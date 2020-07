El Pres. del CON de Rep. Dom., Luis Mejía, solicita posponer hasta oct., la reapertura de acti. deportivas

La Nota Suelta de Hoy. Si hay algo que me llamó la atención en los Diarios del miércoles 8 de julio de 2020, fueron los anuncios del Ministerio de Salud, (MINSA), firmado por la Dra. Nadja I. Porcell Iglesias, 'DG' de Salud que decía: “El Ministerio de Salud convoca a PROFESIONALES Médicos Especialista Panameños, IDÓNEOS para la atención en salud de Cuidados Intensivos, Semi-Intensivo e Intermedio, de los Hospitales Públicos del país para ocupar las siguientes plazas de trabajo: 1) DIEZ (10) Plazas de especialidad de Medicina Crítica. 1) DIEZ (10) Plazas de especialidad en Cardiología. 3) DIEZ (10) Plazas en la especialidad de Neumología. 4) DIEZ Plazas en la especialidad en Infectología. 5) DIEZ (10) Plazas en la especialidad de Urgenciología. 6) DIEZ (10) Plazas en la especialidad de Medicina familiar.

Los médicos Especialistas serán contratados para la atención sanitaria en virtud del Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia COVID-19, y atender otras necesidades de la región de salud. No hay mención de salarios., etc. etc.

A lo anterior agrego al 'POLÍGRAFO de 'La Decana', La Estrella de Panamá, de la distinguida colega, Adelita Coriat, Editora de la Unidad Investigativa, al Dr. Francisco Sánchez Cárdenas, un destacado médico que el Jefe del ¡Buen Gobierno!, desde su 'Burbuja de Aire', pidió del 'Bull-Pen' de las Reservas del PRD, para brindar Asesoría técnica al Ministerio de Salud, (MINSA). Dijo: “Que se calcula que en el país puede haber de 150 mil a 200 mil personas contagiadas con el virus SARS-CoV-2. Esto lo asume basado en el nivel de contagiados que asciende a 32% en el resultado de número de pruebas que se practican a diario. Al inicio de la pandemia, cuando se practicaban 400 o 500 exámenes, el nivel de contagio positivo eran un 15%, pero esta cifra se ha elevado a medida en que los test se han masificado. Lo ideal, como lo reitera el entrevistado, es lograr 4000 pruebas diarias y se camina hacia es objetivo. Las palabras de Sánchez Cárdenas recuerdan la proyección anunciada por el International College of London, que predijo en el peor escenario 170 mil casos positivos. El Polígrafo de Adelita Coriat, también se proyecta en Eco. TV”.

En los Diarios del Miér. 8 de julio de 2020, me hizo recordar que está 'vigente' en la 'Crónica de Sport', en la Generación del Relevo, y que también incluye a veteranos del periodismo deportivo, repetir a pie de la letra, sin cuestionar lo que le dictan la dirigencia de Pandeportes, el COP, y se agregó COPAN. Como si no está enterado de lo dicho por el Dr. Francisco Sánchez Cárdenas, conocido en el argot popular y del PRD, como 'Pachi' Cárdenas.

Es un Especialista Neurocirugía, que labora en el Hospital 'Punta Pacífica', que está afiliado al 'Johns Medicine Internacional', han hecho un gran despliegue del 'Show' Mediático del DG de Pandeportes, Eduardo Cerdá, 'Alias Rasputín', el Monje Loco: Título: “Pandeportes busca un nuevo rumbo por pandemia”. Sumario: “La situación es difícil, estamos viendo las prioridades del deporte (no dice cuáles son), y no vamos a poder cumplir con todo, y debemos ajustarnos con la parte económica del país. (claro, no se atreve a sugerir que la realidad del COVID-19, es desistir de la celebración de los 24° JCC donde siguen buscando año y mes para su celebración).

He aquí parte de lo que dijo vía plataforma 'On-Line': “Pensábamos que la Pandemia por coronavirus no iba a durar tanto, y por eso estamos consultando esa figura de competencias virtuales para poder mantener activos los atletas; de esa forma integramos y tenemos que sumarnos. Cerda confirmó que varias instalaciones deportivas estarían listas para ser utilizadas como centro de apoyo o reclusión de pacientes con coronavirus”. Ya el Coctel ha mencionado el Centro de Conven. Figali, Atlapa, y el Estadio Rod Carew. Conclusión: Cancelar los 24° JCC. No sé si el DG.de Pandeportes, y los colegas que lo entrevistaron, están al tanto del Foro Virtual. EL REGRESO II, un Evento organizado por Atena 2, RCN Radio, El Comité Olím. de Colombia, PANAM-SPORTS, que preside Illic Neven, y Luis Mejía Pres. de Odecabe, el 29 de junio 2020. Por Panamá participaron, el Mitómano 'Henry 'Pirata Morgan' Pozo, y representando a los atletas, Arturo Dorati. La CONCLUSIÓN UNÁNIME fue: “Si no tenemos control de este elementos (VIRUS- COVID-19), no PODEMOS ORGANIZAR EVENTOS, (Esto 'Rasputín' Cerda, incluye los XXIV JCC, no importa el año en que lo quieren hacer).

En el Listín Diario, de República Dominicana, una publicación del miércoles 8 de julio 2020, título: COD solicita POSPONER hasta agosto, REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEP; una declaración de Luis Mejía Oviedo titular de ODECABE que aprobó, el Foro Virtual, EL REGRESO II, donde no fueron Invitados, Camilo Amado Varela, La Letrada Damaris (USA$), Young , Eduardo Cerda, Irving Saladino, Mónika Boloboski, y HD., Héctor Brands, el 'zar' que controla todo lo que se hace en Pandeportes. Esa Resolución de Luis Oviedo fue emitida luego de escuchar un detallado Informe del aumento de Infectados de coronavirus que se ha producido en los últimos días presentado por el doctor JOSÉ JOAQUÍN PUELLO, Presidente AD Vitam del organismo. “El COD tiene mucho celo con la salud de nuestros atletas que van a los Juegos Olímpicos y los que están por clasificar”, sentenció Luis Mejía Presidente del Comité Olímpico Dominicano. (Todo lo contrario de Camilo Amado Varela, que su interés es 'Don Dinero', y su 'Legado', parte de los $330, millones que se quiere gastar en los 24° JCC).

La solicitud de posposición para agosto de la apertura de los entrenamientos fue enviada a la Comisión Mixta de Descalada formada por el Ministro de Deportes y el COD que está encabezada por el Ing. Rafael Villalona y Antonio- Tony-Mesa. El Pres. Electo LUIS ABINADER del 'PRM' por un 52% de Votos, que no necesitaba una 2ª Vuelta, recibió el respaldo de los atletas. El Dirigente Alberto Rodríguez, a nombre del Pres. Electo, recorrió el país exitosamente, primero brindando apoyo a los atletas afectados por la Pandemia del COVID-19, e integrando a la comunicad deportiva al Proyecto Abinader. Tomen nota de esto. Sr. Pres. 'LCC', desde su 'Burbuja de Aire'.