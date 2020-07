Aún así, recurre a las Arcas de PanDep. para dinero. Muchos delegados no saben las cifras

El COP no divulga a sus Delegados, Fondos que recibe de 'SO' del COI, Panam-Sports, y las 'FI'

Continuando con el Coctel del jueves 16 de julio 2020, señalando que el PRD no corrige su Alteración de la Ley 50 de 2007, para mantener el control de Pandeportes, agrego hoy, que así como Panamá es el país de ‘CA’ con más casos de COVID-19, al extremo de que los Diarios dieron a conocer que el Pres. de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero dio positivo de COVID-19. Circulan informaciones (No sé si es Fake-News), que los Estados Unidos no recibirá correspondencia de varios países que incluye a Panamá, y que el Embajador de ‘USA’ se va

del país. Panamá es el único país de ‘CA’ que no tiene un Dep., de EduFísica y Deportes, desde la Presidencia

de Martín Torrijos, hasta el de turno de ‘SE’, ‘LCC’, pese a que tiene una Comisión de Educación, Cultura y Deportes. Otra de las arbitrariedades de Ramón Cardoze y Martín Torrijos a la Ley 50 de 2007 que rige el deporte

fue la eliminación en el Artículo 5 de la Ley N°16 del 3 de mayo de 1995 que reorganizó el INDE. De la Administración del INDE, fue eliminado el Punto 8: “Un representante de los EDUCADORES de la Educación Física con idoneidad, y que esté ejerciendo la DOCENCIA en un Plantel Público con derecho a voz y voto.

En la Ley 50 del 2007, que aún rige el deporte en el país, fue reemplazo así en el Punto 10. “Un Profesional de la Educación Física o de ciencias aplicadas al deporte escogido por el Consejo de Rectores de las Universidades”.

Ven distinguidos lectores el por qué nuestro deporte competitivo no progresa por ese desorden.

Tema de Hoy. Quiero compartir con ustedes distinguidos lectores Informaciones del COI, que no reciben muchos DELEGADOS del COP que no forman parte de ese ‘Gran Combo’ que Preside Camilo Amado Varela, y Damaris

(USA$) Young, carente de solvencia Ética y Moral, pero que aún quedan bajo el padrinaje de Peré Miro Sellares,

un confidente del Pres. del COI, Thomas Bach, que aún nombran a estos dos ‘depredadores’ del Olímpismo, en

las Comisiones del 2020. He aquí el Comunicado de Prensa recibido del COI en mi Sitio Web, el miércoles 15 de julio de 2020. “TÍTULO: “El COI ya ha proporcionado al Movimiento Olímpico alrededor de USA $100 millones de apoyo”. El Comité Olímpico Internacional, (COI), ya ha APOYADO a los Comités Olímpicos Nacionales (CONs), y Federaciones Internacionales, (FI), con alrededor de USA$100 millones desde el estallido de la crisis COVID-19. Hasta la fecha y según sea necesario se han asignado 63 MILLONES a los CON. (¿sabes cuanto a recibido el de Panamá?) Además, ha sido confirmado hoy por el Comité Ejecutivo del COI, (EB), que el

COI continuará apoyando a los CONs con la asignación del ‘PROGRAMA TOP’ por valor de USD 150 millones,

pagaderos a final del año.

Además, el COI se compromete a GARANTIZAR la financiación de las Organizaciones reconocidas por el COI. El COI como LÍDER del Movimiento Olímpico, está desempeñando un PAPEL CRÍTICO, apoyando a sus partes interesadas durante el brote de COVID-19. La organización ha cumplido rápidamente su compromiso de asignar un PAQUETE DE AYUDA para el Movimiento Olímpico. El Presidente del COI, Thomas Bach dijo: “El Movimiento Olímpico se enfrenta a un desafío sin precedentes. El COI tiene que organizar Juegos Olímpicos pospuestas por primera vez, y tiene que ayudar a SUS PARTES INTERESADAS a superar esta crisis global. Esta

nueva situación necesita toda nuestra Solidaridad, Creatividad, Determinación y Flexibilidad. Todos tendremos

que hacer sacrificios y compromisos. Circunstancias extraordinarias, requiere medidas extraordinarias.

Esta situación nos exige a todos para hacer nuestra parte, y esto se aplica a todos nosotros, incluyendo el COI. Estamos contentos de poder ayudar con NUESTROS PROGRAMAS de apoyo. Las Federaciones Internacionales enfrentan dificultades FINANCIERAS debido a la cancelación de eventos deportivos y el impacto en el Calendario Deportivo de Juegos Olímpicos sean celebrados en 2021. Debido a la urgencia de la situación, los pagos de la FI comenzaron en junio 2021, y el Programa aún continúa. El apoyo del COI viene en diferentes formas, y se decide después de una evaluación de necesidades, caso por caso. ‘FI’ que han recibido un PRÉSTAMO DEL COI, por orden alfabético”. De esto voy a saltar a FONDOS que según mis pesquisas, ya han recibido CONs de Países Latinos incluyendo al de Panamá. Programas Panamericanos y Continentales. Programa de Preparación de Atletas. $120,000.0 Anuales. Programa Olímpica. Fondos Anuales: $100,000. , al año. Actividades del CON de ‘Solidaridad Olímpica’, $170,000. al año. BECA OLÍMPICA, $ 1,000.00 por Atleta. (se dice que Panamá tiene ocho (8) becados. (¿Quiénes son?). ATLETAS CONTINENTALES, y estos son fondos que

maneja ACNO, con PANAM-SPORTS’, que preside Ilic Neven, Hado Padrino del Jefe del COP, ‘C. Amado. El

COP también recibe apoyo económico para Estructura, creo que por cuatro años. Local. Contratación de Entrenadores. Curso de Capacitación de Entrenadores. Programa de Gastos Administrativos. Mujeres en el Deporte. Medio Ambiente. Todo esto es un secreto guardado, es por ello no quieren deja este cargo.

Volviendo al Comunicado del COI, agrego un poco más: “Todos los Programas y Presupuesto 2017-2020, con enlace directo con la preparación y participación, seguirán EXTENDIDO a los ‘JO’ 2021. Esto incluye: BECAS

OLÍMPICAS, Tokío 2020, para atletas. Soporte para más de 1,600 actualmente se benefician de 1 Beca de Tokío,

continuará sin interrupción, (aquí hay un pequeño desliz del COI, porque hay casos como el de Carolena Carstens,

del Taekwondo Femenino de Panamá, en los 57 kilos, no clasificó en el ‘Campeonato Panamericano en Costa Rica

y según las reglas, no debe seguir cobrando este dinero), hasta agosto 2021. SUBVENCIONES de apoyo al equipo. Se puede SOLICITAR SOPORTE adicional para equipos actualmente beneficiándose de este Programa, que han clasificado para los Juegos de Tokío a través de la participación en competencias específicas. Otro día,

seguiré con más datos, pero aquí en Panamá, el COP no debe seguir haciendo el papel de que no está recibiendo el

CLÁSICO REAL del COI, como mintió, de que no había recibido apoyo económico ni del COI, ó ‘CO’, de los ‘JO’ Juveniles de Verano, (JOJ), Buenos Aires, Argentina, 2018, y no era cierto. Tomen Nota de esto.