Gian Varela se sincera en redes sociales: ‘Perdí casi todo’

Gian Varela, reconocido DJ panameño, sorprendió el pasado martes a sus seguidores con un mensaje emotivo y revelador en sus historias de Instagram, en el que confirmó que ha comenzado nuevamente de cero en otro país, tras atravesar un momento personal difícil.

“Una vez más, inicio una nueva vida en un nuevo país. Lo tenía todo... y perdí casi todo. La vida puede ser injusta a veces”, escribió el artista de música electrónica en un tono íntimo, que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

Sin entrar en detalles específicos sobre su situación actual, Varela explicó que por razones que aún no puede revelar, se ha visto obligado a mudarse. A lo largo del texto, reflexiona sobre las lecciones aprendidas durante los últimos dos años, un período que describió como una lucha constante por encontrar un lugar al que realmente pueda llamar “hogar”.

“Durante casi dos años he estado luchando con la pregunta de a dónde llamar ‘casa’. Me di cuenta de las personas falsas que tenía a mi alrededor, y de aquellas que realmente me apoyaron en mis peores momentos”.

En su mensaje también denunció haber sido víctima de relaciones por interés, señalando que personas cercanas se acercaron a él movidas por el poder o la conveniencia, pero rescató con gratitud a quienes lo ayudaron cuando no tenía nada que ofrecer.

“Tuve ‘mejores amigos’ que se acercaron a mí por conveniencia y poder. Pero también tuve personas que, sin tener yo nada que ofrecer, me levantaron”.

La publicación culmina con una promesa a sus seguidores: algún día contará su historia completa, pero por ahora, se enfoca en seguir adelante.

“Algún día, les prometo que mi historia se sabrá. Pero el mundo solo le presta atención a la historia de los que ganan. Así que salgo, una vez más. A buscar esas victorias”.