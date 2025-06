Anteriormente, en una aparición en Steiny & Guru de 95.7 The Game, Curry no precisó que tanto tiempo seguiría jugando en la liga estadounidense. “No lo sé. Sé cómo está mi contrato y me gustaría superarlo, sin duda. Pero ¿Cuánto durará? No tengo ni idea”.

“He intentado responder a esa pregunta antes y he dicho muchas cosas diferentes basándome en cómo me siento ese día, pero creo que todo se mide en función del estilo: si puedo alcanzar el nivel que espero. No se trata de puntos por juego ni de estadísticas. Es solo una sensación: ¿Puedo dominar un juego? ¿Puedo jugar a mi estilo durante más de 30 minutos? Y luego, cada año, uno se reevalúa“, reveló el jugador de los Warriors.