Sigue el misterio de las elecciones del COP a finales de octubre 2020

Notas Sueltas. N°1) Recibí un Comunicado de Prensa en mi sitio de la distinguida colega y Psicóloga Clínica, Dra. Geraldine Emiliani, que es la Presidenta de la 'FUNDACIÓN PANAMA PRIMER MUNDO'. El resto de la Junta Directiva: VICE-PRES. Gerardo Berroa, Director del Diario La Estrella de Panamá. Secretario Rolando Martinelli. Ha sido Gerente de Walgreens, Sub. Sec. Nubia Aparicio, que ha ocupado el cargo de Gerente de Comunicaciones del Canal de Panamá. Tesorera, Analia de Arosemena, Fiscal Jorge Gamboa, Vocal, Jorge Jované, Vocal, y Temi de Obaldía, Coordinador de benefactores.

El Mensaje: Ante la crisis que vive el país, donde la TRANSPARENCIA debe ser el norte, la Fundación Panamá Primero considera necesario, atacar el problema de raíz. La mejor cura para atacar la corrupción es fortaleciendo la Educación, y en esa vía esta fundación realizó un diagnóstico del problema y nos preguntamos si ¿podemos los panameños ser capaces de tener una educación de primer mundo? La respuesta es sí, pero para llegar a esa meta se requiere: 1), Políticas públicas claras. 2), Acuerdo Nacional, 3), Un plan estratégico integral. La nueva educación requiere de la voluntad política para invertir en las infraestructuras tecnológicas. Cambiar el sistema de evaluación de estudiantes y docentes y mejorar los contenidos. Panamá necesita encarrilar un desarrollo a la panameña y en el diagnóstico realizado se determinó que para lograrlo, tenemos que asumir el reto como país para proporcionar a la sociedad:

1). Trabajos dignos. 2) Educación de alta calidad. 3), Democracia efectiva. 4), Sostenibilidad ambiental. Para la Fundación Panamá Primero, la nueva educación que lleve a Panamá al desarrollo, debe ir encaminada a la calidad científica de la educación, donde formamos ciudadanos que conozcan sus derechos: una educación que fomente la libertad para crear y, una educación que fomente la libertad para crear y, una educación para la sostenibilidad ambiental. Dado en la ciudad de Panamá los 15 días del mes de agosto de 2020.

Felicito a los integrantes de esta Fundación 'Panamá Primer Mundo', ¿y por qué? He tenido la dicha de poder leer los Escritos Selector de Pierre de Coubertin, creador de los Juegos Olímpicos, en su concepción moderna, le dio un gran valor a la educación, y a la edad de 17 años logró obtener un título de Bachiller en Letras y Otro en Ciencias. Al mismo tiempo practicaba varios deportes, particularmente: esgrima, equitación, boxeo y canotaje. Al crear el término Olímpismo, lo ligó con la educación al decir que no era una especie de sistema institucional, más bien indicaba la actitud moral de un individuo, y sobre esa base la actitud de todos. Todo esto lo fomenta la educación. Si MEDUCA sigue politizando la educación, no habrá calidad científica de nuestra educación. Así es.

Nota Suelta N°2. Tuve a bien leer la nota del Dr. Francisco Sánchez Cárdenas que titulaba: “Solo Cuba respondió a la petición de ayuda médica. “La disposición que tiene el gobierno es de defender al pueblo panameño y han hecho innumerables esfuerzos entre ellos, pedir ayuda a diferentes países, manifestó Sánchez Cárdenas. Explicó que “se envió nota a 13 países, de los cuales tres contestaron, pero el único que respondió definitivamente fue Cuba, y eso es una situación que se está analizando todavía. Nosotros quisiéramos resolver esto con médicos panameños o con extranjeros que viven aquí, pero se necesita la cooperación de todos y seguro que no vamos a necesitar traer médicos de ningún lado, pero hay que abocarnos como profesionales a atender en país resaltó. Sobre la posición de ESTADOS UNIDOS de no apoyar la contratación de médicos cubanos para contener la crisis por coronavirus en Panamá, el doctor Sánchez Cárdenas dijo que: “la postura es POLÍTICA y eso no debe mezclarse con LA SALUD sobre todo en medio de una pandemia”. Sobre esto en parte del Coctel del domingo 16 de agosto 2020 dije: “No se debe olvidar que desde su 'Burbuja de Aire', el Jefe del ¡Buen Gobierno!, tiene como táctica: 'PASOS PA-LANTE y 'PASOS-PA-TRAS' Tomen nota.

Tuve a bien leer un escrito en 'La Decana', La Estrella de Panamá, firmo por el colega Gustavo Aparicio con título: “Contratación de Médicos de Cuba ha sido politizado”. Contenido: “La Ministra Consejera de salud, la doctora EYRA RUÍZ AFIRMÓ que el tema sobre la posible contratación de médicos especialistas CUBANOS ante el DÉFICIT de médicos ESPECIALISTAS en Panamá para afrontar la pandemia de Covid-19, se ha politizado, al tiempo que pidió a los galenos que ejercen en los hospitales privados solidarizarse y sumarse al esfuerzo que hace el Gobierno ante las convocatorias para que estos puedan hacer turnos institucionales en la Caja de Seguro Social, (CSS) y el Ministerio de Salud, (Minsa). El tema se ha politizado, yo creo, (la felicito por su postura parecido al del Dr. 'Pachi' Cárdenas) si los MÉDICOS CUBANOS fueron a Italia y fueron galardonados por la atención que dieron, en Panamá NO SOMOS QUIÉNES para venir a juzgar esas cosas.

Ruíz dio a entender que en otros países, que no quiso mencionar, también se están juzgando otros temas de tipo geopolítico, por lo que enfatizó que de cualquier país de donde Panamá TENGA QUE TRAJER MÉDICOS, estos tendrán que pasar por un filtro del Colegio Médico para verificar que sus documentos están en línea o son ciertos que tienen idoneidad que dicen tener como médicos especialistas. Indicó que el Plan B del Gobierno será siempre contratar extranjeros, siempre y cuando se agoten todas las instancias a lo interno porque la vida del panameño es Primero. (Dra. Ruiz, por favor no olvides lo del. 'pasos pa-lante' y pasos-pa-tras'. Las palabras de la Dra. se escucharon en el programa Dominical Debate Abierto.

Lo repudiable, fueron las palabras del DR.DAVID VILLALOBOS, a la distinguida colega ADELTA CORIAT. “Me han decepcionado, y son una vergüenza, todos. Se trata del ex Jefe de MÉDICOS INTENSIVOS del Complejo Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social, que también tiene un historial largo de desaciertos.

He aquí parte de sus palabras desacertadas desde mi punto de vista, a la colega Coriat. “Los diarios de varios países que contrataron Médicos CUBANOS informaron de su DUDOSA IDONEIDAD, y los cuestionados resultados de su desempeño. En Panamá CINCO (5) organizaciones, (digan los nombres) de diferentes especialidades han expresado su desacuerdo con la idea de contratar a los cubanos. En una nota enviada al Ministro de Salud, Francisco Sucre, (que lo diga), enumeraron sus objeciones. Desconocimiento de experticia e idoneidad, el tratamiento empleado no sea como el suministrado hasta ahora, y el compromiso de atención que se encuentran entre la vida y la muerte”. A esto el Coctel señala la cientificidad permanente de Cuba, tiene una política de Prevención Sanitaria. No preguntan si está enfermo, si hacen los exámenes de prevención, es por ello no hay esa cantidad de contagiados del Covid-19 como en Panamá, y este 'parlanchín' no tiene idea de que hacer.

Un escrito en Prensa Latina de Cuba, firmado por Osvaldo Rodríguez, en parte dice: “Redes sociales y medios alternativos electrónicos de Panamá, se muestran hoy INDIGNADOS tras las amenazas de MAURICIO CLAVER CARONE, Asesor Especial Para Latinoamerica del Presidente de los Estados Unidos, por la posible contratación de médicos cubanos. Apenas unas horas después que el mandatario istmeño, Laurentino Cortizo, anunciara que se negociaba con Cuba, la posibilidad de enviar al Istmo algunas brigadas de especialistas antillanos comunicó públicamente una visita a esta capital a una delegación de ALTO NIVEL, encabezado por Robert O'Brien, Asesor de Seguridad Nacional. Mañana daré más detalles, de este miedo a Donald Trumph. No queda espacio para el título Principal, respecto al misterio de las Elecciones del COP que debe ser al final del mes de octubre 2020. No si los dirigentes de CONFEDEPA están en el 'vuelo correcto ', y menos que si el 'DG' de Pandeportes, ha logrado depurar el listado de Fed. y Aso. Dep., que legalmente tienen derecho a votar.