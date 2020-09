Se debe investigar por qué Pan Dep. ,construye un Estadio de Fútbol Americano para los Kiwanis

Las Notas Sueltas: El Comité Olímpico de Costa Rica que preside el no ‘muy bendito’, Henry Núñez, que a toda boca hablaba de retirarse del CON de Costa Rica en el 2020, o sea, este año. El Artículo 36 de los Estatutos: Elección y Vigencia del Nombramiento: “La ‘AG’ elegirá cada Cuatro Años, a los Miembros del ‘CE’ del CON, pudiendo ser REELECTO de manera sucesivas hasta DOS OCASIONES MÁS. El plazo máximo de TRES PERIODOS CONSECUTIVAS, o CUATRO PERIODOS de manera alterna, independientemente para la función para la que ha sido elegido. Pues bien, una nota de los Diarios de Costa Rica, con fecha 12 de Sep. de 2020, titula:

Federaciones aprueban alargar periodo de HENRY NÚÑEZ y de su Comité al mando del CON hasta después de Tokío, 2021”.

Lectores estamos viendo por qué hay poco progreso del Dep. Olímpico de los países de Centro América, es porque casi todos son ‘adictos’ de Don Dinero el USA$, y podrán viajar a Tokío, Japón, 2021. En tanto, Henry Núñez, Jefe de ORDECA, que lo tiene en un bajo nivel, según mis pesquisas, quedará como Gerente con un salario de $5,000.0, al mes. Siguiendo con el Panorama eleccionario de Centro América, hay quienes no conocer el paradero de Camilo Amado Varela, y su ‘Gran Combo’, que al parecer, acatará como el CON de Costa Rica, la sugerencia del Presidente del COI, sin irrespetar los Estatutos Vigentes de los CONs, de hacer elecciones, conforme a sus Estatutos, el COP no lo hará en octubre 2020, como señala sus Estatutos. Esto pendiente del paso que seguirá el DG de Pandeportes, Eduardo Cerdá, acorde con lo que señala el COP en el Registro Público, como fecha de elecciones del nuevo Comité Ejecutivo de su CON.

Nota N° 2) Dando una mirada a República Dominicana, que a la fecha tiene 102,748 casos de COVID-19, con 75,460 Recuperados, y 1,956 Muertos, sigue lo que da la impresión de una contradicción de Emmanuel García Musa, que señala que ha sido el propulsor de la propuesta de limitar la Reelección EN LA LEY DEL DEPORTE

en la Unión Deportiva de Santiago, (UDESA), quizás la primera institución deportiva que adoptó este sistema, específicamente en el 2009. En esta ocasión me referiré a la propuesta de limitar la ‘presidencia’ en ciertas organizaciones deportivas, bajo argumentos que me parecen contradictorias, limitantes y anti democráticas en el proyecto de modificación a la Ley General de Deportes, 356-5. Conscientes de que para algunos tendré similitud al abogado del diablo.

Esto contrasta en parte de planteamiento del Dr. José Joaquín Puello, Presidente Advitam del Comité Olímpico Dominicano, y el actual Diputado y ex Ministro de Deportes, Lic. Elías Wessin Chávez, proclamaron que “ven con buenos ojos”, la idea de convoca al liderazgo nacional del Deporte para celebrar una CUMBRE DEL DEPORTE, para analizar a profundidad la Ley General del Deporte. La idea me parece buena, y opino que Don Emanuel García Musa, debe trabaja junto con estos también experto en deporte, en bienestar de su país. Tomen Nota.

Nota Suelta N°3) Tocando la parte final del Coctel del sábado 12 de Sep. 2020, con Título Principal: El Curso del COI de Salvaguarda, de Atletas, continúo: Dice: “A partir de Río 2016, un oficial de Salvaguardia del COI , ha estado presente y disponible para todos los deportistas (atletas) que compiten en Juegos Olímpicos y Olímpicos

de la Juventud . A través de la labor de su Prevención del Acoso y Abuso en el Deporte, (PHAS), el COI se ha esforzado en ORIENTAR a las FI y CON, en el desarrollo de sus propias políticas para prevenir el acoso y abuso. En 2017, el COI lanzó el ‘KIT’ de Protección del Deporte del COI, en colaboración con más de 50 PARTES INTERESADAS, incluyendo ATLETAS, FI y CON relacionadas con la creación, e implementar una política para salvaguardar a los deportistas, (atletas) de acoso y abusos, fueron publicados”. Esto reitera una vez más, la actitud de ‘no me importa en la mayoría de los países de ‘CA’, en donde la prioridad es Don Dinero, (USA$).

Tema de hoy. Quienes como este servidor han leído con detenimiento la noticia de : “Alquiler de carros, deben leer la Col. ‘La Llorona’ de ‘La Decana’, ‘La Estrella de Panamá’, que en un Glosa Tituló ‘EN LA GATERA’.

Como Arrendadores de autos mostraron interés de alquilar vehículos para el GobierNito. (veamos el contraste de precios) Panamá Rent a Car: $10,085,049.0 . Intermarking Inc. $10,107,651.75. Ren a Car Panameña, $3627,531.

Arrendadora Global, S.A. $2,2,409.16. ¿Qué les parece?. El Título en la Página 2A del Diario la Prensa dice: “Alquiler de carros: ‘Dos empresas quieren el pastel más grande’. Sumario: “Cinco compañías presentaron ofertas; dos de ellas pujaron por seis de los siete renglones de la licitación pública: Panamá Car Rental y Thrifty.

Como la paciencia es virtuosa y saber esperar es alearse con el tiempo, esperaré el desenlace, y esta nueva costumbre del “¡Buen Gobierno”!. Con esto es un tanto difícil que el Pres., ‘SE’ ‘LCC’ pida que el DG de Pandeportes, o la Contraloría General de País, investiguen el por qué el DG de Pandeportes, ‘El Cacique’ Mario Pérez, aprobó la Construcción del ESTADIO DE FÚTBOL AMERICANO , con nombre de Emilio Royo, en tierras de la Ciudad Dep. Irving Saladino, por la Constructora RIGA SERVICE S.A, por la módica suma de $7 millones 320.0 USD$, para complacer al Club Kiwanis, que tiene terrenos en su ‘feudo’ en la Ciudad Deportiva

Fuerte Clayton, y genera recursos para aportar a dicha construcción. ¿Quién, y ha tenido que ser el expresidente,

‘SE’, Juan Carlos Varela, que dio la aprobación, ya que el DG de Pandeportes, no tiene autorización para esa cifra?. Dicho estadio tendrá una capacidad para 3200 personas con butacas en las tres graderías que compone este coliseo. El terreno de juego será de grama sintética con medida 120 x 53 yardas, dimensiones exigidas por la National Football League (NFL). También tendrá dormitorios.

Como pueden ver lectores, un deporte eminentemente de los ‘gringos’, tienen esa prioridad, en tanto que el TIRO DEPORTIVO, un Deporte del Programa de ‘J0’, que ha estado en ‘JO’ y JP’, y jamás, los Directores de Pandeportes, le ha conseguido un lugar para su práctica. Estamos viendo los escándalos de armas, mientras que los

atletas del Tiro Deportivo no consiguen ni pistolas modernas, o balas para practicar su deportes. También en la Ciudad Deportivo, ‘IS’, otro deportes que es practicado en su mayoría ‘por fulano de tal y sus hijos’, el TIRO CON ARCO, también están siendo beneficiados con la construcción de un lugar con costo de $1 millón 869 mil USD$, en tanto que hay deportes como el Judo, Hockey sobre Césped, Lucha, etc., no tiene a dónde practicar. Esto refleja que el Artículo 19 de Nuestra Constitución Política, solo tiene valor para los de la ‘high’. Así es.