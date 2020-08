La Liga Diamante de Atletismo WANDA, se reanuda el 14 de Ago. 2020 en Mónaco

La Nota Suelta. Durante la Presidencia al frente del COI del Dr. Jacques Rogge, que reemplazó a ‘SE’ Juan A. Samaranch, al ser elegido en la 112ª Sesión del COI, en Moscú, Rusia, en el 2001, Solidaridad Olímpica del COI,

Funcionaba con excelencia, porque era presidido por Don Mario Vázquez Raña, que en el círculo del olimpismo, era apodado, el ‘presidente de los presidentes’. Tenía a Peré Miró Sellares de DG de las Relaciones del COI con los CONs, y de ‘SO’ del COI. Estaba conscientes de que Don ‘MVR’, que también era Presidente del ACNO, y de la ODEPA, se mantenía al tanto, y hacía su trabajo bien. Todo esto se fue al piso, cuando, la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, (ACNO) que presidía Don ‘MVR’, fue salpicado por la figura del Cheik Ahmad Al-Fahad Al –Sabah, con una credibilidad dudosa, que a la vez era Presidente del ‘CO’ de Kuwait. Esto dio fin a la Seriedad del ‘SO’ del COI, que es manejado al paladar de Peré Miró Sellares, y James Macleod, ambos ‘Hado-

Padrinos’, de Camilo Amado Varela, y su Letrada, Damaris, (USA$) Young. Es por ello que todas los respaldos del COI, para mejorar el nivel, y conocimientos de los miembros caen en ‘sacos rotos’.

Una de estas es esta información con título. “Apoyo del Movimiento Olímpico” ¨Para orientar y ayudar a las Federaciones Internacionales, (FI), Comités Olímpicos Nacionales, (incluye la de Panamá), desarrollar sus propias políticas. Para prevenir el ACOSO Y EL ABUSO, el COI lanzó el ‘Kit de Herramientas de Protección de los Atletas del COI en 2017. Fue desarrollado en colaboración con más de 50 partes interesadas, incluido Atletas, FI, CONs, y EXPERTOS en la materia. Anteriormente en 2016, las Directrices para la ‘FI’ y ‘CONS’ y expertos en la

Materia. Anteriormente en 2016, las directrices para ‘FI’ y ‘CONS’ relacionadas con la creación e implementación de una política PARA SALVAGUARDAR a los DEPORTISTAS DE ACOSO por las políticas de protección de los atletas.

El COI ofrece un apoyo continuo a aquellas organizaciones que están desarrollando políticas. Un Seminario WEB fue organizado para las ‘FI’ en 2091, en colaboración con la Asociación de Federaciones Internacionales de Verano, (ASOIF), y la Asociación de Federaciones Internacionales de ‘JO’ de Invierno, (AIOWF). La SERIE WEBINAR de 10 partes, (¿acaso se divulgo a las Aso. y Com. deportivas de Panamá?). Reunió a 38 EXPERTOS deportivos de todo el mundo, para proporcionar asesoramiento sobre las mejores prácticas sobre 12 TEMAS CRÍTICAS, relacionadas con la protección de los atletas, y para discutir qué enfrentan las organizaciones deportivas que están implementando salvaguardas, medidas o creando sus propias políticas. Seminario Web adicionales para CONs seguirá en el 2020 para abordar DESAFÍOS CULTURALES que enfrenten los CONs en el desarrollo e implementación de iniciativas de protección de los deportistas, desarrollar su capacidad en la protección atlética, facilitar el intercambio de mejores prácticas y proporcionar acceso a un grupo de expertos que

pueden ofrecer más apoyo. Tomen nota de esto, desde la ‘Burbuja de Aire’ de ‘SE’, ‘LCC’.

Nota Suelta N°2. No soy un experto en el Fútbol, pero y así lo revela mis escritos de muchos años, que he seguido de cerca, todo lo que pasa en nuestro fútbol, que incluye todo lo que condujo a ‘AAA’ patrocinado por el ‘Showman’ Bob Arango, que lo condujo a estar entre los 17 dirigentes Latinos más corruptos del Fútbol, y estuvo ‘Tras las Rejas’ pero al estilo del General Manuel Noriega, no involucró a los que estaban cerca de él, y es difícil que están ‘con las manos limpias’. No sé si es que se trata de un ‘complejo de inferioridad’, pero no estoy convencido que en este tiempo de Pandemia en nuestro país, debido a la situación de ‘COVID-19’, sin ser irrespetuoso, pregunto ¿Por qué el Pres. de Fepafut, Manuel Arias, conocedores como Juan Carlos Barrero, optaron por contratar a THOMAS CRISTIANSEN TARIN, de 47 años nacido en Copenhague, y también tiene la nacionalidad Española, de ‘DT’ de la Sele. Mayor de Futbol, como nuevo Técnico para el ‘CM’ de Catar 2022. Debutó como entrenador en el 2014 en CAEK Lamaka. Como jugador, jugó la posición Delantera en 1991 en F.C.

Barcelona B. Goles 2.

Veamos al compatriota JULIO CÉSAR DELY VALDÉS, y evoco la melodía del ‘Canto-Autor’, Rubén Blades: “Patria son tantas cosas Bellas”. Sobre Julio Dely Valdés, se dijo que era el Mejor Delantero de Panamá del Siglo XX. Como entrenador. Campeonatos Internacionales: Recopa de Europa, París Saint-Germain. Francia. Copa Interloto. Málaga España 2002. Sus distinciones Individuales. Máximo goleador de Campeonato Uruguayo (16), en 1991. Equipo Ideal de América 1991. Máximo Goleador del Campeonato Uruguayo, (13) en 1992. Como entrenador nacional. Selección de Panamá 2010-2013. Árabe Unido 2013-2014. Águila, El Salvador 2015. Selección de Panamá, (interino) 2019. Selección Sub-23 de Panamá 2019. Sub-23 Panamá, 2019-2020. Llegará Christianson, y tendrá que cumplir con la regla de la ‘OMS’ de Cuarentena de 14 días. Preguntó: ¿Si las estrellas de la Selección Mayor están en el Exterior, y en algunos países hay prohibiciones de viajar a Panamá por su condición con Covid-19, y hay prohibiciones de la Embajada de USA, de vuelos a Panamá, ¿A quienes entrenará?.

¿Qué salario y otras prebendas estará recibiendo?.

Ahora del Atletismo. Al entrar en el noveno mes, (Ago.) del año 2020, Atletismo Mundial, que preside Sebastian Coe, dio la clarinada de que el miércoles 14 de agosto, la Liga Diamante, ahora con el nombre nuevo de WANDA,

tendrá competencia en Mónaco, donde queda su sede principal. Comenzando por las pruebas del ‘sexo bello’, las damas, en el SALTO TRIPLE, estará compitiendo la Super-Estrella venezolana, Yulimar Rojas, con su tiempo fuera de serie, de 15.41 metros. No estará presente la Campeona Olímpica, CATERINE IBARGUEN, que ganó oro en los XXXI JO de Verano, Brasil 2016, con su salto de 15.17. Yulimar Rojas, Presea de Plata con 14.98 Mts.

Estará compitiendo en Mónaco en representación de Colombia, Yosiris Urrutia con su mejor tiempo de 14.58 Mts.

En los 100 Metros Planos damas, de América, participa, Aleya Haber de ‘USA’ con su mejor tiempo de, 10.85.

En los 400 Metros Planos, damas. Kirby Lynn, ‘USA’ con 49.60. En la rama masculina, solo participa un atleta latino, y es TIAGO BRAZ, (Bra) en Salto con Pértiga con su mejor salto de 6.03 metros. de ‘USA’, compite Sam Kendricks, con 6.06 metros. En los 110 Metros/Vallas hombres. De América, Grant Halloway de ‘USA’. En 800

Metros Planos. ‘USA’ inscribió a Brazier Donovan con 1:43.84. Canadá a Arop Marco, con 1:44.25, y Hoppel Bryce de ‘USA’: 1:44.21. En los 200 METROS PLANOS, donde compite ALONSO EDWARD, y como buen ‘jugador de póker’, saltó del barco, del Mitómano Camilo Amado Varela, y aplaudió la decisión del Jefe de la ‘Burbuja de Aire’, de cancelar los XXIV JCA y del Caribe, Panamá, 2022. Los competidores de América en los 200 Metros Planos: Mario Burke de Barbados, con su tiempo de 20.08. De ‘USA’, Elijah Hall-Thompson, 2011. También de ‘USA’, Lyles Joseph, 19.90, y Lyles Noah, 19.50. De Francia, Christophe Lemaitre, 19.80. de GBR, Adam Gemili, 19.91.