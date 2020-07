Los mentirosos de ayer; los de hoy; y los de siempre, en el Dep. Olímp. de Panamá

La Nota Suelta de Hoy. Hace algunos días el Dr. Francisco 'Pachi' Cárdenas, Neurocirujano, y Miembro del PRD y Miembro del 'Consejo Consultivo de la Salud, nombrado por 'SE' 'LCC'. En el Consejo Consultivo de la Salud opinó: “Tenemos una tarea muy importante, pero tenemos que tomar conciencia que esto lo podemos mitigar, si actuamos todos al unísono para vencer y controlar este virus”. También está de acuerdo de que si Panamá mantiene la actual tendencia de casos y defunciones, los modelos matemáticos predicen que para el fin del año 2020, habrá más de 2000 mil casos confirmados por laboratorio de covid-19. Es por ello que no alcanzo a entender una nota publicada en los Diarios del 26 de julio 2020, que el 'HD', Benicio Robinson, Presidente de la Fedebéis de Panamá, habla de inaugurar del Torneo # 77, del Béisbol Mayor el 1° de Sep. 2020.

Lo llamativo es que una empresa Gubernamental, tiene su nombre, Banco Nacional, que indica que es su patrocinador. Benicio es miembro de la 'WBSC', y al parecer da la impresión de ignorar sus reglas vigentes para celebrar torneos, sin seguir las reglas, aprobadas y difundidas para torneos en este periodo de Covid-19 Tema de hoy: Finalicé el Coctel del Lun. 27 de Jul. 2020, con Título Principal:“Juicioso, lo del “¡Buen Gobierno!” de 'LCC', cancelar los 24° JCC, Panamá 2022”. Dije en el Punto 2: Que ninguno de los que querían la celebración de los XXIV JCA y del Caribe, Panamá 2022, conocen sobre conceptos fundamentales qué es el Movimiento Olímpico, Villa Olímpica, y su razón de ser, instalaciones deportivas modernas, etc. En la parte final dije: Jamás existió interés alguno de la CLASE POLÍTICA panameña en realizar estos Juegos como se le merecen el pueblo panameño. Por ello nos regocijamos con la DECISIÓN de no celebrar dichos juegos, aunque parte de las motivaciones sean distintas a los que expuse en este comentario.

Los mitómanos en cuanto al deporte, tanto de los que son parte de la 'Burbuja de Aire', de 'SE', 'LCC', y los que ya no tienen acceso, hizo necesario, el Coctel de hoy con Título Principal que dice: “Los Mentirosos de ayer; los de hoy; y los de siempre, en el Deporte Olímpico de Panamá”. Los selectos lectores tanto local como del extranjero, que siguen el 'Coctel Deportivo' a diario los análisis que hacemos de la realidad deportiva nacional e internacional, saben que el interés de esta columna es de ORIENTAR a la opinión de todas aquellas cosas que suceden en el mundo del MOVIMIENTO OLÍMPICO. Es reiterativa la posición del Coctel cuando les señalo que: “No soy poseedor de la verdad absoluta”. Que puedo equivocarme, y en varias ocasiones me ha sucedido, pero reconozco 'Ipso-Facto', que he cometido un error, y hago la corrección. Es porque defiendo causas no personas”. ¿Por qué les hice esa breve introducción?. Porque ante la reciente decisión del Gobierno Nacional de no realizar los JCC-22, han surgido una serie de pronunciamientos, COMUNICADOS, DECLARACIONES LOCALES y en el EXTRANJERO que bien vale la pena que aclaro, para que TODOS tengamos mejores elementos de juicio, y así comprender todo lo sucedido y quiénes son sus actores. 1) En artículos anteriores he señalado como el COP con su MITÓMANO ESTRELLA, (C.A.V.) solicitaron a ODECABE la realización de los XXIV JCC-22 la que le fue adjudicado en el año 2017. En ese año el Alcalde capitalino candidato, (J.I.B.), y el mitómano caminaban de la mano, ya que el primero le había asegurado al segundo que él sería el CANDIDATO DEL OFICIALISMO a la

Presidencia de la República y que, por tanto, diera por descontado el TRIUNFO y por ende la celebración de los Juegos. Viajaron (ustedes lo recuerdan lectores) juntos a Barranquilla, cada uno con su SÉQUITO, y recibieron esa adjudicación.

2) El mitómano no contaba con que a su primo, el Presidente, (J.CV.) no le agradaba la candidatura del Alcalde. Por ello, jamás el Gobierno anterior le extendió CARTA COMPROMISO, o documento similar a ODECABE, ni al COP, mucho menos al 'CO' en el que constase las obligaciones o los derechos por la celebración de los JCC-22. Más aún, consciente o inconscientemente ese Gobierno jamás recibió a dignatarios de alta jerarquía del Organismo Regional, (ODECABE). Es decir, dos contratantes o socios que jamás se recibieron recíprocamente. 3), En razón de todas estas circunstancias, el Mitómano del COP, (C.A.V.) optó por lo que mejor sabe hacer. MENTIR. Por una parte, a los señores de ODECABE les afirmó que para los PANAMEÑOS era más productivo el que los atletas y demás se HOSPEDARAN, al realizarse los Juegos, en HOTELES. A los panameños nos dijo que: “no había TIEMPO SUFICIENTE para la construcción de la VILLA de JCC. La verdad es que sí había tiempo de sobra para la construcción de las instalaciones, tomando en cuenta que la celebración de los Juegos se los habían adjudicado en febrero de 2017 y estas se realizarían en el 2022.

¿Sobre este punto siempre me surgió una pregunta, saber cuál sería la COIMA que pagarían esos HOTELES para aquellos que le consiguieran esos hospedajes?. Interesante es que ODECABE tampoco dijo nada al respecto. Ellos sabían que había tiempo para construir la Villa 'CA' y del Caribe. Recuerdo que los 'JCC' son propiedad de este organismo. Pero hicieron un pacto con el silencio. 4) El Mitómano del COP se asocia con un 'orate' y lo nombra Pres. de un Comité Organizador. Ahora entre los dos construyen un mundo DE CASTILLOS DE MENTIRA. Quiero enfatizar que en todas las reuniones, sesiones, etc., que con motivo de los XXIV JCC-22, ODECABE realizó en la Ciudad de Panamá nunca fueron atendidos ni de cortesía por autoridades de primer nivel del Gobierno anterior. Siempre hubo excusas para esa cita diplomática. Recuerde que la EXCUSA es una de las principales ARMAS DEL MENTIROSO.

Mientras tanto, los dos 'compinches' decían, que los Juegos tendrían un costo de $400 Millones. No había siquiera un presupuesto general de costos. Que el GOBIERNO BRITÁNICO PRESTARÍA el dinero para la construcción de obras ( el Jefe del “¡Buen Gobierno”!, nunca aclaró este detalle, del préstamo), y demás asesorías requeridas. Jamás ese país europeo (que tiene su propio rosario de sobresaltos económicos). El Brexit, o sea, su salida de la Unión Europea, ni formal e informalmente dijo algo al respecto. Pasaban los meses y ni el Mitómano, ni el orate sabían o hablaban sobre la cantidad de deportes a realizar. No se sabía si el Gobierno construiría nuevas instalaciones, remozarían las existentes o alquilar locales para adecuarlos a la práctica de actividades deportivas. Muchas incongruencias y mentiras. 5) El Mitómano y el Orate (persona con poco juicio y prudencia), siguieron aderezando (arreglar y componer con esmero), su MUNDO DE FANTANSIOSO de Mentiras; y hablar en Foros, inclusive Internacionales, de las mentiras construidas entre los dos. Por motivo de espacio seguiré otro día.