza para decirme verticalmente, que disienten de lo que puedo estar afirmando. Lo he dicho siempre: NO SOY DUEÑO DE LA VERDAD ABSOLUTA. Muchos son los valores que tienen los lectores, amigos y opositores, colaboradores que a lo largo de estos años ha logrado Captar el intentar manchar la honestidad, dignidad e intelecto que he logrado. UN RETO: Hagamos un audito público e independiente de su GESTIÓN DEPORTIVA, FINANCIERA, (cuando fue elegido Jefe del COP, los zapatos que usaba, parecían a los de MENACHO, que eran de cartón. Los de ahora son finos) y Administrativa. Estoy más que seguro que no lo aceptará. Ahora entiende porque la diferencia entre el Coctel y personas como usted. Nota Suelta N°2. Dos temas que trató el COI en su Reunión Virtual el 10 de junio 2020. Primero hablaron de los XXXIII 'JO' de Verano, París, Francia, 2024. “El Comité Ejecutivo del COI, (CE) acordó durante una Reunión Virtual, mantener la fecha límite establecido de diciembre 2020, para confirmar los Eventos de Programa y Cuotas para los atletas para los Juegos Olímpicos, París, Francia, 2024. Esta decisión se basa en la Recomendación de la Comisión del Programa Olímpico, (OPC), después de recibir comentarios de los atletas, Federaciones Internacionales de Deportes, (FI), Comités Olímpicos Nacionales, (CONs), y París, 2024. El 'CO' del COI, subrayó que la decisión debe basarse sobre los principios claves previamente establecidos.

1), Reducción de la cuota general de deportistas, (incluidos todos los deportes nuevos), a 10,500. 2), Logrando una participación equitativa de género a través de los Juegos Olímpicos a nivel de evento y disciplina donde sea posible. 3), Priorizar nuevos eventos que acomodan a los atletas dentro de la cuota existente del deporte. 4) . (Esto lo debe escuchar y entender el COP, Pandeportes y COPAN). Nuevos eventos solo si hay lugares existentes. También tocaron el tema de los XXXII JO, Tokío, 2021, y la nueva Hoja de Ruta. El público japonés se está PREPARANDO para la realidad, para los Juegos Olímpicos pospuesta para el próximo año 2021, donde atletas probablemente tienen que confrontar cuarentenas.

Los espectadores SERÁN MENOS, y la demora le costará a los contribuyentes miles de millones de dólares.

En las últimas semanas el Pres. del COI, Thomas Bach, ha dado entrevista fuera de Japón e insinuó, UN ESTADO VACÍO, cuarentenas y pruebas de virus”. Por falta de espacio seguiré mañana, y verán lo que dijo JOHN COATES, miembro del COI, quien supervisa la preparación de Tokío, que es aún más triste.

Tema de Hoy. Desde mi vinculación con el Olímpismo de mi querido Panamá desde 1960, con Aníbal Illueca Sibauste, en la Pres. del COP, no había visto a un CON, tan carente de vergüenza como el de turno, y un Pres. de la República, con una actitud 'de no me importa' lo que pasa con el Dep. Olímpico, como el Jefe del ¡BUEN GOBIERNO¡, menos en deporte, como 'SE. 'LCC', y comunicadores deportivos, que actúan Como 'RP'. En el Diario Metro Libre, el jueves 12 de junio 2020. Un título leía: “Juegos 2022 permitirán la MASIFICACIÓN DEL DEPORTE”, “El COMITÉ ORG. DE LOS JCC (COPAN), que preside el Mitómano HENRY 'Pirata Morgan' POZO, confía que la realización de este evento traerá 'PROSPERIDAD ECONÓMICA' y 'ELEVARÁ el nivel deportivo”. “La masificación del deporte en Panamá, a través de la búsqueda de talento en varias comunidades del país, será uno de los 'legados' que se plantea dejen los JCC 2022 en Panamá”.

No entiende que la palabra Masificación Deportiva significa reforzamiento en el desarrollo motor de niños y niñas, ganando experiencias. Práctica masiva del deporte y la educación física. Está ligado al desarrollo cultural integral del país, y no como está 'pregonando' Alonso Solís del 'CO' de los invisibles 24° JCC; y Noel Gutiérrez, Jefe de Dep. en el Municipio de La Chorrera. La masificación del deporte comienza con el desarrollo de PROGRAMAS DEPORTIVOS Escolares que además de educar a los niños y jóvenes, Permita la SELECCIÓN de futuros talentos deportivos. Hay un proceso que es la Detección-Selección de Talentos Deportivos. Les paso el dato que un Talento Dep. es una persona, no completamente desarrollada dotada de condiciones especiales para desempeñarse con ÉXITO en ciertas especialidades deportivas.