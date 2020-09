El Curso del COI de Salvaguarda de Atletas vs. el Club Kiwanis, que hace lo contrario

Las Notas Sueltas. N°1) Según Prensa Latina, órgano oficial de Cuba, dará el grito de ‘play-ball’, hoy sábado 12 de siembre, para dar inicio a su torneo nacional N°60, media hora antes que los Cocodrilos enfrentarán a los Toros de Camaguey. Será una ceremonia conforme con las exigencias del momento, animada por una representación de la riqueza cultural del territorio y digna de la vocación de nuestro pueblo por esta disciplina, aseguró Yoanka Alonso Oviedo, subdirector general de Deportes en la provincia. Dijo que, aunque no habrá presencia de PÚBLICO EN EL ESTADIO, a causa de la situación generado por la COVID-19, el Victoria de Girón se alista para lucir sus mejores galas, y ahora mismo se precisan detalles con el objetivo de realizar algunas de sus áreas interiores y exteriores.

Entre las mejoras más visibles, se incluye el acondicionamiento de los ‘Club House’, tanto del visitador como del home club, (equipo de casa) iniciativa que procura mejorar las condiciones, para hacer más agradable la estancia de los atletas durante el juego. Los trabajos abarcan la rehabilitación de los baños y pintura del estadio, además de otras labores para renovar la imagen en la parte frontal de la instalación, precisó Reynold Muñóz, especialista de la corporativa no agropecuaria (CNA) Sancof, entidad responsabilizada con las acciones constructoras en el palacio de los Cocodrilos”. No debemos olvidar que hace poco Cuba fue víctima de Huracán Laura, que sacudió,a Pinar del Río, el Oeste de Artemisa, y de La Habana. Hubo lluvias inmensas que afectaron vientos, techos, y también instalaciones públicas.

Nota Suelta N°2). Siguiendo lo que indica el PÁRRAFO 1.5 DE LA Regla 27 y 28 de la Carta Olímpica, de las Elecciones de los funcionarios miembros del Comité Ejecutivo, conforme con los Estatutos del CON, se hacen al tenor de dichos Artículos, ayer viernes 11 de septiembre, el CON DE NICARAGUA que preside EMMETT LANG, con un respaldo total, fue reelegido Presidente del (CONNCA). Lo respaldaron 22 Federaciones, más 11 votos de igual número de Federaciones agregados.

Nota N°3) Sobre los 32° ‘JO’ Verano, ahora Tokío 2021, los organizadores para no desaparecer de las noticias, siguen haciendo declaraciones a los medios. Según ‘EFE’, la gobernadora de Tokío, Yuriko Koike, afirmo que los anfitriones de los Próximos Juegos Olímpicos, ya están tomando medidas paga garantizar que el evento sea SEGURO para atletas y público. Koike se pronunció asi este jueves después que el COI celebrara en la víspera una reunión vía telemática para analizar los preparativos para los Juegos de la capital nipona, que continúan rodeados de INCERTIDUMBRE debido a la pandemia tras ser retrasados al verano 2021 por ese motivo. El Presidente del COI, Thomas Bach, admitió en una rueda de prensa al término de la reunión que, más allá de garantizar unos Juegos seguros para todos los participantes, el organismo deportivo es incapaz de concretar a día de hoy cómo será el escenario en el que de desarrollará la competición.

“Nuestra visión es la misma, queremos garantizar que habrá un ambiente seguro y que pueda ser entendido por todo el mundo para poder organizar los Juegos”, dijo hoy Koike en declaraciones a los medios.

Tema de Hoy. No sé si ‘SE’, ‘LCC’, nuestro Presidente, que felizmente no dio positivo por COVID-19, pero que

Según sus palabras a los medios estuvo cerca de una persona que salió positiva, tiene que cumplir la cuarentena de 14 días. Una vez recuperado, soy de la opinión que debía visitar las Instalaciones del CLUB KIWANIS en las Instalaciones de lo que era la Base Militar de Fuerte Clayton, y que tome nota o pregunte, que la idea era para que fuese usado para mejorar el nivel deportivo de nuestros atletas, que no está ocurriendo. Esto no es todo. Pues, que le haga una de las grandes decepciones de dicho Club con el Gimnasio del barrio de El Chorrillo, (tome nota ‘HD’ Héctor Brands), construido como GIMNASIO NACIONAL, y rebautizado GIMNASIO ‘NECO’ DE LA GUARDIA. Señalo que fue algo como el templo de consagración del baloncesto panameño, ya que allí grandes figuras con ‘Nino Castorina, Eugenio ‘Yuyín’ Luzcando Jr., Frank ‘Grillo’ Holness, David Peralta padre e hijo, Andamio Arosemena, Fernando Tom, July Andrade, Héctor Montalvo, Pedro ‘Mago’ Rivas, Ramón Reyes, Rombo Pérez, Alfonso Frazer, Arturo Agard, Eligio Ocaña, Ernesto ‘Nanas’ Davis, et., nos deleitaron con su buen baloncesto.

Este gimnasio fue parte de la época de oro del boxeo rentado de Panamá. Vino la invasión norteamericana en 1989, y lastimosamente el Gimnasio ‘Neco de la Guardia pagó un alto precio porque recibió parte del impacto de las BOMBAS que lanzaron contra el entonces CUARTEL CENTRAL de las Fuerzas de Defensa, que quedaba justamente ENFRENTE de este coliseo. Después de una INTENSA CAMPAÑA, y en esto colaboró, este coliseo fue trasladado al CLUB KIWANIS para su reconstrucción con APOYO ECONÓMICO DEL ESTADO. Todos pensábamos que seguiría respetando y honrando la memoria de Don Ernesto ‘Neco’ de la Guardia, y que volvería a ser el hogar para seguir promoviendo el boxeo y el baloncesto. No solo borraron su nombre, y le pusieron el de

Ellos, KIWANIS, Y COMENZARON A COBRAR POR SU USO. Qué uno de estos distinguidos personajes,

Contradigan mis palabras

Coctel de hoy. Recibí un Comunicado de Prensa del COI, con fecha de 9 de Sep. 2020, con Título: “El COI inicia el Curso de Salvaguarda Internacional Certificado de Oficial en Deporte”. Señalo que era parte de sus continuos esfuerzos para promover la seguridad y el bienestar de los deportistas. El Comité Ejecutivo, (CE) del Comité Olímpico Internacional (COI), hoy aprobó el establecimiento de Certificado de Oficial Internacional de Salvaguarda en el Deporte. El curso de certificación está listo para comenzar en SEPTIEMBRE 2021. Esta es la primera de su tipo porque actualmente no existe certificado ni estándar mínimo de educación o formación para los oficiales de salvaguardia en el deporte a nivel internacional. El curso de formación de CINCO MESES, será desarrollado por un Consejo Asesor Internacional de expertos bajo tres DIRECTORES de PROGRAMAS, y será totalmente alineado con otros esfuerzos internacionales para proteger a los deportistas, y estará completamente con otros esfuerzos internacionales para proteger atletas y alinear las Políticas y Programas Deportivos con la AGENDA 2030, de LAS NACIONES UNIDAD.

Sera alojado en ‘sportsoracle’. El curso incluirá UN EXÁMEN FINAL que debe aprobarse para recibir la Certificación. INSCRIPCIÓN PARA ESTE CURSO, que estará abierto a todos, pero dirigido en particular a Federaciones Internacionales (FI), Federaciones Nacionales, (FN) y Comités Olímpicos Nacionales, (CONs). Incurrirá en una CUOTA. Los candidatos seleccionados propuestos por los CONS, podrán solicitar becas de Solidaridad Olímpica, para matricularse en este curso. La seguridad y el bienestar de los deportistas, son primordialmente para el COI y el Movimiento Olímpico. Debemos hacer todo lo posible para mantener a los deportistas seguros y protegidos de sus derechos.

Me complace que hoy podemos iniciar este Certificado para mejorar la conciencia y LA EDUCACIÓN en este importante área del bienestar de los deportistas, reforzando la postura contra acoso y abuso en el deporte, (ojo señores de la Ciudad del Saber, y Club Kiwanis), dijo el Presidente del COI, Dr. Thomas Bach. Continuaré con la parte final mañana.