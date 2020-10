La Media-Maratón, Polonia 2020, reparte $70mil en Premios Individuales

Una glosa publicada en la Columna ‘El Guachimán en el periódico ‘Mi Diario’, hace referencia al Contralor General de la República, Don GERARDO SOLÍS, nombrado por el Jefe del “Buen Gobierno”, ‘SE’, Laurentino Cortizo –Cohen dice: Contralor. Solís antes denunciaba todo y gritaba por todo, pero apenas la bandada del PRD lo nombró contralor las cosas van bien y en control. Lo que hacen el poder y el salario”. Esto me hace recordar, y repetir no sé qué número de veces, al parecer no ha leído, y no le interesa hacer, es leer La Ley 50 de 2007, que rige el Deporte en toda la República de Panamá. El Artículo N°2 dice: “Corresponde a Pandeportes como máximo organismo del deporte, la función primordial de ORIENTAR, FOMENTAR, DIRIGIR Y COORDINAR, las actividades deportivas en el territorio nacional, para contribuir a la salud y armónica formación espiritual, corporal y moral del hombre panameño, a fin de hacerlo más apto en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, como parte de la sociedad y como ciudadano.

El Artículo 5. “Se crea el Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación, como organismo superior de Pandeportes. Artículo 6. “El Cumplimiento y desarrollo de los objetivos de la presente Ley estarán a

cargo del Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación. Artículo 7: Habla de su integración.

Punto 1. EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, quien la PRESIDIRÁ, o el VICE-MIN, o el funcionario que el ministro designe.” Este punto ha sido ignorado por el SR. Contralor Solís, y el Pres. ‘SE´’LCC’. Es por ello que Pandeportes, muchas veces hace recordar a la ‘Cueva de Ali-Baba, ya que todos hacen lo que quieran. El Contralor

Tiene un represente en el Consejo Nacional, y como si no existiera.

El Artículo 27 del DECRETO EJECUTIVO 508 (20 de Nov. 2008) “Luego de los eventos y competencias nacionales e internacionales las Federaciones deberán proporcionar a Pandeportes los INFORMES de la relación de GASTOS, así como los RESULTADOS, Estadísticas y la EVALUACIÓN TÉCNICA, (Dudo que Irving Saladino ‘DT’ de Deportes y Recreación, conoce o ha leído este Artículo) de los mismos, en un plazo no mayor de

Cinco (5) días calendarios. Además, deberá proporcionar a Pandeportes, el listado actualizado de sus miembros afiliados. Dudo que esto se cumple.

Nota N°2) Me uno a las condolencias por el deceso del Catedrático Troadio Fernández, que hizo estudios en los Estados Unidos, y fue uno de los dos educadores panameños, el otro es Carlos Peter Belizare, (q.e.p.d), que laboraron en el ‘Balboa High School’, en la entonces Zona del Canal, como educadores físicos. Pese a esto nunca abandonaron trabajar con nuestros atletas. Peter Belizare, con quien me unía una buena amistad, todas las tardes estaba en el Estado ‘JDA’ de Cabo Verde, entrenando a los prospectos de nuestro atletismo. Troadio, que era un asiduo colaborador del ‘Coctel’, con análisis importante del deporte. Fue uno de los representante en AXA (Plan de Beneficio para el Área del Canal de Panamá, de los entonces empleados de la entonces Zona del Canal de Panamá. Durante los IX JCA en Panamá en el 2010, Troadio dirigió las selecciones de Softbol, cuya sede era en la Ciudad Deportiva Kiwanis. También era amante del béisbol. Otro día hablaré más de Troadio. Paz en su tumba.

Tema de hoy. Entre las palabras del Coctel, al entonces candidato Presidencial, Laurentino Cortizo Cohen. Cuando

En la soledad de sus reflexiones le dé Gracias a Diós por permitir que los panameños lo hayamos elegido como el primer mandatario de la nación, medite sobre el Sagrado Compromiso que adquiere con la JUVENTUD PANAMEÑA. Seleccione para el cargo de ‘DG’ de Pandeportes a una persona que esté verdaderamente comprometida con estos ideales. Piense que los Jóvenes de su Patria desean que usted les brinde Paz, Esperanza y un mejor futuro. Esto no está ocurriendo, y es por ello el deporte va como una nave sin rumbo.

El título del Coctel del lunes 12 de Oct. 2020: “Países Latinos, Incluye 2 de ‘CA’, en la Media-Maratón, Polonia 2020. Sumario sábado 17 de Oct. en Gdynia, 283 atletas de 62 países. 157 hombresy126 damas. Hoy quiero compartir con ustedes, un Comunicado de Atletismo Mundial que titula: “Campeona Olímpica de Rumanía 2008, CONSTANTINA DITA, ha sido nombrada Embajadora de la Media-Maratón de Atletismo Mundial Gdynia 2020 el 17 de octubre. Dita compitió en la octava edición del Campeonato Mundial de Media-Maratón, y ganó siete medallas en el proceso, haciéndola una de las más exitosas en la historia del evento. Su victoria doble en Edmonton, Canadá en 2005, llevándose medallas de oro individuales, y por equipos sigue siendo uno de los a aspectos más destacados de su carrera.

“Me sorprendió, (ganar por una margen significativo) ella dijo de su triunfo de 2005. Corría a su ritmo normal, pero tal vez la oposición la encontró muy fría. Para mi hacía buen tiempo. Fue una sensación tan feliz ganar la primera medalla de oro en un campeonato. Para mí fue asombroso, y estuve cerca de lo que se ha sentido ganar una de oro en el Campeonato Mundial de Pista y Campo. Ganar mi medalla de oro fue un gran logro ella añadió.

Me animó mucho correr mejor en otras carreras. Dita hizo exactamente eso, y TRES AÑOS después, ganó la medalla de oro en los XXIX ‘JO’ de Verano, de Beijing 2008, del 8 de agosto-al 24 de agosto 2008, en el Estadio Olímpico, con una capacidad de 80,000 personas, en el bautizado ‘NIDO DE PÁJAROS’, donde Irving Saladino ganó su medalla de oro en Salto de Longitud.

Dita también tuvo éxito en los maratones de las grandes ciudades. Ganó la maratón de 2004 en Chicago, y en la de 2005, finalizó segunda. Ella también subió al podio en tres ediciones de las Maratones de Londres. Hoy Diva divide su tiempo entre su nativa Rumanía y los E.E.U.U., y todavía está involucrada en el deporte, como fundadora y presidente de los 10 KMS anuales. Como ‘retoque’ final repito que Polonia está lista para dar la bienvenida alrededor de 250 corredores de más de 50 equipos para competir en esta Media-Maratón en Gdynia, el sábado 17 de octubre. Participan varios campeones globales, y atletas con buenos tiempos. Este evento fue reprogramado de su fecha original en el mes de marzo, y el curso también ha sido adaptado para asegurar que los

riegos se mantengan al mínimo.

Ahora se lleva a cabo en un circuito de cinco kilómetros alrededor de la ciudad. La carrera comenzará casi desde el nivel del mar, en la reconocida Plaza Kosciuszki. ANOTACIONES. Los Equipos pueden inscribir un máximo de SIETE ATLETAS, pero no más de CINCO (5) será permitido comenzar en cada carrera. Los resultados del equipo los decide el conjunto de tiempo registrado por los primeros tres finalistas de cada equipo. Hay otras fórmulas para

Decidir los ganadores. He aquí los premios por los triunfos individuales y por equipos. Premios INDIVIDUALES:

1), $30,000. USD$. 2), $15,000. 3), $10,000. 4), $7,000.0. 5), $5,000.0, 6), $3,000.00. Premios POR EQUIPOS:

1), $15,000. 2), $12,000. 3), $9,000. 4), $7,500. 5), $,6000.0. 6), $3,000.0. Estaré pendiente de los resultados augurando que los atletas de los países latinos; también de América, en especial los del Área del Caribe. Así es.