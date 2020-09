Martín Torrijos y Ramón Cardoze, 'lesionaron' el Dep. Olímpico del país.

La Notas Suelta de Hoy. Aunque tenía la información, no lo había divulgado de lo que estaba por hacer Luis Mejía Oviedo, Presidente del 'CON' de República Dominicana, Miembro del COI, y Pres. de Odecabe, que ha perdido eriedad y credibilidad, copiando ahora de Illic Neven, cambió el nombre de ODECABE que fue creado en 1959 Durante los 'JP' de Chicago. Su primer Presidente fue Julio Enrique Monagas, (Pto. Rico), N°2), José Beracasa, (Venezuela). N°3), Germán Reikehoff, (Pto. Rico), N°4), José Joaquín Puello, (Rep. Dom.), N°5), Héctor Cardona (Pto. Rico) 2003-2017). N°6), y primer presidente elegido del Área del Caribe, (Un YES-MAN) en 1996. N°7), Luis Mejía Oviedo, (DOM), fue elegido en Panamá, en la 'AG' de ODECABE en Panamá, en el Hotel Wyndham Albrook, para el periodo 2020-2024 los días 30 y 31 de octubre 2019.

En su MANIFESTO' que resultó siendo un saco de ENGAÑOS. Algunos de sus promesas: “Empoderaremos a la Comisión Legal de la Odecabe para que revise el Contrato Modelo de ciudades sedes, para que nuestra organización pueda aprovechar mucho más los JCA y del Caribe. Revisión de nuestros Estatutos Vigentes. Ahora

El gremio carece de credibilidad por sus falsedades”. A terminado siendo un simple 'copión' al cambiar el nombre de 61 AÑOS a 'CENTRO CARIBE SPORTS'. Como la casi totalidad de los miembros están cortados con la misma tijera, no sorprendió que desde su 'Burbuja de Aire', en su ZOOM 'Blue Jeans', el sábado 19 de septiembre 2020, en 'AG' Extraordinaria 37 países votaron sí. Aún sigue en su búsqueda de un país para la sede de los 24° JCC, Panamá 2022, que fue eliminada por el Presidente de Panamá, 'SE' 'LCC', por la pandemia COVID-19. Abordaré un poco más de este tema mañana. Tomen Nota.

Tema de hoy: En el Coctel Deportivo del Dom. 20 de septiembre con ´Título Principal: ¿ ¡ “El Buen Gobierno”! 'eliminó' el CEMED en el 2020?. Dije que: El 'HD' MARCOS CASTILLERO, trate de leer la RESOLUCIÓN 11-97 que fue DEROGADA, antes de aprobar su PROYECTO DE LEY N° 318 que no ayudará en absolutamente Nada”. En Panamá casi no hay Deportólogos. Quizás por sus múltiples ocupaciones, y podría poner a su Suplente, también del Circuito 6-3 (Prov. de Herrera), Marcelino Arenas Peña, a leer la RESOLUCIÓN 11-97, que fue derogada, antes de aprobar (ya que el PRD controla la mayoría de votos) su Proyecto de Ley N°318. El interés no debe ser solo Modificar el Capítulo de la Ley 50 que habla sobre Dopaje. El cambio debe ser integral, pero con la ausencia de voluntad solo seguirá igual en el deporte Competitivo del Programa de JO que maneja el COI, con la ayuda de WADA.

Tienen que conocer lo que es un Centro de Medicina Deportiva, (CEMED). Puedo decir que en América, en Cuba comencé a leer del Instituto de Medicina Deportiva, hacen muchos años. Se especializa en la investigaciones médico-biológicos y psicológicos aplicadas al deportistas de ALTO RENDIMIENTO (lo que llamamos aquí atletas élites), para alcanzar mejores resultados competitivos. También Cuba lo dedica al resto de la población general, a fin de mejorar la calidad de vida a través de actividades físicas científicamente estructurada. En Panamá con un libertinaje que ajusta, comenzando del DG. de Pandep, etc., hablar de CEARE, sin conocer el propósito. En 1960 se creó el Dep. Médico del (INDER) Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, que contaba con consulta médica y sillón, toda la labor desarrollada esta asistencial, estomatológico, farmacia, laboratorio, y servicio de fisioterapia. En 1967, Cuba comenzó a formar los primeros especialistas en Medicina del Deporte, y en 1970 se graduaron los primeros especialistas en la rama, abriéndose así mismo el servicio Traumatología de Deporte en el Hospital Docente la cual se ha venido funcionando hasta la fecha.

Después de esa perorata, paso a hablar como digo en el título principal: Martín Torrijos y Ramón Cardoze, lesionaron el Dep. Olímpico del país”. Se les puede considerar como 'consejeros' del “Jefe de Buen Gobierno', menos en deportes. Fueron los que derogaron la Res. 11-97 JD. , con el Art. 79, de 29 de abril de 1997. “Reglamentación de Atletas en Competencias Int. (Capítulo 1) De la Definición de Conceptos: ARTÍCULO 84:

“La Teoría y Metodología de entrenamiento deportivo, como ciencia nueva considera que los deportes se agrupan en primera instancia de acuerdo a las características del proceso pedagógico. DEPORTES PEDAGOGICOS. Son aquellos que están unidos al proceso educativo del hombre. Debemos considerar que el proceso de enseñanza aprendizaje, de ejercicios físicos se refiere al desarrollo de las capacidades Psic-Motoras, Hábitos y Destrezas. Este proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar encaminado a la formación del carácter, la voluntad, y todos aquellos aspectos de la PERSONALIDAD del individuo. Esta agrupación según la Metodología del Entrenamiento es la siguiente: RESISTENCIA: 6-8 MESES. FUERZA RÁPIDA. 2 1/2 a 4 meses ARTES COMPETITIVAS y COORDINACIÓN, 3-6 MESES. COMBATE: 5 a 7 MESES. JUEGOS DE PELOTA: 4-5 MESES.

ARTÍCULO 85. “El listado de atletas PRE-SELECCIONADOS deberá contener nombre y apellido de los atletas, los cuales serán enviados a Instituto Panameño de Deportes, a través del COP, para 'JO', y Juegos Regionales. Para los casos de COMPETENCIAS MUNDIALES, y de ZONAS, por la Federaciones y Org. Dep. Nacionales.

ARTÍCULO 86: “Se entiende por EVALUACIÓN FÍSICO-MÉDICO de los ATLETAS, aquel conjunto de EXÁMENES MÉDICOS que determinan la APTITUD DEL ATLETA, para participar plenamente en el trabajo de entrenamiento, (esto lo debe hacer en forma completa EL CEMED, que no existe) y competencia además de posibilitar en términos generales un ADECUADO ESFUERZO en la búsqueda de los logros deportivos internacionales. (Es por ello urge investigar urgentemente todos los que aparecen en las Planillas Permanente y Temporales que realizan trabajos, supuestamente que se deben hacer en el CEMED, que no aparece, como algo que existe.

ARTÍCULO 89. “De la Evaluación Físico Médico: “Al recibir oficialmente el Instituto Nacional de Deporte, el LISTADO de atletas PRE-SELECCIONADOS, éste comunicará en el TÉRMINO de los siguientes CINCO (5) DÍAS HÁBILES a la Federación u Organización Deportiva Nacional o al COP la programación que determine el Centro de Medicina Deportiva del INDE/Pandeportes, que no existe. Sobre esto ¿qué está haciendo Confedepa? .

Esto es otra prueba irrefutable, el deterioro del deporte en un Gobierno que se auto- elogia como “El Buen Gobierno, y cada vez se deteriora un poco más la falta de transparencia en el deporte competitivo. Tomen nota.