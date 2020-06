Valor educacional de esgrima y especialmente el boxeo, por su efecto virilizante

No le agradó la eliminación del boxeo en los 'JO', Estocolmo 1912, por razones legales

La nota suelta: El martes 23 de junio de 2020, el Comité Olímpico Internacional, (COI) cumplió 126 años de su creación en su concepción moderna el 23 de junio de 1894, por Pierre de Coubertin. Fue por ello que el Título Principal del Coctel leía: “Coubertin: “Olimpismo involucra la Actitud Moral de un Individuo, y sobre esa base, la actitud de todos”. El Sumario: “Concentró todo su energía en hacer una realidad su palabra de “Idea Olímpica a Olímpismo”. Los Diarios de Ayer y continuando con los títulos de hoy, reflejan todo lo contrario de esos valores de UN INDIVIDUO, al igual la actitud de muchos, con títulos “Denuncian a tres Ministras y piden que sean separadas de su cargo”. La Decana, La Estrella de Panamá: “La pandemia desvela la urgencia de reforzar la atención primaria”. La muy leída columna: La Llorona. Una glosa dice: “HASTA AQUÍ: “Dice que a Cristina Brostella, hija de un fundador del PRD, la botaron de su cargo en la Embajada de Panamá en España. ¡Santo Cielo¡. SIN SABERLO. Parece que la carta de destitución le llegó esta semana, pero está fechada en enero”.

Tal Cual, del diario La Prensa. TELETÓN: “La gente del PRD ha habilitado una cuenta para recibir donaciones para PAGAR LA MULTA impuesta por las autoridades de salud, luego del cónclave de Jimmy´s. Sería bueno conocer la lista de donantes, porque seguramente los veremos más adelante en otra lista. La de los principales contratistas del Estado”. El Diario Crítica. Título Principal del martes 23 de junio. ¡RIP¡ 20 muertes en un día!.

Contenido: “Veinte muertos de un día a otro, representa el peor registro de decesos en Panamá desde que se declaró la pandemia del coronavirus. Los fallecidos ya son 521. Ayer tras 2,087 pruebas, 722 (34.6%) dieron positivos. Desde el 'Globo de Aire' hay 'tantos expertos' opinando, que los pasos 'pa-lante, y los paso 'pa-tras', superan a los que se dan el 21 de octubre de cada año cuando se celebra el Día del Cristo Negro en Portobelo, elNaza. Esto lo hace a la perfección 'S.E', el Ministro del MEF, Héctor Alexander. El 1° de julio de 2020, 'SE', Laurentino Cortizo Cohen, cumple su primer año en el 'Palacio de las Garzas'.

Termino con esta inquietud. Si hubiese existido como en el pasado, y se divulgaba en 'TVN' Noticias, las Encuestas de DICHTER& NEIRA; ¿cómo evaluarían al '!Buen Gobierno¡?. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. Con esa realidad planteada, y difícil de refutar con planteamientos casi irrefutables, solo hay un camino en cuanto a la celebración de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe que debe celebrarse en el 2020, 2021, 2022, ó 2023. Persiste el silencio en la 'Burbuja de Aire', de decir en voz alta, si se cancelarán o no.

Como Pierre de Coubertin era una figura polifacético, además de educador fue Abogado, periodista, y atleta. Es por ello que en la VISIÓN OLÍMPICA DE COUBERTIN, aborda distintos aspectos. Atribuyó un gran Valor Educativo a la ESGRIMA, y especialmente al BOXEO, por su efecto virilizante. Estaba profundamente decepcionado, cuando en los V Juegos Olímpicos de Verano, celebrados en Estocolmo, Suiza, del 5 de mayo al 27 de julio, de 1912, con la participación de 28 países y 2407 atletas. HOMBRES 2,359. MUJERES 48 Atletas. En 102 Eventos en 14 Deportes. El Boxeo fue ELIMINADO del Programa por RAZONES LEGALES. Disfrutaba mucho de ambos deportes, que practicaba personalmente, y no es sorpresa que publicó muchos artículos de ambos deportes.

En el segmento de Cartas Olímpicas Coubertin recuerda la Importancia Educativa de Deportes de DEFENSA PERSONAL para jóvenes. También destaca la función catártica del boxeo. Siendo el Boxeo uno de los deportes de mayor pasión en Panamá, que ha tenidos grandes 'CM' de primera categoría, y cito algunos: Panamá Al Brown, Ismael Laguna, Eusebio Pedroza, Roberto 'Mano' de Piedra Durán, Ernesto 'Ñato' Marcel, Hilario Zapata, Jorge Lujan, Alfonzo Frazer, Jaime Ríos, Anselmo Moreno, y los otros que siguieron en una era con títulos para tirar al aire. Algo que ayudó a surgir el Boxeo Rentado en los Estados Unidos, y voy a dar ese relato a 'SE', 'LCC', en su Burbuja de Aire', que ojalá alguién le informa. El 26° Presidente de los Estados Unidos de Norte América, THEODORE ROOSEVELT, del 14 de Sep. 1901 al 4 de marzo de 1909, mostró la efectividad de esto, ABRIENDO CLUBES DE BOXEO, en los BARRIOS POBRES de Nueva York. A diferencia de nuestro Presidente, 'LCC', que no hay indicios de deportes que ha practicado. Roosevelt era jugador de Tenis. Practicó

Judo, y Boxeo. Le animaba cualquiera actividad deportiva.

No estaba dispuesto que su actividad política lo privara de la práctica del Tenis. Así que a finales de 1902, mandó a construir la primera Pista de Tenis en la Casa Blanca. En 1903, una vez finalizada, el Presidente y varios de confianza en el Gobierno, (su Círculo '0'), fueron competidores en la pista. La actividad era tan frecuente, que pasaron a ser conocidos por los Medios de Comunicación como el Gabinete del Tenis (equivale a 'La Burbuja de Aire). Jugaba casi todas las tardes en las que el mal tiempo impedía la práctica, y ésta se reemplazaba entonces por carreras de campo. Curiosamente, el Presidente jamás se dejó fotografiar practicando el tenis en la pista de la Casa Blanca. Theodore Roosevelt Pelt, su HIJO, fue un excelente tenista. (Tomen nota de la enseñanza de buenos ejemplos, y no lo que estamos viendo en Panamá), que se apuntaba en los torneos, evitando el APELLIDO FAMILIAR, por no crear falsas expectativas. Como Theodore, disputó 15 ediciones de Open en USA. Seguiré con este tema mañana. Tomen nota de esto.