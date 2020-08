La Fedebéis, habla de iniciar su Torneo Mayor, el 9 de Oct. 2020

Las Notas Sueltas: N°1) Como se trata de un buen ejemplo, en esta nota envío hasta la ‘Burbuja de Aire’, de ‘SE’, ‘LCC’, “¡Jefe del Buen Gobierno!”, junto con su grupo de ‘Intocables’, un escrito publicado en el ‘LISTÍN DIARIO’ de Rep. Dominicana, el 28 de Ago. 2020, una declaración del Pres. electo, ‘SE’, Luis Abinader

con el 52.3% de los votos, escrito por Rosmery Méndez Vargas. Quedó en el 2° lugar en los comicios de 2016. Algo curioso: Es el primer Presidente latinoamericano elegido en tiempos de Pandemia, COVID-19. El primer mandatario de la región que asumirá el cargo tras haberse enfermado de Coronavirus. El título de la noticia dice: “Rastrean pagos de $21,500 millones en la transición”. Sumario: “El Pres. Luis Abinader durante la reunión celebrada en el Palacio Nacional con funcionarios de Fuente Externa”.

“Relajado, con mucho ánimo y hasta haciendo chistes, el Presidente Luis Abinader, anunció que se iniciarán AUDITORÍAS. (tome nota de esto ‘SE’, Gerardo Solís, ‘CG’ del ‘SE’, ‘LCC’), en todas las instituciones del Estado, amparadas por el Artículo 28 de la Ley 10-07 que establece el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República. La decisión fue adoptada luego de que varios funcionarios del Estado interpusieron solicitudes a la Cámara de Cuentas para que sean AUDITADAS las instituciones públicas. (esto es lo que el Coctel llama, drenar la Ciénaga). El nuevo Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, solicitó realizar una auditoría a las administraciones de esa institución comprendidas entre enero del 2017 hasta agosto del presente año Además el Ministro de Obras Públicas, (tiene idoneidad,), Deligne Ascensión, quien fue el primero en presentar la solicitud el 19 de agosto.

Carlos Bonilla, actual director del Instituto Nacional de la Vivienda, (INVI) y encargado interino honorífico de la oficina de Ing. de Obras del Estado, (OISOE), que está en proceso de liquidación, formalizó un requerimiento de extrema urgencia ante la Cámara de Cuentas de Rep. Dominicana para que auditen las pasadas administraciones. Abinader aclaró que las AUDITORÍAS no se hacen con el fin de PERSECUCIÓN de ningún funcionario del pasado, sino con el objetivo de determinar en qué condiciones los nuevos funcionarios encontrarán las instituciones. El gobernante expresó que las auditorías iniciarán en las entidades donde hay mayor presupuesto como Educación, Salud y Obras Públicas”. Tomen nota de esto.

Nota N°2). También de Listín Diario de Rep. Dominicana, en la misma fecha, pero aborda el deporte. TÍTULO: “Ministro de Deportes inspecciona los daños”. Aún recuerdo que cuando fue elegido ‘SE’ Luis Abinader, el no muy serio Jefe del COD, Luís Mejía, desde su Plataforma ‘Blue Jeans’, declaró que si el Pres. de Rep. Luis Abinader le ofrece el cargo de Jefe del MIDEREC, NO lo aceptaría. Fue nombrado, el Ing. Francisco Camacho. Ha sido miembro del CON, y es Jefe de la Fede. Dominicana de Taekwondo desde el 2007. Contenido: “El Ministro de Deportes, Ing. Francisco Camacho, realizó este domingo un recorrido de inspección por las Instalaciones Deportivas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Complejo Deportivo del Parque del Este, donde pudo comprobar que no sufrieron GRANDES DAÑOS por el paso de la Tormenta Laura.

El titular de Deportes afirmó que se puso en contacto con todos los viceministros de Deportes y Directores Provinciales, a quienes instruyó de manera precisa para que hagan un levantamiento sobre cómo están las INSTALACIONES DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL, tras el paso de la TORMENTA LAURA. En horas de la mañana, Camacho de un grupo de colaboradores, entre ellos los viceministros Franklin de la Mota y Johnny Armando Peña, con quienes estuvo visitando las diferentes instalaciones deportivas en el Centro Olímpico donde pudo constar que todo está bien. (Pregunto: ¿En qué parte de de su ‘Burbuja de Aire’ estaba escondido Luisín Jefe del COD, y Miembro del COI, y presidente de la ODECABE?). Algunas ramas de árboles, tanto del Centro Olímpico como en el Parque del Este, cayeron fruto de los vientos, lo mismo que parte del tendido eléctrico”.

Tema de hoy: El Título Principal del Coctel lee: “La Fedebéis, habla de iniciar su Torneo Mayor, el 9 de octubre de 2020”. Sumario: “Debe seguir el grupo de Recomendaciones de Salud de WBSC.” La nota periodística dice: “Torneo Mayor de Béisbol 2020 podría realizarse, pero con solo OCHO (8) EQUIPOS, pese a la actual situación sanitaria por la Pandemia del COVID-19, según información que surgió tras la reunión plenaria de la Fedebéis, este jueves. Además, la Fedebéis decidió que los equipos. 1), Chiriquí Occidente. 2), Veraguas. 3), Darién. 4), Panamá Este, no participarán en el Torneo Mayor. Los juegos se iniciarán el 9 de octubre, y durará unos 35 días.

Entrenamientos programados para iniciar el 14 de Sep., y cada equipo tendrá 25 días para prepararse. Dos hoteles de Chitré servirán de Burbuja. Aguadulce y Las Tablas serán sede de los Juegos.

Cuando trata del Gobierno de ‘SE’, ‘LCC’, y miramos las Comisiones más importantes de la ‘AN’ de Diputados, el ‘HD’ Benicio Robinson, controla éstas: 1), Comisión de Presupuesto. 2), Comisión de Asuntos Municipales. 3),

Comisión de Gobierno y Justicia. 4), Comisión de Asuntos Constitucionales. Por otro lado, otro de los que tienen control sobre el deporte, es el ‘HD’ Héctor Brands: Comisión de Educación de Cultura y Deportes, Comisión de Relaciones Exteriores. El HD Raúl Pineda, Está en la Comisión de Presupuesto, Economía y Finanzas. En esa dirección, lo más seguro que seguirán con el ‘Torneo Mayor, cuando opino que lo debían dejar para el año 2021, como han hecho otras Federaciones. Debo repetir que la (WBSC), Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, cuyo presidente es Riccardo Fraccari, y el ‘HD’ Benicio Robinson es parte del mismo, lo mismo que el Dr. Saúl Saucedo de Panamá, y Presidente de ORAD, se publicó un grupo de RECOMENDACIONES específicas al Béisbol y Softbol para MITIGAR el riesgo de la INFECCIÓN DE COVID-19.

Una publicación similar pero para el Atletismo, lo ha publicado, Atletismo Mundial, que preside Sebastian Coe. También en este espacio, he publicado las notas relacionadas con los Deportes Acuáticos en especial la Natación.

Veamos algunas recomendaciones específicas .1), Evitar compartir equipos de competencia. Cada jugador-jugadora debe tener su PROPIO BATE, CASCO, GUANTE DE BATEO, BOLSAS DE ROSETÓN, ETC. (Mi pregunta: ¿Cómo harán aquellos atletas que residen en barrios pobres y sus padres no pueden comprar lo señalados?). 2), Los bateadores deben recuperar su propio bate cuando es posible. 3), NO MASTICAR TABACO,

Semillas o ESCUPIR EN NINGÚN MOMENTO. 4), Los jugadores (en particular los lanzadores), no lamerán los dedos. 5), LOS ÁRBITROS deberán usar MÁSCARAS Y GUANTES.

N° 6), Si es posible, evite el intercambio de alineación en el plato. 7), Evite el CONTACTO FÍSICO como DARSE LA MANO, CHOCAR LAS MANOS, Golpear los puños, abrazos, etc. 8), La preparación de la pelota, (roce de lodo), debe ser realizado por una persona designado con guantes de goma protectoras. 9), Diferentes juegos de pelotas oficiales para el plato para el equipo visitante y el de casa mientras están en defensa. 10). LOS ENTRENADORES pueden siempre acercarse al árbitro de aproximación, manteniendo una distancia mínima de DOS METROS. 11), El árbitro de Home Plate evitará entrar en contacto con EL RECEPTOR. 12), La distancia física mínima de UN METRO, siempre se mantendrá en la caseta. 13), Las BASES DEBEN LIMPEARSE CADA

MEDIA ENTRADA. 14) No se permitirá RECOGEDOR-RECOGEDORA DE BOLAS. Seguiré mañana.