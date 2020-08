Pese al COVID-19 en casa, la Sele. de Brasil para Tokío 2021, se prepara en Europa

En los Diarios de mi querido Panamá, confieso que me preocupa algunas de las noticias que leo. 1) “La lista de Médicos que trabajan en el sistema de salud público en hospitales y centros Covid-19 no han recibido pago de sus salarios desde hace varios meses. Esto contrasta con la noticia de Reducción de Salarios de los que forman parte de la ‘Burbuja de Aire’, de ‘SE’ ‘LCC’, y aún no ha ocurrido. Otra nota que ayuda pero muy poco a la apertura de

algunos Centros Comerciales, que difieren del criterio privilegiados de los ‘Super-Mercado, algunas tiendas, etc., donde los clientes pueden entrar a las tiendas. Pregunto, algo que la lógica indica: ¿Cómo quieren que una persona compre un par de zapatos o zapatillas, o ropa en una almacén, collares que usan las damas, sin medírselas.? Esto es absurdo. En un almacén que no voy a mencionar su nombre, es altamente privilegiada, pues, allí el cliente se sienta cómodamente y mide los zapatos, o cualquiera ropa, prenda, etc., que compra.

Otra nota que me preocupa que leí en la página N° 4 del ‘Diario Metro Libre’ del jueves 20 de Ago. de 2020.

Redacción: “Buscan voluntarios para estudio de vacuna”. Las personas deben tener entre 18 y 60 años. “El Centro de Vacunas e Investigación Clínica en Panamá (Cevaxin) envió una convocatoria abierta en búsqueda de personas VOLUNTARIAS para participar en el estudio de una vacuna del coronavirus”. Pregunto: ¿Esto ha sido aprobado por el Pres. ‘LCC’, y autorizado por el Ministro Del MINSA?. Cuidadito que el nefasto Donald Trumph, Pres. de

‘USA’, que podría tener sus días contados en ese cargo, hizo algo similar y fue rechazado por el DR. ANTHONY STHEPEN FAUCI de ‘USA’. Especializado en Inmunología. Experto en Reumatología, y uno de los líderes en la lucha contra el VIH-SIDA EN ‘USA’. Fauci ha sido Director del Inst. Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas desde 1984. Con todo respeto: Nada de ‘EXPERIMENTO’, Xavier Sáez-Llorens.

Una Nota Suelta del Deporte. Todas las semanas El Mundo de Natación, en estos tiempos de COVID-19, ofrece un experiencia de uno de las super-estrella de la natación de ambos sexos. Hoy viernes 20 de agosto de 2020, es sobre un nadador, que nunca nos cansamos de escuchar. Hoy se trata de MICHAEL PHELPS, y el Título dice: “Asuntos que le gustaría Repetir, para mantenernos motivados”. Michael Phelps sabe mejor que la mayoría que el éxito no ocurre de LA NOCHE A LA MAÑANA. Aunque emergió como un destacado a una edad temprana, realizó el trabajo necesario a lo largo de una carrera para convertirse en el Atleta Olímpico más decorado en la historia. Conoce el PODER DEL TRABAJO DURO, y la determinación, y sabe a dónde puede llevar eso a una persona firme.

Aquí hay un cuarteto de notas de la carrera de Phelps, que se puede utilizar como motivación que se ajustan a las metas y objetivos de la vida. 1) Quiero poder mirar atrás y decir: “Hice todo lo que pude y tuve éxito. No quiero mirar atrás, y decir, debería haber hecho esto y aquello”. Seguiré con este relato que considero interesante.

Pasando al panorama deportivo nacional, ya el ‘DT’ de la Selección Mayor de Fútbol, Thomas Christian, un debutante, como ‘DT’ de una Selección Mayor, conoce los rivales para la eliminatoria de la 1ª fase de la CONCACAF, para Qatar 2022. Veamos su desempeño, con la ‘Sele’, cuando las ahora estrellas están en el exterior, y persiste la Cuarentena Dominical. Otra nota del deporte local, no se sí podía estar en la Categoría de ‘Fake-News’, (Noticias Falsas), aunque dicen que podía iniciar en la ‘Burbuja de Aire’. Según mis pesquisas en la fecha de hoy, se podría estar anunciando dos bajas en Pandeportes, que aún dirige Eduardo Cerda, ‘Alias Rasputín el Monje Loco”; que de la Planilla de Pandeportes, habrá un ‘Good-bye’, (adiós) para la Secretaria General, Mónika Boloboski, con Salario Base de $4,700.00 +Gastos de Representación que supera los $1,000.00 al mes. Es probable que tiene derecho de uso de un auto especial; y Cecilia Arosemena, conocido en el argot popular como Doña Cecilia Pescao”.

Si hay un tema que amerita tocar hoy en el Coctel’, es el caso de Brasil, un país latino que celebró con éxito los

XXXI Juegos Olímpicos de Verano, del 5 de agosto de 2016 al 21 de agosto 2016, y hoy, por el alto grado de irresponsabilidad de su Presidente, ‘SE’, Jair Bolsonario, que ha puesto a DON DINERO, el USA$, sobre la salud y vida del pueblo brasileño. Al momento de escribir estas líneas, había 3,456,652 habitantes con Covid-19, y 111,100 muertos, para ser el N°1 de países latinos, y el 2º en el mundo, detrás de ‘USA’. Para asegurar la participación de los atletas, en los XXXII ‘JO’ de Verano, Tokío, 2021, del 23 de julio al 8 de agosto 2021, el Presidente del Comité Olímpico de Brasil, PAULO WANDERLY, hizo contacto con el Gobierno de Portugal, y un Protocolo Estricto de Prevención de Coronavirus, para la preparación de los Atletas que integrarán la Selección para los mencionados JO. Brasil tiene una Preselección en Atletismo de 29 atletas. Boxeo Olímpico 11. Natación 15, Balonmano Femenino, 18 atletas, y la misma cantidad en la rama masculina. En Gimnasia Rítmica, tiene 3 damas. En Rugby hablan de 16 atletas. En Taekwondo, 6 atletas. En Vela 4 atetas. En la Maratón 7 atletas. En Tenis de mesa, la cantidad es 4.

La Legislación publicada recientemente en Portugal, ofrece condiciones especiales, en relación a actividades de una naturaleza profesional, que en nuestra vista, es aplicable a la misión del Comité Olímpico de Brasil, manifestó Paulo Wanderley. Le deseamos suerte a los atletas, delegados, técnicos, que estarán viajando a Portugal durante el resto del año 2020. Tomen Nota de esto.