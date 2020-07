El Proyecto de Presupuesto 2021, de $24,088.9 millones, sin señal de USD$ para Deporte

La nota suelta de hoy. Al leer el Proyecto de Presupuesto 2021, de $24,088.9, sin señal de USD$ para Deporte, dirigido por el Ministro de Economía y Finanzas, (MEF), ‘SE’ Héctor Alexander, uno de las ‘super-estrella Intocables’ de la ‘Burbuja de Aire’, de nuestro Presidente, ‘LCC’, sin ser irrespetuoso, siempre me hace recordar del ‘NAZA’, el 21 de Oct. de cada años, de la Procesión del Cristo Negro de Portobelo, y ese ritmo de 3 pasos para atrás y 4 para adelante. Es por ello que me entristece que para Meduca hay $2948 millones, y no hay indicio, (a lo mejor está en otro lado) de USD$ para deporte. Se trata del mismo Jefe del MEF, que estaba a favor de la celebración del los XXIV JCC, Panamá 2022. El Deporte forma parte de la formación de nuestra Juventud. Repito que el creador del Movimiento Olímpico en su concepción moderna en 1894, Pierre de Coubertin, era un Educador, y el deporte se debe desarrollar en las escuelas, colegios, universitarios etc. Esto no está claro en Panamá. Es por ello, que nuestro deporte no progresa, porque muy poco se desarrolla como debe ser en los planteles escolares.

Es por ello que hoy vuelvo a tocar un escrito del ‘Mundo de Natación’ (Swimming World) que Edita Dan D’Addona, su Editor, con fecha 25 de julio 2020, dice: “El Estado de Arizona es el Primer Poder de Cinco Programas Universitarios de Natación y Buceo para tomar una decisión de la próxima temporada Colegial, y Bob Bowman, hizo un anuncio impresionante que todo el equipo se pondrá una Camiseta Roja esta temporada, (En Panamá en las escuelas públicas a dudas penas hay piscinas reglamentarias) y centrarse en 2021-2022. Bowman consultó con el equipo y parientes de los atletas, antes de tomar esta decisión. Según la escuela, todas las partes involucradas están de acuerdo que este plan permitirá la máxima flexibilidad y confianza para los estudiantes-atletas, y su familia, en cuanto a su ubicación y situación de práctica debido a COVID-19.

Todos los miembros del equipo de natación y buceo, (en Panamá no hay buceo) del Equipo Diablo del Sol, entrenará en 2020-21. Con excepción, toda la lista regresará 2021-23. En marzo el (Vice-Presidente para Atletas Universitarios), Ray Anderson, desafió a todos los (coaches) entrenadores de ‘Sun-Devil’, para encontrar formas para fortalecer nuestros Programas después de COVID-19. Bowman dijo: “Esta decisión claramente logra ese objetivo. Promueve y mejora sus oportunidades educativas y les da tiempo para reconstruir y reenfocarse en el desempeño en los niveles más altos de la competencia NCAA (National Collegiate Athletic Assiciation). En español ‘Asociación Nacional de Atletas Colegiados’. Allí fue donde se formó Eileen Coparropa. Continuó diciendo: “Este Plan que se puede lograr dentro de los límites de becas escolares, permite a los estudiantes inscribirse en cursos como estudiante de tiempo completo en todas las plataformas de aprendizaje y permitirá a la mayoría para obtener título de postgrado en una ventana de cinco años.

Muchos de nuestros estudiantes atletas ahora tendrán la oportunidad para obtener un título de posgrado durante su año adicional en el campus, dijo Bowman que ha sido entrenador de nueve (9) PAC-12 campeones individuales, en su cinco años en el Estado de Arizona”. Si en Panamá no tratamos de actualizarnos, y no frenar ese sistema de dar dinero a los atletas, nuestro deporte no mejorará. Los del COP, Pandeportes, COPAN, aún no quieren aceptar nuestra realidad, de la seriedad de la Pandemia COVID-19 en el país, que justifica la suspensión de los 24° JCC, 2022. En forma jocosa, dos glosas, en la Columna del Diario Crítica, “Se escucha por ahí’ dice. “Que otro necio alega que a ‘Jodebrecht’ mejor le hubieran impuesto como resarcimiento, la construcción gratuita y entrega con garantía, de la infraestructura deportiva para los Juegos Centroamericanos y del Caribe”.

Al mejor estilo de ‘Poncio-Pilatos’, El Jefe del Minsa, ‘SE’, Luis Francisco Sucre, que reemplazó a Rosario Turner, dijo según una glosa en el Diario Metro Libre del jueves 30 de julio: “que no se quiere comprometer con los deportistas del país, debido a la pandemia, y dijo que se reunirá esta semana con el Director General de Pandeportes para evaluar las situaciones”. Da la impresión que el Jefe de Minsa que está en la Comisión con el Dr. Francisco ‘Pachi´ Cárdenas nombrada por ‘SE’ ‘LCC’, desde su ‘Burbuja de Aire’ dijo: “que las cifras de contagio no bajarán. Advirtió que no se trata de un resfriado común. ‘Tomará el mes de agosto el controlar la curva de infección. Morirá mucha gente por desgracia todavía”. En su momento la Ministra Turner dijo: “que el deporte podrá reanudar sus actividades en el 2021.

Otra nota llamativa, es el señalamiento de los Medios que el boxeador Jaime Arboleda, viaja el 30 de julio a Miami, Florida, para iniciar su preparación con miras a su pelea de Título Mundial Interino ‘Super-Mosca’ con Chris Colbert, programado para el 28 de noviembre 2020. En Florida hay 9446 casos de Covid-19, y 6,601 muertos en el momento en que estoy escribiendo estas líneas. En Miami, Dade, hay 1,515 muertos. Otro caso es que como algunos países no está permitiendo entrar a ciudadanos de Panamá a su país por ser el país de ‘CA’ con el nivel más alto de COVID-19, y si tiene que hacer los 14 días en Cuarentena como exige las Reglas de la ‘OMS’. En conclusión, el deporte competitivo Olímpico de Panamá sigue con un futuro preocupante. Así es.