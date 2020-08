Cero indicio de una Nueva Ley de la Asamblea Nal., para Mejorar el Deporte

La Nota Suelta: En Panamá desde el 2012, el interés por ir mejorando el Deporte Olímpico se ha ido perdiendo, y aunque parece un 'disco rayado' que repito con frecuencia, cada vez hay menos interés por conocer, y seguir los Principios Fundamentales del Olímpismo, que asocia el Deporte con la Cultura y la Educación. El Olímpismo, y así lo resalta la Carta Olímpica, el valor educativo del buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto por los principios éticos fundamentales. Es por ello que hoy continúo con la parte final de las palabras del Nadador Michael Phelps, en el Semanario el Mundo de Natación, donde atletas hacen un recuento de su experiencia en estos tiempos de COVID-19. El título es Conocer el Trabajo duro, y la determinación, y saber a dónde puede llevar eso a una persona firme. Hoy continúo con el reportaje de NICOLE FARINA, en 'Mundo de Natación'.

PUNTO N° 2: Dice Phelps: “Creo que las metas nunca deberían ser fáciles. Deberían obligarte a trabajar, aunque se sientan incómodos en el momento. De vez en cuando es fácil encontrarse en una posición de tener que demostrar después de un duro entrenamiento, es fácil dejar que las sensaciones de tu cuerpo se hagan cargo. Estas adolorido, cansado y te preguntas si alguna vez llegará la conicidad. Pero en medio de ese tiempo inevitable es fundamental no olvidar por qué está haciendo esto en primer lugar. Al comienzo de la temporada, si lo anotaste, o simplemente tenlo en el fondo de tu mente, hiciste una meta de lo que quiere fuera de esta temporada. Ahora no es el momento de olvidarlo, pero el momento de perseguirlo aún más.

PUNTO N°3: “Si quieres ser EL MEJOR tienes que hacer cosas que otras personas no están dispuestos a hacer. Esto es cierto para cualquier momento de la temporada. Levantarse al amanecer cuando HACE MUCHO FRÍO afuera, no es el pasatiempo ideal de la mayoría de la gente. Tus amigos no nadadores te miran COMO LOCOS cuando les dices a ellos su horario de práctica; no sé cómo haces eso es lo que normalmente digo alguna vez tu tampoco sabes cómo lo haces. Pero lo haces, y no lo cuestionas, y eso marca la diferencia. Esos levantamientos matinales y prácticas los sábados por la mañana son piezas importantes para el panorama general que es su éxito en la natación.

PUNTO N°4: Último, pero ciertamente, no menos importante. Podría decirse que la expresión de todo el tiempo del famoso Phelps, y definitivamente un favorito de los fanáticos, puede parecer cliché en este punto, como lo hemos escuchado (y leído), una y otra vez en nuestras carreras de natación; pero es tan real, el único límite verdadero que está allí fuera como las notas de Michael Phelps, somos nosotros mismos, nada más nos impide alcanzar nuestras metas y nuestro sueño. Manténgase motivado; tenga hambre, y manténgase inspirado”. Tomen nota de esto.

Cada vea el que se apodó, 'Jefe del “¡BUEN GOBIERNO”!, 'SE' Laurentino Cortizo Cohen, Presidente de Panamá, del Partido PRD, al igual Martín Torrijos, también del PRD, que fue Presidente del país, del 2004-2009, bajo el 'Eslogan', 'PATRIA NUEVA', y ambos han hecho desastre en el deporte. 'SE' 'LCC', prometió una Reforma Constitucional, que se concentrará en los títulos referentes a los tres Órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y estamos en el mes de agosto 2020, y es una promesa aún por cumplir. En su Plan de Acción 'UNIENDO FUERZAS' Nuestro Compromiso 4 Pilares 1 Estrella y 125 Acciones Prioritarias Para Transformar Panamá. Desde el Punto 99: 'Hacer lo posible para cumplir con el compromiso de la Rep. de Panamá, de realizar los XXIV JCC, y del Caribe 2022.(Esto no lo pudo cumplir por el inesperado COVID-19). '100. Renovar la Ciudad Deportiva Irving Saladino 101. Centro de Alto Rendimiento. 103, Recuperar los proyectos 'Ciudad Deportiva' en David y Colón'. En su primer año estos últimos no se han tocado.

Creo un CÓDIGO DE ÉTICA, que al parecer no incluye el deporte. Tiene 3 Puntos. N°1), No Mentir. N°2), No hacer Trampa, y N°3), No Robar. Basta con leer los Titulares de los Diarios para llegar a su propia conclusiones.

Tuve a bien buscar con detenimiento los Proyectos de Leyes de los 'HD' de la Asamblea Nacional, en busca de un Ante Proyecto de Ley para mejorar el deporte en nuestro país, como lo prometió un GRUPO FANTASMA que se apodó 'COALICIÓN PANAMEÑA POR DEPORTES, coordinado por EDGARDO LÓPEZ, con la Propuesta de una Hoja de Ruta para la Transformación del Deporte Panameño. Dijo este Mitómano: “Para Sep.2019 se debe tener elaborado el Ante-Proyecto para su explicación al Pres, y ser presentado en la 'Asam. Legislativa. Hacer todo el lobby desde la presidencia, (parece que no tenía acceso a la 'Burbuja de Aire', y no forma parte de los 'Intocables), para que el anteproyecto y su reglamentación sean aprobadas a más tardar el 31 de Dic. del 2019. Estamos en agosto de 2020.

Algunos Diarios del viernes 21 de agosto 2020, titulan: “La Plana mayor de Pandeportes, encabezado por el Director General Eduardo Cerda, ACOMPAÑÓ ayer al Presidente Laurentino Cortizo en el LANZAMIENTO en EL CHORRILLO, el Programa RECUPERANDO MI BARRIO, que permitirá la GENERACÍÓN de empleos temporales, (chambas) a través de la rehabilitación y remozamiento de edificios. (Desde luego que tuvo que estar Presente el 'HD' Héctor Brands, que tiene tal influencia en la 'Burbuja de Aire', que no fue electo al frente de la Comisión de Cultura, Educación y Deportes, que al parecer 'ordenaron' que el ocupante dejara el puesto, al hombre que controla en 'Mundial de Futbol del Barrio, el Cacique Brands, que pese a los miles y miles de USA$ gastados en estos torneo, constantemente se dice que no existe Informes Económicos de la cuantía gastada.

Dice que Pandeportes rehabilitará canchas deportivas de ese programa. Dijo Cerda, 'Alias Rasputín el Monje Loco: “Empezaremos pintando una Pared con Cero Distanciamiento Físico entre decenas de funcionamientos. Como podemos ver, si dice que el deporte no se debe mezclar con la política. Opino que estos 'show' deportivo, es un desembolso económico, que no ayuda en nada a fortalecer la credibilidad de 'SE', 'LCC'. Tomen Nota.