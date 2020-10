Rolando A. Lee, Alcalde de Colón, ‘hizo leña’, al DG. de Pandeportes

Las Notas Sueltas. N°1) Si hay algo que nos caracteriza a los panameños en el deporte, es querer imitar o copiar lo que se hace en distintos países. Al parecer, el HD Benicio Robinson, que es miembro de WBSC. (Confederación Mundial de Béisbol/Softbol que preside Riccardo Fraccari de Italia, según los diarios de Panamá, ha invitado a los Medios, a la presentación de una Comisión y formar parte de la misma, para hacer una Ley para que en Panamá, instale, como lo tiene Pto. Rico y Rep. Dominicana, y un par más de países latinos, una Franquicia de la ‘MLB’ en el país. Lo curioso es que está pidiendo al Presidente, ‘SE’ ‘LCC’, que seguro no tiene la idea de qué se trata, que desde su ‘Burbuja de Aire’, dé su aprobación. Debo recordar, que la ‘MLB’, es quién dicta las reglas de su manejo.

En estos tiempos de Pandemia Covid-19, debemos ser cautelosos con estas iniciativas. Un ejemplo, el Pres. de la Fede-Béisbol de Puerto Rico, José Quiles Rosas dijo que la Pandemia de Covid-19, obligó la temporada a inaugurarse más tarde que la fecha tradicional del mes de febrero.

El Comité Ejecutivo de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, (FPAPR), de poner la fecha de su Campeonato Doble ‘A’ al 11 de abril 2021. La Pandemia de Covid-19 ha cambiado el mundo del deporte, (no está muy claro en Panamá), y ha tenido un impacto en nuestra federación, dijo el presidente José Quiles Rosa. Sin importar las fechas, lo importante es tener un Campeonato ‘Doble ‘A’ en 2021’. El ‘CE’ se reunirá en el 1° de diciembre para finalizar los protocolos de seguridad. La primera reunión de los Clubes participantes está programada para el 17 de enero 2021. Rosas agregó, que después de poner en marcha en Campeonato Doble ‘A’ FBAPR, planificará tentativamente la apertura de la Juvenil Doble-A, y el campeonato de la Liga Femenina. En el Ranking del Béisbol Mayor, Rep. Dom. #10) 2,583 Puntos. Pto. Rico #11, 2013, y Panamá, #12, 1875. Estaré haciendo una serie de pesquisas, con opiniones de que si en estos momentos sigue el ‘acostumbrado ‘paso ‘adelante, y paso ‘atrás’, del Ministro del MEF, adicionado del dudoso mantenimiento de los Estadios de Béisbol, si el ‘HD. ‘BR’, debe poner temporalmente en la ‘congeladora’esa fuente de generar, DON Dinero, el USA$.

Más del deporte. El conformismo es tal, que se cree que el Ciclismo donde el atleta Christofer Jurado miembro del Servicio Aeronaval, (Senén) está clasificado oficialmente para los XXXII ‘JO’ de Verano, Tokío 2021, en el evento de Ruta, es la única modalidad de este deporte. De Pista hay Cinco (5) eventos de ambos sexos. 1) Velocidad por Equipo, 2) Velocidad Individual. 3), Keirin, 4), Persecución por Equipo 5), Ómnium. Son eventos que se desarrollan en un Velódromo. EVENTOS DE CARRETERA: 2. Individual y por Equipo. UN EVENTO: de ambos sexos: Bicicleta Montañera. BMX. Un evento por cada sexo. El dilema de haberse cristalizado los 24° JCC, Panamá 2022, el Presidente de turno, ‘SE’, Juan Carlos Varela, ‘Alias el Tortugón’ que no se construiría un Velódromo, basado en lo que ocurrió en los Juegos ‘CA’ y del Caribe, Panamá 1970.

Como en el deporte, cada cual tiene su agenda individual, el Jefe del ‘COP’, y su ‘Gran Combo’, invitó a una Conferencia Virtual, dictada por lo que ellos llaman, Comisión de Atletas y Comisión de Mujeres y Deportes del COP, organizada dizque por el ‘COI’, y su ‘Hado Padrino’, Illic Neven, Jefe de PANAM-SPORTS. La ‘FPN’, en voz alta dijo que no habrá más competencias por lo que falta del año 2020, pero desde ‘USA’ el vividor del deporte, específicamente de la natación, que hace poco compitió pese al Covid-19. Su enfoque, pese a su edad, está asistir a los XXXII ‘JO’ de Verano Tokío, Japón, 2021, por vía de la Universalidad.

Los que tienen buena memoria acordarán y aquí en el Coctel del martes 27 de octubre 2020, en la Nota Suelta #2, hice mención de que según mis pesquisas, el ‘DG’ de Pandeportes, Eduardo Cerda, anunció al compás de ‘Huiros y Panderetas’, de que estaría viajando a la Costa Atlántica (Colón), con su ‘entourage’, que encabeza nuestro Campeón Olímpico, IRVING SALADINO, que pese a ser oriundo de Colón, y lo que sobran son locales con su nombre, y no ha hecho absolutamente nada para mejorar el deporte, que es una ayuda para que la JUVENTUD SE ALEJA DE LOS VICIOS. Según mis pesquisas se reunirá con el Alcalde de Colón: ROLANDO ALEXIS LEE, que no es ‘agua bendita’, y hay que aguantarlo y todo lo que hace hasta el 2024. Si fuera poco, también estará allí para dialogar con ‘Rasputín, Alias ‘El Monje Loco’, el ‘HD’, Jairo Ariel Salazar, que no conozco algo positivo que ha hecho por el deporte.

También a la Gobernadora, Irasema de Dale, del ‘PRD’, que han reducido poco la criminalidad y delincuencia en Colón. ¿Hablarán como dijo el jefe del ‘Buen Gobierno’, menos en deporte, de la rehabilitación de la Ciudad Deportiva de Colón? Pues bien, ya regreso el ‘DG’ Eduardo Cerda de Colón, y esto fue lo que publicó el 28 de Oct. 2020, con título: “Autoridades se reúnen con Asociaciones Deportivas de Colón: Contenido: “El DG. Eduardo Cerdá Quintero, se reunió con miembros de las asociaciones deportivas representantes de la provincia de Colón, para dar detalles de los PROYECTOS de infraestructuras, sostenibilidad de cada PROYECTO, nombramiento de ENTRENADORES y Centro Médico Deportivo. Durante la reunión se informaron los avances y el rescate de proyectos como: Renovación Deportivo de Colón, (Mariano Bula, Armando Dely Valdés, Jaime Velez), Arena Teófilo Panamá Al Brown, Recuperando Mi Barrio, Centro de Alto Rendimiento en Fuerte Davis, Campo de Béisbol Mayor y Cancha Multifuncional en Nuevo Ocu y los Gimnasios de Boxeo Ismael Laguna y Everardo Núñez”.

Antes de seguir, informo a mis lectores, que hay una grabación del Sr. Alcalde de Colón, ROLANDO ALEX LEE, que frenó al en ese momento, acto de MITONOMANÍA, del DG de Pandeportes, Edwardo Cerda, ‘Alías Rasputín el Monje Loco, que hacía recordar a Camilo ‘Madurito’ Varela. El dijo: “Aquí (Colón) el Deporte está en Crisis, y colapsó”. “No puede ser que el MUNICIPIO INVIERTE + en Deportes que Pandeportes”. ‘La crisis en el deporte ha CAUSADO MÁS VIOLENCIA en el país” Lo curioso es que IRVIN SALADINO estaba allí, y daba la impresión de que sobre su ‘mascarilla’ tenía un candado ‘cuando se preguntó’, ¿Dónde está la partida de los $40 millones para Construir la Ciudad Deportiva de Colón que llevaba su nombre?. Mañana seguiré con más de lo que

dijo el DG de Pandeportes, y desde luego el Alcalde de Colón, que al parecer, contaba con el respaldo de los HD´´ de la Costa Atlántica. Tomen nota.