Repudiable: actitud de Fepafut, nombrar un foráneo, 'DT' de la Sub-20

En el Coctel del domingo de agosto con Título: ¿Qué Miembros del COP, Pandep., Fede. Aso. Deportivas, etc., conocen el Manual de Atletismo Mundial?'. Sumario. ¿Cuántos atletas conocen la Regla 19, que dice que pueden tener un representante?. Hoy comienzo por compartir con ustedes lectores, la lista de zapatos aprobadas por Atletismo Mundial al 12 de agosto 2020. Por ADIDAS, hay 12 MODELOS, 7 son de (Espiga-Punta), y está el /los eventos en que pueden participar. Por ASICS, hay 4 MODELOS, 2 son de Espiga-Punta. CÍA LI-LING. Tiene 2 Modelos. No son de Espigas-Punta. MARCA MIZUNO, tiene 67 MODELOS. 22 no son de Espiga-Punta. MODELO NEW BALANCE. Tiene 5 Modelos: 1) 'Fuel racer VIP. No es de Espiga-Punta. 2), 1500v4 w1500v4. No son de Espiga-Punta. 3), 'FuelCell SD-X. No son de Espiga-Punta. 4), FuelCell MDX. No son de Espiga.

MARCA NIKE. TIENE 6 MODELOS. 1)Air Zoom AlphaflyNext0/0. No son de Espiga-Punta. 2), Air Zoom Victory. Son de Espiga-Punta. 3), 'Triple Jump Elite 2. Son de Espiga-Punta. 4), Zoom Superfly Elite 2. Son de Espiga-Punta. 5), 'Spike-Flat 2020. Son de Espiga-Punta. 6), Zoom X Dragonfly. Son de Espiga-Punta. MARCA PUMA, 13 MODELOS. 9 son de Espiga- Punta, y 4 no. MARCA SAUCONY, TRES MODELOS. No son de Espiga-Punta. 'UNDER ARMOUR' Es el Modelo de donde Camilo Amado Varela y Mónica Franco, han venido recibiendo buenos ingresos. TIENE 14 MODELOS. Solo 2 no son de Espiga- Punta. He aquí los modeles de zapatos, donde todos no pueden ser usados en los mismos eventos de pista. He aquí algunos de sus modelos. Centric Grip/3021862. Hovr Skyline Hj/3022518. Sprint Pro2/30009. Velociti Racer/3020348.

Ahora que conocen los diferentes zapatos de competencias aprobadas por Atletismo Mundial, antes IAAF, y la fecha que entró en vigencia. Trataré de profundizar un poco, en dar la clarinada de que los pocos atletas del atletismo que tienen etiquetas de 'élites', se exponen a ser descalificados tanto en torneos en el país avalados por Atletismo Mundial, o compitiendo en el exterior, si no conocen las reglas vigentes de uso de zapatos. La casi totalidad del deporte de Panamá, que incluye a los 'Intocables' que son parte de la 'Burbuja de Aire', de 'SE' Laurentino Cortizo Cohen no tienen idea de lo que es el 'Manual de Atletismo Mundial, específicamente la Regla 19. “Representantes de los Atletas: Los miembros pueden permitir a los atletas usar los servicios de un REPRESENTANTE AUTORIZADO para ayudar a los deportistas, en cooperación con el miembro, con la planificación de su programa deportivos. (seguro que Alonso Edward, tiene a su representante). 2) Los miembros serán representantes de los deportistas actuando en nombre de su atleta dentro de su territorio.

Punto 5. Cualquier atleta que use a un Representante NO AUTORIZADO, puede ser sancionado con las Reglas y Regulaciones de Atletismo Mundial. Voy a profundizar, para aclarar un poco más, la Regla de Competición, N° 7, de 2018-2019 1). Los atletas podrán usar los servicios de un representante para ayudarlo en la negociación de su Programa de deportista, y en otros asuntos que acuerden. Alternativamente, los atletas pueden negociar sus propios Programas de Atletismo de atletas. 2). Atletas en la LISTA TOP de 30 de la IAAF, durante al año siguiente, no entrará en extender un acuerdo para usar a cualquier persona, respecto a los servicios arriba que no es un Representante de los atletas. 3). Los miembros actuando razonablemente, serán responsables de la autorización y reconocimiento de los atletas. Cada miembro tendrá jurisdicción sobre el Representante de los atletas actuando dentro del país o territorio, o Sobre atletas, representantes nacionales del país. (muchos no lo saben; en Panamá se hicieron cuestionamientos serios, del manejo del Dr. Ricardo Sasso, entonces representante de Irving Saladino, de un CONTRATO que tenía con los Casinos). 4), Para ayudar a los miembros en esta tarea, el Consejo publicará los Reglamentos que gobierna a los representantes de los atletas. El reglamento de representantes de atleta proporcionará los requerimientos para los reajustes obligatorios se incluyan en las regulaciones de los Miembros que rigen a los Representantes de los Atletas. Lectores, deben recordar que en el atletismo, los premios son en USA$, y muchos atletas han sido estafados por malos representantes. 5), Es condición para ser miembro que incluyen una disposición en su constitución, el acuerdo total de todos los acuerdos entre un atleta y un representante de atleta.

Tomen note de este punto. “Un Representante de atleta, debe tener buena integridad y BUENA REPUTACIÓN.

Si se solicita, deberá demostrar una educación suficiente, y conocimiento para la actividad de Representante de Atletas al completar con éxito un EXÁMEN establecido y organizado de acuerdo con el Reglamento de Representación de Atletas. Voy a iniciar mis pesquisas para saber si hay atletas del atletismo de Panamá con representantes.

Tuve a bien leer una nota de EFE, publicada en 'La Decana', La Estrella de Panamá, con título. El uruguayo Saúl Maldonado será ayudante de Christiansen, y DIRIGIRÁ la Sub-20. En nuestro país hay un puñado de atletas que participaron en la COPA Mundial de FIFA, Rusia, 2018, del 14 de junio al 15 de julio 2018. Para las estrellas, era un milagro, por sus edades, porque era su último suspiro de su sueño dorado de estar en una 'CM' de Fútbol. Son: Jaime Penedo, 36 años. Blas Pérez, 37, Felipe Baloy, 37, Luis Tejada 36. En efecto Penedo, Pérez, Baloy, se retiraron. Este servidor pensó que estas estrellas, que uno de ellos podían ser el 'DT de la Selección Mayor, del nuestro fútbol. Por lo que debían viajar a Cuba, para tomar el Curso de METODÓLOGO, que repito, es la figura de más alto nivel técnico, en el proceso de la estructuración y control del sistema de preparación de los deportista. Ninguno de ellos tienen eso en mente, En este espacio di a conocer a dos de los mencionados, que están en la Planilla de la Presidencia. Y en los diarios buscan protagonismo.

Voy respetar todo el 'Show' de Thomas Christiansen como 'DT' de la Selección, y todo lo que hace desde su 'Burbuja' de práctica Virtual, y como hay cuarentena total, y tiempo todos los días, y sí las estrellas están en el exterior, veamos los prospectos de su seleccionado para la 'CM', Catar 2022. Pero lo que condenó, y la prensa, en especial los del fútbol, guardan un silencio sepulcral, no tanto porque nombró a Saúl Maldonado de Uruguay, de su asistente, pero al mismo tiempo 'DT' de la Selección Sub-20, teniendo presente al compatriota Julio Dely Valdés. Como si no fuesen panameños, una nueva 'JD' de la FEPAT, presidido por Manuel Arias. Primer 'VP', Fernando Arce, y Juan Carlos Barrero, Vocal, y conocen el 'currículo' de Julio Dely Valdés, por lo que no quisiera pensar que se trata de una conducta de 'racismo', al estilo del nefasto Donald Trumph de USA. Qusiera escuchar algunas opiniones sobre este tema. Tomen nota de esto.