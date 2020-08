¿Por qué ahora la 'confesión' del COP, de fondos del COI de 2016 a 2019?

Una Notas Suelta: El Béisbol de las Grandes Ligas, (MLB), sigue alterado por COVID-19. Un total de 19 partidos, y cada día va en aumento, han sido pospuestas. Nueva novenas por casos positivos. Uno, 20 miembros de los Marlins de Miami, incluyendo 18 jugadores, han dado positivo, por coronavirus desde el día de inauguración. El pasado fin de semana, varios jugadores de los Cardenales de St. Louis, y 'empleados' dieron positivos, obligando la suspensión de la Serie de St. Louis en Milwaukee, y el equipo de su apertura el lunes contra los Tigres de Detroit. Dando un vistazo al Estado de los Equipos, al escribir estas líneas así estaban: Liga Americana, (Este). 1) NY Yankees: 7 ganados 1 derrota. 2) Orioles de Baltimore: 5 ganados 3 derrotas. 3), Toronto, 3 triunfos 4 derrotas. 4), Tampa Bay: 4 victorias 6 derrotas. 5), Medias Rojas de Boston: 3-7. Americana (Central). 1) Minnesota 7 victorias 1 derrota, 2), Medias Blancas de Chicago, 5-4. 3) Cleveland, 5-5. 4), Detroit, 5 triunfos con igual número de reveses. 5), Kansas City, 3 victorias 7 derrotas.

Liga del Oeste: 1), Oakland, y Houston, comparten la 1ª casilla con 5 victorias y 4 derrotas. Sigue de #3), Seattle, con 4-6, N°4), Texas, 3-5; y de 5° Los Ángeles, con 3 triunfos y 7 derrotas.

Pasando al panorama del deporte nacional, una vez más repito que persiste el silencio sepulcral de MEDUCA, de la cuantía de USD$ que dará al deporte del Proyecto de Presupuesto del “¡Buen Gobierno¡” menos en Deporte, que aprobó el 'MEF', para el 2021. Sigue una nota de aclaración del Lic. Miguel 'Mike' Vanegas, que tendrá sus fallas, pero en el Dep. Olímpico tiene buenos conocimientos. Envió una Aclaración-Respuesta, con fecha 2 de agosto 2020, de lo que calificó de apreciaciones subjetivas y antojadizas que en el Diario dominicano El Nacional del pasado 31 de julio, publicó el periodista Ramón Rodríguez, relacionadas con la decisión del Presidente de Panamá Laurentino Cortizo, de declinar la sede de los juegos regionales que se efectuarían en 2022. Es pertinente señalar que tal decisión ha sido respaldada por la inmensa mayoría del pueblo panameño, pues, de su presupuesto nacional emanarían los cerca de 350 millones de dólares para su realización.

Nadie podía prever la pandemia que hoy azota a la humanidad ni las terribles afectaciones económicas, sociales y sanitarias que ha generado. El gobierno Laurentino Cortizo tenía programado llevar a cabo los juegos. Sin embargo, un análisis objetivo de la grave situación imperante y los reclamos de sectores de opinión para no realzarlos, lo llevó a declinar los Juegos. El buen juicio, la responsable y sensata decisión, obedece también al estado de finanzas panameñas, que según el Ministro de Economía y Finanzas “se refleja una pérdida de ingresos de más de 60% con relación a lo presupuestado, más una pérdida acumulada cercana al 40% en el periodo de enero a junio, situación no prevista a mejorar en el segundo semestre de este año”. 'Mike' siguió con más datos.

Quién entró al panorama, ni más ni menos, 'Don' Eduardo Cerda, 'DG' de Pandeportes, 'Alias 'Rasputín' el Monje Loco'. Prometió a los atletas de Veraguas que tendrán un remodelado y equipado Gimnasio Eduardo Campbell. Enfatizó que era parte de la Acción 108 del 'Plan Uniendo Fuerzas', de que beneficiaría a los Atletas de Veraguas.

Eso fue en el 2019, también su nuevo Código de Conducta, Punto 1, No Mentir. Punto 2 No hacer Trampa. Les aconsejo a los atletas veragüenses que esperen sentados este nuevo estadio que tendrá albergue para: Judo, Boxeo, Karate, Lucha Taekwondo, y Gimnasia. Una noticia triste, y que afectará el deporte, es que el mes de julio 2020, por ahora, ha sido el de más deceso por COVID-19, 790. La tendencia fue de más de 14 muertos por día. La cifra de 1,471, indica que tan solo faltan 529 para llegar a la cifra de 2000 antes de finalizar el año 2020, como había señalado el Dr. Francisco Sánchez Cárdenas, del Consejo consultivo de MINSA. Dijo: “Los pacientes mayores son los que más sufren las consecuencias trágicas. Muchos jóvenes que andan en las calles, quizás trabajando, quizás en rebeldía, quizás viendo ver cómo se divierten'.

Si algo me llamó la atención, y es por ello ocupa el Título Principal de Coctel de hoy: “¿Por qué la 'Confesión' ahora del COP, de fondos del COI del 2016 al 2019?”. La respuesta es porque fueron dichas por un Megalómano, Mitómano, y Judas del Deporte Olímpico de Panamá, con nombre de CAMILO AMADO VARELA, en el 'Twitter'. Dijo: “Aportes recibidos del COI: 2016: $520,571.00. 2017: 821,028.00. 2018. $941,692.00. 2019: $935,631.00. Lo llamativo es que no ESPECIFICÓ en qué PROGRAMAS fueron gastados, y deportes que recibieron los beneficios. No ha mencionado la cuantía recibida del COI en el 2020. En Promedio, anualmente el COP gestionó y recibió $804,730.00. Desde el Coctel, envío un 'SOS' a CONFEDEPA, para conocer los atletas y deportes beneficiados con ese 'Chen.Chen'. Dudo que hayan sido 'Tiro Deportivo', Hockey, Natación, Béisbol, que no son los' deportes mimados' del Jefe del COP, y su Letrada, Damaris 'USD$)Young.

'CAV', hizo alarde de que: “Los incrementos en los fondos recibidos a partir del 2017, son consecuencias de una 'PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA', que priorizo la Ejecución de Programas que nos permitieron acceder a diferentes recursos reservados para Programas Específicos (pero no lo menciona). Debe quedar claro que todos los CONs del Continente tienen acceso a la misma cantidad de fondos provenientes de los aportes internacionales, que tiene el COI, a través de Solidaridad Olímpica, (Allí tiene a sus dos Hado-Padrinos). Los no muy 'benditos', Peré Miró Sellares, y James Macleod, que el Pres. del COI, Thomas Bach, cree en sus palabras, algunas huecas, como si hubiesen salidos de la Santa Biblia. La consecución de RESULTADOS Deportivos va claramente de la Mano con la cantidad y calidad de apoyo que cada CON recibe de sus Gobiernos. Oigan este DESCARO de Madurito Amado. Siendo el CON de Panamá uno de los que MENOS reciben en el Continente. (¿y los fondos que dio el ¡Jefe de Buen Gobierno¡ desde su 'Burbuja de Aire', para tener la sede de COPAN de los 24° JCC 2022, en el Edificio 'DORADO CITY CENTER', donde algunos salarios eran superior del que gana el Pres. de la Rep. 'C.AV'. “En mi condición de Pres. del COP, no recibo Remuneración o Salario alguno, (pero sí otra forma de apoyo del COI, donde los Miembros tampoco reciben salarios), tampoco gastos de Representación ni viáticos que provienen de fondos Públicos o del COP. Pareciera que la nueva normalidad es señalar y repetir como PAPAGALLOS, sin siquiera verificar, dar una oportunidad a la verdad y los hechos. No trates de 'engañar' a los que conocemos como se maneja el COI, recuerden que Panamá es el país de 'CA' que ha tenido más miembros en el COI. Aún tenemos a uno Honorario, Don Melitón Sánchez, que lo ayudó en el 2012, y como el Buen Judas que eres, lo 'traicionó' y modificó los 'Estatutos' para que no pueda ser delegados por ser Miembro Honorario.