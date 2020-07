El Aumento sin control del COVID-19, significa que no se debe usar los Estadios de Fút y Béisbol

Me entristece que en estos momentos en mi siempre querido y bello Panamá, estamos viviendo momentos en que no hay control de la Pandemia- COVID-19, y no está dando los resultados esperados de :“Quédese en Casa”, pese a que está siendo violado por un sector de personas. Al momento de hilvanar estas líneas, los Diarios, y entristece, que nuestro ídolo Roberto 'Mano de Piedra' Durán, acaba de dar un 'KO', al COVID-19, pero se anuncia que su distinguida esposa, Felicidad de Durán, ha ingresado al hospital, contagiada por dicha Pandemia. Los diarios, también hace mención del 'HD. Melchor Herrera, que fue Presidente de la Federación de Boxeo Olímpico, también fue contagiado de COVID-19. Con todo esto y el anuncio del MINSA de que el Centro de Convenciones Figali, se elaboró un DISEÑO para instalar 160 camas de Hospitalización, exclusivamente para recibir pacientes con el virus en estado moderado. También está involucrado en Centro de Convenciones Atlapa. Y como van las cosas, no sería una sorpresa que recurran al Estadio ROD CAREW, al igual como en Brasil, se tuvo que recurrir al Estadio Maracaná, para albergar los casos de COVID-19. Bra., 1.5 millones de casos, 61,800.00 muertos.

Lo que preocupa al Coctel, es que 'LOS MISMOS DE SIEMPRE', Camilo Amado Varela, Jefe del COP, Damaris (USA$), Young, Letrada del COP, Mónika Boloboski, 'SG' del COP, y vocera de su Jefe 'CAM', Edgardo Cerda, 'DG' de Pandeportes, Henry Pozo, Jefe de COPAN, y su combo, y desde su 'Burbuja de Aire', el Jefe del ¡Buen Gobierno!, MENOS EN DEPORTE, guarda un permanente silencio de cementerio, de los 24° JCC. Pese a que algunas voceros, hablan de reactivar el Fútbol, y el Béisbol Rentado, y el Olímpico que está bajo el mando de la WBSC (Confederación Mundial de Béisbol y Softbol), tienen que seguir las directrices de la Organización Mundial de la Salud, (OMS), sobre las reglas de la salud.

Ayer hablé del Béisbol de Las Grandes Ligas, (MLB), y los protocolos estrictos que tienen que cubrir. Agrego que el Alto Comisionado del 'MLB', ROD MANFRED, accidentalmente confesó en el 'Show' de Dan Patrick, que siempre había sido la intensión de 'MLB' de jugar una temporada de 60 partidos. “Mi punto era, no importa que pasara con la Unión, las cosas, de todos modos habremos terminado con 60 juegos”. Por otro lado, HAL STEINBRENNER, Presidente de los Yankees de Nueva York, dijo en una entrevista con la RED YES que espera ver fanáticos en algún punto durante la temporada 2020.

Pasando a otro tema importante que es el BOXEO RENTADO EN USA, y que en Panamá, sin estar al tanto de los CAMBIOS DE REGLAS, y sin ser irrespetuoso, he leído en algunos medios, que no están en el 'Vuelo', anunciar que Ross Laguna, esposa y promotora de su esposo, Anselmo 'Chemito' Moreno, que aspirar a volver a lucir una corona mundial de boxeo. Hoy voy a compartir con usted lectores, un escrito de Scott Cacciola y Kevin Draper, del 'NEW YORK TIMES' que titula: “Como es realmente la vida dentro de una 'BURBUJA DEPORTIVA'.

Shaker Stevenson pesó el 8 de junio de 2020, en un combate en el Hotel MGM Grand de Las Vegas. La tarjeta de cinco peleas el martes por la noche, organizado por la empresa promotora 'TOP RANK' ,y presentada en 'ESPN' ofreció un vistazo de cómo se ve el deporte en vivo lo que esperan ligas deportivas mientras buscan reanudar el juego. ROBEISY RAMÍREZ no tenía idea de que su cuarta pelea como boxeador de peso pluma, vendría en medio de una PANDEMIA.

El dos veces MEDALLISTA DE ORO OLÍMPICO de Cuba Ramírez, paso los tres días anteriores, en un 'BURBUJA', (me recordó la que tiene 'SE, 'LCC'), cuarentena en el MGM Grand. Necesitó 54 segundos para noquear a Yeuri Andujar, cuál era su manera de BAUTIZAR el regreso del boxeo EN VIVO, después de una espera de tres meses, debido al Coronavirus. Para Ramírez se sintió como una pelea normal, excepto que no había nadie allí para ANIMARLO. Dijo: “Siento la diferencia cuando golpeas a alguien. La cartilla de cinco (5) peleas, organizada por la empresa de boxeo 'TOP-RANK', visto en 'ESPN', ofrece un vistazo de cómo se ve ahora el deporte en vivo, y un avance de lo que le espera a la 'MLB', NBA', y otros deportes, quienes buscan reanudar el Juego. PROTOCOLOS DE PRUEBA RÍGIDA. Pulseras con código de barras. Personal de Seguridad en el pasillo del hotel, y escoltaron a los boxeadores de un área designado para sus comidas.

Una CHICA de Cartulina que quería saber si debía cambiarse a su 'LINDA MÁSCARA', para el pesaje previo a la pelea. Botas que el boxeador se pone al subir a la báscula. Combatientes Secuestrados, y Miembros de la Tripulación, esperaron para recibir la PRUEBA DE CORONAVIRUS, el 8 de junio, en el MGM GRAND. La comida fue preparada por EL CHEF PERSONAL del boxeador, Shakur Stevenson, y llevado a un cuarto en el MGM Grand, donde estaba el boxeador, guardando cuarentena antes del combate. Luego estaban los combates sin ESPECTADORES, puesto en escena en el 'SET' de un elaborado ESTUDO DE 'TV' con 11 PANTALLAS de Video demasiado grande, con máquinas de humo para ayudar con la entrada de los combatientes, y ruido de la multitud, enturbian cortesía de un 'ON-LINE' App. En lugar de estar en el 'ring', el anfitrión estaba estacionado, en una PLATAFORMA, unos 30 metros de distancia, y muy lejos de una Segunda Plataforma para las Chicas de la Tarjeta de Anillos.; y los Organismos de Radiodifusión llamaron a la acción desde SUS SALAS, a miles de Kilómetros.

Dijo BOB ARUM: “Llevo 55 años en el negocio, y NUNCA HE VISTO algo así. ¿Qué demonios sabía de Coronavirus?. Mañana mencionaré las últimas palabras de Arum. Tomen nota de esto.