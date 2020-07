SE’, ‘LCC’, violó su ‘Código de Ética’, y sin alternativa, tuvo que cancelar los 24° JCC

La Nota Suelta de hoy. Los Deportes Acuáticos de Panamá, sin ninguna excepción y en especial la Natación y Clavados, están en un nivel bajos, y necesita buscar nuevos talentos, y desde luego una nueva dirigencia. Quizás el titular de la FPN, Franz Wever, tenga buenas intenciones, no es el deporte de su agrado, y la dirigencia que lo acompaña, ha fracasado, y necesita un cambio total, que daba la impresión de que eso iba a ocurrir cuando echaron de la FPN, a Carlos Castillo, con CERO Credibilidad y principios éticos, que era protegido por la Letrada del COP, Damaris Young, porque no querían a Wever, en la Presidencia. Como Mitómanos, el Jefe del COP, Camilo Amado Varela, y su Letrada, mintieron al Pres. de la FINA, hasta que descubrieron la mentira. Siendo los Deportes Acuáticos, uno de los que dan más medallas en los Juegos Olímpicos, en especial la más importante que es la natación, en la actualidad no contamos con un solo atletas para hacer la Marca Mínima para los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, Tokío 2021, si la Pandemia de COVID-19 lo permite.

Nuestra participación está sujeta a la Universalidad de la Natación que permite la participación de un hombre y una mujer. El Mundo de la Nación que informa lo que llaman ‘Weekly Splash’, en Español, “Chapoteo Semanal’, publicó el jueves 23 de julio 2020, lo siguiente: “Cinco (5) Decisiones difíciles que los nadadores tomarán. La vida está llena de decisiones difíciles. Existe una presión inexplicable para la correcta, y cada decisión determina un resultado diferente que en última instancia conduce a una o más opciones. Tanto en su vida personal como deportiva los nadadores confrontan constantemente decisiones comunes con la experiencia de natación universitaria. Las decisiones que toman reflejan su disciplina y dedicación al deporte. Cada elección por pequeña que sea, determina el tipo de nadador que son. Aquí hay cinco cuestiones que el nadador común competitivo enfrenta lo que es mejor para ellos, y la mayoría elige lo que considera es mejor para ellos. 1) Extra nómina de Prácticas. 2), Nutrición, 3), Intervalos de la Práctica. 4), Cultura del Equipo. 5), Cuándo Retirarse. Otro día explicaré cada punto en detalles.

Tema de hoy. Una de las frases que a través de la existencia del Coctel, he usado dice: “La Paciencia es Virtuosa. Saber esperar es aliarse con el tiempo. Una voluntad perseverando vence a cualquier obstáculo’. Fue por ello que en el Coctel del viernes 24 de Jul. 2020, el Título Principal leía: “MEDUCA sin éxito con el inicio del Año Escolar, en su Plataforma Virtual”. En el tema del día dije: “Cuando el Fantasma llamado Edgardo López, Coordinador Deportivo de lo que llamaron “Coalición Panameña Pro-Deportes que incluye al DG de Pandeportes, Edgardo Cerda, el Jefe del COP, Camilo Amado Varela, Henry Pozo, que por la estrategia del entones Alcalde del Distrito Capital, José I. Blandón, quedó de Jefe de COPAN. En Su Hoja de Ruta para Transformar a Pandeportes en Una Autoridad o Secretaría Deportiva, considerando su Independencia y Autonomía de MEDUCA. Enfaticé que Pierre de Coubertin era un Consagrado Educador, y atleta que practicaba varios deportes, y el Olimpismo está fundado en la Educación. En detalle que una de los ‘Intocables’ de su ‘Burbuja de Aire’, era ‘SE’ La Ministra de Educación había fracasado en su gestión.

‘En su Plan de Acciones Uniendo Fuerzas, en el Punto 5 La Sexta Frontera, ‘SE’, ‘LCC’ dijo. “Nos corresponde a todos unir fuerzas para el desafío histórico que implica una nueva época: el combate a la pobreza”. Punto 6: “Las Transformaciones necesarias”. Gobernar es un asunto serio: Es señalar el rumbo. Hay que tomar DECISIONES y no hay margen para las improvisaciones. Tenemos un gran país, pero no vamos por buen camino. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. El buen Gobierno tiene que liderar este proceso de transformaciones necesarias. El buen gobierno hace y no roba. Para este servidor, era un gran logro cuando ‘SE’, ‘LCC’, dio a conocer su nuevo ‘CÓDIGO DE CONDUCTA’, con TRES PUNTOS. 1) NO MENTIR, 2) NO HACER TRAMPA 3) NO ROBAR. En el escrito que es una primicia de la distinguida colega de ‘La Decana’, La Estrella de Panamá, ASTRID YOUNG: “Panamá desiste de su participación en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022”, no representa una sorpresa para el ‘Coctel’, porque coincide con lo que he repetido de las palabras, de ‘SE’, Juan A. Samaranch, Presidente del COI en 1999. “Dijo: “Vivimos en una Nueva Sociedad en la que el DINERO se inmiscuye en todas las actividades humanas y sociales, incluyendo las DEPORTIVAS. (Don Dinero era el objetivo único de los que querían a ‘raja tabla’ que se celebraba para que su legado era recibir parte de los $300 millones que costaría los 24° JCC, no importa el año que se celebrara. Otro Punto de Don Dinero, y allí se involucra algunos de ‘Los Intocables’ de la ‘Burbuja de Aire’, del “¡Buen Gobierno!”, menos en Deportes. Allí entran los ENVITES FINANCIEROS, (Ofrecimientos de una cosa), donde una de sus consecuencias es que los hombres y las mujeres tienden a ser cada vez más vulnerables, lo que naturalmente no es una excusa, sino un hecho en el presente. Es por ello hay tanto cuestionamiento de credibilidad y transparencia en el Gobierno de turno.

Una Glosa de la muy Leída Columna ‘LA LLORONA’ de ‘La Decana’ dice: “Los Centroamericanos no van. Dice que el ‘Comité Organizador tenían una mina de oro. Un Pozo y un Crespo se metían facilitos 13 mil rúcanos al mes.

La inversión estimaban $300 millones”. Esto no es todo, pues, en la PLANILLA PERMANENTE de la Presidencia, están desde marzo 2020, BLAS PÉREZ, y FELIPE BALOY, con salario de $3000.00 al mes. En el Coctel señalé que estos ex mundialistas de la COPA MUNDIAL DE FÚTBOL, Rusia 2019, y también incluyo a Penedo que no sé cuánto recibe al mes de las Arcas de Fepafut, debían ir a Cuba para especializarse en Metodología Deportiva, ya que el Metodólogo Deportivo, es la figura de más alto nivel técnico. En la Planilla actual de la Presidencia. He aquí algunos de los cargos. Celso Carrizo Gustavo Castillero. Asesor 1, desde el 2 de julio 2019, $6,000.00 al mes. Erasmo Pinilla Castillero, Asistente Ejecutivo (Transitorio) desde el 17 de julio 2019, $5,000.0 al mes. Salió el Presidente de ODECABE, de su Cuarentena el Rep. Dominicana, diciendo: que “Odecabe está buscando Nueva sede para los XXIV JCC 2022. En su país, Rep. Dominicana por el aumento de COVID-19 que supera los 50,000 casos y los Decesos van por 959, por lo que el Presidente Electo, ‘SE’ Luis Abinader, que aún no ha nombrado un nuevo Director de Deportes y Recreación en reemplazo de Danilo Díaz, ha declarado una Cuarentena. Todas la observaciones de este espacio, sobre la calidad de personas, que tenían acceso a ‘SE’ en su ‘Burbuja de Aire’, insistiendo la celebración de los JCC, encabezado por Eduardo ‘Rasputín, El Monje Loco’, Henry ‘Pirata’ Morgan Pozo, Damaris (USA$) Young. Mónika Boloboski. ‘Doña Cecilia Pescao’, el HD. Héctor Brands, no podrán disfrutar de nada que hubiese producido los más de $300 Millones .Hay más, que diré en el Coctel del lunes.