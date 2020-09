Varias Notas Sueltas anotadas en mi Libro de Apuntes

Tramo final de la Liga Diamante en Doha. El ‘Juega Vivo’ Christiansen, Etc

Comienzo por señalar que hay que reconocer el esfuerzo que hizo Atletismo Mundial para llegar a la final de la Liga Diamante, bautizada de WANDA. El tramo final de la versión 2020, se dio el viernes 25 de septiembre en el escenario de Doha, Qatar, en donde se dieron cita, un total de 27Olímpicos y Medallistas Mundiales. SEIS (6), Campeones mundiales reinantes. Para este servidor, fue triste y preocupante de que los países latinos, y de Área del Caribe, fueron afectados no solo por la Pandemia Covid-19, sino por las distintas tormentas y huracanes que azotaron a Haití, Rep. Dominicana, Cuba, etc. y sus mejores atletas no tuvieron presencia. Veamos los resultados

de ambos sexos, de que aún con tantos atletas de primer nivel, los tiempos en especial los de pista, no fueron de alto nivel.

Veamos algunos tiempos de las Hombres. En los 200 metros planos. #1), (CIV), Arthur Cissé , 20.23. #2), (JAM), Julian Forte, 20.39. #3m (FRA),Christophe Lemaitre. #4), (BAR), Mario Burko. #5),(USA), Christopher Belcher, 20.86. #7), (USA), Rodgers Michael, 21.19. #8), (USA) Demek Kemp, 21.87. De USA prueba de que están dando participación a prospectos nuevos para ver si tienen el nivel para reemplazar a los mejores velocistas. En los 200 Metros Planos, Alonso Edward, (Panamá), no estuvo presente. Resultado: #1), (CIV) Arthur Cissé, 20.23. #2), Julian Forte, ( Jam),20.39. #3), (FRA), Christophe Lemaitre, 20.68. #4), (BAR), Mario Burko, 20.72. #5), (USA), Christopher Belcher, , 21.19. En los 400 Metros Planos, #1), (USA), Kahmari Montgomery, 45.55. #2), (KUW), Karan Yousef, 45.72. #3), (QAT.) Abbas Mohamed Nassir, 45.96.

En 800 Mts. Planos, #1), (KEN) C. rotich, 1:44.16. #2), (GBR). Giles Elliot, 1:44.56. #3), (Ken), K. Wyclife, 1:45.68. #5), (USA), Hoppel Bryce, 1:45.81.3. #7), Westey Vázquez, )Pto. Rico) 1:46.44. En 110/Vallas: #1), (USA) Mallet Aaron, 13.15. #2) ,(SUI),Joseph Jason,13:40. #3) ,(GBR), David King,13.40. #4), (BRA), Gabriel Constantino, 13.60. El Salto con Pértiga, en esta oportunidad la nueva revelación, Armand Duplantis de Suiza, no

Estaba ‘sobrado’ como se dice en el argot popular, empató con el campeón de USA, que saltó 5.82 metros. Pero hay más, Puegnis, Rinauld Lavillence de Francia, también salto 5.82 metros. Pasando a la rama femenina, no hubo presencia de atletas de los países latinos. Pero es no indica que América, con la presencia de atletas del Área del Caribe, ELAINE THOMPSON, de Jamaica, ganó los 100 METROS PLANOS con 10.87. #2), (CIV) Marie- Josée

Ta Luo, 11.21. #3) (USA) Kayla White,11.25. #5), (BAH), Anthonique Strachan, 11.42.

En 800Mts. Planos. #1), , (Ken) Faith Kipyegon, 1:57.68. #2) (ESP), Esther Guerrero, 1:59.22. #3), (GBR), Adelle Tracy, 1:59.87. #7) (USA), Kaela Edward, 2:01.49. (De Panamá por allí sigue Andrea Ferres desde Perú donde reside, sigue dinero de Pandeportes, y habla de clasificar para lo ‘JO’, Tokío, Japón, 2021. En los 100 Metros/Vallas Damas, #1), (USA), Payton Chadwick, 12.78. #2), (USA) Taliyah Brooks, 12.86. #3), (GBR), Cindy Ofili, 13.02. #8), (JAM) Yanique Thompson, 13.52. De Panamá, y que radica en USA, Gianna Woodruff, está en la lista del COP, de atletas que recibe apoyo económico mensual de Pandeportes, y está en la lista del Mitómano Madurito Amado Varela, de atletas que buscará clasificación para los ‘JO’ de Tokío, 2021. Por último,

No hubo presentación latina en la prueba de Salto de Longitud. Resultado. #1)), (URR), Bekh R. Maryna, 6.91

#2), (SWE), Sagnia Khaddi, 6.85 Mts. #3), (NGR), Brume Ese, 6.71 Mts. #5), (USA), Brooks Taliyah, 6.30. En cuanto a la promesa panameña , NATHALE ARANDA, prima de Irving Saladino, en donde en su ciudad natal hay obras que lleva su nombre, pero no ha hecho nada para mejorar el deporte en la ‘Costa Atlántica’, en especial el atletismo. Su prima entrena con un entrenador de buena fe pero de vigencia expirada, como es el caso de Florencio Flores. En los 18° Juegos Panamericanos, Lima, Perú, 2019, apenas saltó 6.55 metros.

Otra Nota. Una nota Publicada en el Diario El Panamá América. Coincide con parte de un ‘Tweet’ que hace referencia al ‘DT’ de la Selección Mayor de Fútbol, Thomas Christiansen, que nació en Dinamarca, pero se nacionalizó español. Si mira su currículo como Jugador de fútbol, y de ‘DT’ de una ‘Sele’ mayor, no tiene logros

para elogiar. Aunque fue contratado para dirigir al elenco de casa en la Copa Mundial de Fútbol, Doha, Qatar 2020, que su idea es firmar contrato hasta el certamen mundial 2026. No puedo digerir ese descaro del periódico que dice: “Técnico de la sele de fútbol de Panamá, dará en los próximos meses un seguimiento exhaustivo a los jugadores panameños que militan en clubes de Europa y las nuevas figuras deo fútbol profesional local. No necesita viajar, y con uno de sus asistente cuando estos datos lo puede obtener de los jugadores, y técnicos de los equipos a que pertenecen. Esto parece una ‘vacaciones felices a Europa, y a su tierra España, de los fondos que recibirá la Fepafut. ¿Qué dirá de esto Felipe Baloy y Blas Pérez, que están en la Planilla de la Presidencia con más de $3,000.00 al mes.

Otra Nota. Parte de otro ‘Tweet’, que no podría decir si es o no ‘Fake-News’. Hacen referencia, a Henry ‘Pirata Morgan’ Pozo, por su habilidad de ‘salta-monte’, perdón de Partido, ahora logró pegarse a Carlos ‘Cayito García Molino, ‘VM’ de la Presidencia, que al ser nombrado recibió ‘una tunda de golpes’ de su colega del ‘PRD’, el HD Crispiano Adames del Circuito 8-7, que dijo públicamente cómo había obtenido dinero. Dicen que ‘Pirata Morgan’ será su Asesor en Asuntos Deportivos. Nada sorprende de lo que pasa en el ‘Buen Gobierno’, menos en deporte.

Otra Nota. La publicación de la distinguidísima colega y amiga de la ‘Decana’, La Estrella de Panamá, Marlene Testa del 25 de septiembre 2020 con título: “Sala de Negocios valida falta contra Pandeportes”. En el Coctel he escrito mucho sobre la Construcción de las Dos Ciudades Deportivas, y que involucra al Presidente ‘Juan Carlos Varela, que fue el que ordenó suspender las dos construcciones, el de Colón y el de Chiriquí, con el conocimiento del entonces Contralor de la República, Don Federico Humbert. En esto también está involucrado el ex DG de Pandeportes, ‘El Showman’ Bob Arango, que fue premiado con una Embajada en Argentina. También está involucrado el ‘Cacique’ Mario Pérez. El único que fue a la cárcel en forma injusta fue el entonces ‘DG’ de Pandeportes Javier Tejeira. En otra fecha hablaré más de este caso.