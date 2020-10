Una voz de Alerta al país, de la ‘Fundación, Panamá Primero’

Las Notas Sueltas de hoy: N°1. Con fecha viernes 2 de octubre 2020, recibí un Comunicado de Prensa de Thompson Reuters Fundation’ con título: COVID-19. “EL PANORAMA MÁS AMPLIO”. He aquí el contenido: “El Impacto Humano de una Pandemia”. Cada persona en cada continente, ha sido afectado por COVID-19. Pero el mundo se tambalea por la DEVASTACIÓN causada por esta crisis sin precedentes, cuando se sabe y documenta acerca de la grave y repercusiones de gran alcance SOBRE LAS VIDAS y los medios de subsistencia de las graves y trascendentales repercusiones sobre las vidas y los medios de subsistencia de Millones de Personas. COVID-19 el Panorama más amplio utiliza el poder de fotografiar y periodismo para llamar la atención del mundo de cuantos vulnerables de la Pandemia están siendo impactados por relatos no contado, o pasar por alto.

COVID-19 EL RETRATO MÁS GRANDE. “Educadores, Parientes y Estudiantes, a medida que las escuelas estadounidense reabren”. Escrito por Lynsey Weatherspoon y Fagenson el 8 de Sep. 2020: CORONA VIRUS. La tarea imposible de ser profesor (a), y un padre durante una pandemia, es suficiente romper a una persona, y el domingo antes del primer día de clases en Durham, Carolina del Norte, casi lo hizo. Sentado en la cocina blanca de su casa de dos niveles, en un barrio verde de la colina, los ojos de la profesora de inglés de séptimo grado, Anca Stefan, se llenaron de lágrimas, mientras pensaba de los dos días más adelante. La maestra de escuela Anca Stefan, se prepara una reunión VIRTUAL del personal antes del primer día de clases remota en Durham el Estado de Carolina del Norte, donde la PANDEMIA DE CORONAVIRUS, ha llevado a muchas escuelas a ejecutar solo clases ON-LINE, por lo menos durante el primer trimestre del año académico.

Pasó las últimas semanas luchando como usar VIDEOCONFERENCA CON ZOOM, poniéndose al día y a la velocidad en la Plataforma del Estado, y averiguando como traducir sus lecciones personales para un SALÓN de clases VIRTUAL. Pero ella se ha preguntado, si el rigor académico era realmente lo que necesitaba los niños, en un momento en que muchos de sus vidas dieron un vuelco. (Tomen nota de estos educadores panameños). Para hacer su trabajo Stefan tiene que cambiar SU COCINA en su SALÓN DE CLASES, Y SU MESA en su ESCRITORIO con el TELÓN DE FONDO, en un fregadero lleno de platos, y cubrirlo con FOTIGRAFÍAS familiares. Al final del pasillo hay un dormitorio lleno de animales de peluche, y hogar de un jerbo mascota llamado Gilbert. Esa será el salón de clases para la pequeña hija de Stefan; Eliza de 8 años, que se hace llamar Ellie. Mañana tocaré otros casos.

Nota Suelta N°2). Algo de Atletismo: Una buena noticia para los países latinos, es que Rosa Andreina Rodríguez de Venezuela, ganó la presea dorada en Lanzamiento de Martillo, el sábado 3 de octubre 2020, en Londres ‘GBR’, con 69.55 metros. Se trataba de la misma prueba donde la era de invencible de Eliud Kipchoge, tuvo un final, al terminar en la 8ª casilla en la ‘Maratón de Moneda Virgen de Londres’. Kipchoge, el Campeón Olímpico, y que ostenta el récord mundial, e invicto en 10 maratones previos, se esperaba que ganara su quinto título en Londres.

Tema de hoy. Tuve a bien recibir un Comunicado de Prensa, de la ‘Fundación Panamá Primer Mundo’. Para este servidor es una distinción por lo que integran un organismo, que enfatiza que: “La Mejor cura para atacar la CORRUPCION ES FORTALECER LA EDUCACIÓN. Está presidida por la distinguida colega, y Psicóloga Clínica, Dra. Geraldine Emiliani. El resto de los Directivos. ‘VP’. Licenciado Gerardo Berroa, Director de ‘La Decana’ ‘La Estrella de Panamá. Secretario Rolando Martinelli. Sub-Secretaria, la distinguida periodista Nubia Aparicio. Tesorera Analia Arosemena. El Fiscal Jorge Gamboa no necesita presentación, tampoco Temi de Obaldía.

Parte del contenido del Pronunciamiento al país dice: “En momentos en que los diversos partidos políticos y gremios de la sociedad civil organizada, junto con al Tribunal Electoral, participan en la discusión de las REFORMAS ELECTORALES, la Fundación ‘Panamá Primer Mundo’ expresa del fortalecimiento de la institucionalidad democrática para encarrilarnos hacía el desarrollo de Panamá. Frente a la coyuntura por la que atraviesa el país y observando las EXPERIENCIAS PASADAS y atendiendo que es la SEXTA VEZ que se reforma el Código Electoral, sin que se adopten medidas firmes para cerrar todas las puertas a la corrupción. (A esto quiero recordar, ya sea en su silla del Palacio de las Garzas, y desde su ‘Burbuja de Aire’, ‘SE’, ‘LCC’, se puso el Eslogan ‘jefe del Buen Gobierno’, y estableció un NUEVO CÓDICO DE CONDUCTA. N°1, No Mentir. N°2, No hacer Trampa, N°3) No Robar”. Están siendo cuestionados. En su Plan de Acción Uniendo Fuerzas’. En el Punto 6. Las Transformaciones Necesarias. Gobernar es un asunto serio. Tenemos un gran país, pero no vamos por buen camino. No podemos seguir haciendo más de lo mismo, (esto es precisamente está pidiendo la Fundación Panamá Primer Mundo) Agregó ‘SE’, ‘LCC’. El buen gobierno tiene que liderar este proceso de transformaciones son necesarias. El BUEN GOBIERNO HACE Y NO ROBA. Siguiendo el Comunicado de Fundación Panamá Primero. “Una de estas decisiones trascendentales en este momento crítico, es aprobar que las CAMPAÑAS ELECTORALES SEAN FINANCIADAS CIEN POR CIENTO POR EL ESTADO. La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) tiene la responsabilidad histórica de dejar huellas hacía el futuro y esta solo decisión plasma firmeza y a la vez altruismo, porque demuestra que sus miembros trabajan por Panamá y no por los intereses particulares. Los panameños hemos sido testigos de cómo la balanza electoral se inicia por campañas que gozan de INFINITOS RECURSOS PRIVADOS, cuyos aportes son INVERSIONES que luego cobran con creces en el Gobierno, y es uno de los caldos de cultivo de la CORRUPCIÓN en el país. (‘SE’ ‘LCC’, elimina a ‘Los Intocables’, y a los que tienen en el ‘Bull-Pen’, como es el caso de su titular del MINSA, y lo sacan, aunque no tiene la calificación del cargo.) Esto es lo que hay que frenar ya”. Dado en la ciudad de Panamá a los 30 días del Mes de Sep. 2020.