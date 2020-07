MEDUCA sin éxito con el inicio del Año Escolar, en su Plataforma Virtual

Notas Sueltas. N°1). Frente a la situación incontrolable de la Pandemia de COVID-19 en el país, con 55,906 casos al escribir estas líneas, acompañado de 1,180 Muertos y 31,122 Recuperados, el Dr. Saúl Saucedo de Panamá que preside la 'Organización Regional Antidopaje de Centro América, (ORAD-CAM), que tiene o debe tener su oficina el la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en el Edificio del CEMED, o en su caricatura. Reitera que los procedimientos que sigue se encuentran fundamentada en el Artículo 5 del Código Mundial Antidopaje, y el Estándar Internacional para Controles e Investigaciones Vigentes. Lo está recordando a todos los países del área, en especial a Panamá, y muchos de sus dirigentes que solo les interesan DON DINERO, (USA$). Así mismo este Documento presenta algunos de los criterios establecidos en la Guía para Reanudar los procesos de Toma de Controles COVID-19, de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA-AMA).

Todos los Oficiales de Control de Dopaje, (OCD). Oficiales de Control de Sangre, (OCDS). Escoltas y Testigos de muestra de orina pertenecientes a la ORAD-CAM. (de Panamá quién o quiénes toman control de sangre), deberán seguir a cabalidad en siguiente procedimiento. (1 OBJETIVO). Realizar la toma de controles antidopaje de manera que se garantice, respetar la toma de controles antidopaje de manera tal que se garantice: (A). Respetar la toma de controles antidopaje de manera tal que se garantice. (a) Respetar los principios generales de precaución reconocidos internacionalmente en materia de atención sanitaria, de forma que la salud y seguridad del Atleta y del Personal de Recolección de Muestras, no se vean comprometidas. (b) Garantizar un procedimiento de recolección de muestras seguro, efectivo y que cumpla con los estándares internacionales.

© Proporcionar orientación para permitir a la OCD, apoyar a los Atletas de manera informada y consensuada en cada paso del proceso de prueba. 2) CONFIDENCIALIDAD. Toda la información relacionada con una misión de toma de controles es confidencial. El Personal de Recolección de Muestras no debe divulgar, (¿lo sabe los Mitómanos de nuestro deporte competitivo?) los detalles de ninguna misión con ninguna persona non conectada a la ORAD-CAM). El Personal de Recolección de Muestras no debe hacer ningún comentario a los MEDIOS de Comunicación, ni a ninguna otra persona u organización con respecto a ningún procedimiento antidopaje, o sesiones de recolección de muestras. Todo el Personal o Recolección de la ORAD-CAM, deberá FIRMAR una declaración de confidencialidad, y de ausencias de conflicto de interés. En otra fecha seguiré con el Punto 3) Responsabilidad, y después en #4). Etapas de Procedimiento para la toma de controles antidopaje. Tomen Nota.

Nota N”2). El COI sigue presentando Online, y exhortando a la Familia del Movimiento Olímpico, que mientras sigue la Pandemia de COVID-19, siguen conectados con los Olímpicos y Paralímpicos. Entre los que han enfocado menciono a Naomi Osaka la extraordinaria Tenista de Australia, una de las atletas mejor pagada de ese deporte. También hace mención de Yusra Mardini de Siria de Natación, que forma parte del Equipo Olímpico de Refugiados. Menciona a Miles Chamlen de Londres, que compite en Esgrima, modalidad de Florete. Sobre la atleta PARALÍMPICA, Tatyns McFadden de Pista y Campo, nacida en San Petersburgo, Rusia, de 31 años. Ha ganado seis (6) competencias de Silla de Rueda, entre 2016-2018. No podía dejar por fuera a la extraordinaria Olimpista de Pista y Campo de 'USA' Allyson Felix de 100, 200 y 400 Metros Planos. Es la versión femenina del 'Relámpago Usain Bolt. Por último, menciono a Carissa Moore del Surf, nacida en Honolulu, Hawái, USA.

Tema de hoy. Cuando el Fantasma llamado EDGARDO LÓPEZ, Coordinador de lo que llamaron 'Coalición Panameña Pro- Deportes, que incluye al DG. de Pandeportes, Edgardo Cerda, al Jefe del COP, Camilo Amado Varela, Henry Pozo, que por la estrategia del entonces Alcalde del Distrito Capital, José I. Blandón, quedó de Jefe de COPAN, en su 'Hoja de Ruta para Transformar a Pandeportes en una AUTORIDAD o SECRETARÍA Deportiva, considerando su Independencia y Autonomía de MEDUCA. Esto debió ocurrir en Sep. 2019, y aprobado por la Asamblea Nacional que controla el PRD, a más tardar el 31 de Dic. 2019. No ocurrió.

Si seguimos los Principios de Pierre de Coubertin, que fue un Consagrado Educador y atleta que practicó varios deportes, el Olímpismo está fundado en la Educación. Si miramos La Ley N°16 de 3 de mayo de 1995, “Por la cual se reorganiza el Instituto Nacional de Deportes (INDE). Si 'SE' 'LCC', y uno de los 'Intocables' de su 'Burbuja de Aire', 'SE' La Ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, lean. Disposiciones Generales: Artículo 2. “Corresponderá al INDE, como máximo organismo del deporte, la función primordial de orientar, fomentar, dirigir, y coordinar las actividades deportivas en el territorio nacional, para contribuir (tomen nota) a la cabal y armónica formación espiritual, corporal y moral del hombre panameño, a fin de hacerlo más apto en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, como parte de la sociedad y como ciudadano”.

Punto 8: “Promover y desarrollar las actividades destinadas a difundir y estimular el deporte nacional, ya sea directamente o con la cooperación y participación de los Municipios y las Organizaciones interesadas en tales actividades. Punto 14: Tomen nota 'SE' LCC', y la Jefa del Meduca. “Regular, aprobar y supervisar todo lo referente a los procesos electorales de las organizaciones deportivas nacionales, y dictar las respectivas resoluciones de reconocimiento. DE LA ADMINISTRACIÓN. Capítulo II Art.5. La Dirección y Administración del INDE estará a cargo de una JUNTA DIRECTIVA, y de un Director General”. ARTÍCULO 6 La 'JD' estará integrada por: 1) El MINISTRO (A) de EDUCACIÓN, quién la presidirá, con derecho a voz y voto. En su defecto actuará la 'VICE-MIN' o el funcionario que él (ella) designe.

Lo señalado arriba están en los ARTÍCULOS 5, 6, y 7, de la Ley 50 de 2007 que rige el deporte, en el país, pero han sido ignorados por el Presidente 'SE', 'LCC', y también por una de las 'Intocables' de su 'Burbuja de Aire'. Es por ello que no me sorprende en lo absoluto, el titular de 'La Decana' La Estrella de Panamá, del colega Ismael Gordón. “Menos del 50% de los Estudiantes reiniciaron clases virtuales”. Parte del Contenido: “La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, reconoció que en los primeros días de clases solo se habían conectado un poco más de 300 mil estudiantes a la modalidad de clases virtuales. No todas las escuelas estaban listas”. El Diario Metro Libre: “Descontrol en las Clases Virtuales: “En cuatro días de clases virtuales se han dado una serie de actos bochornosos, que dejan mal al padre de la familia, no solo por el que entró a una de esas aulas a discutir con el docente, sino por el tipo de valores que le enseñan a los chicos en casa”.

Si el Meduca tiene que participar en la Reactivación del Deporte y la Educación Física, y el MEDUCA, no le ha interesado en reactivar el Departamento de Educación Física y Deportes, nuestra juventud no va por la vereda correcta. Tomen Nota.