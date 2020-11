El ‘CPA’ de Judo Mayor del 19-22 de noviembre en México

Continuando con el relato del Coctel del viernes 6 de Nov. 2020, en donde Carlos Pinto Arosemena, ‘DG’ del INDE, con su ‘DT’ Pedrito Aguilar festejaron el fin del COP, presidido por Melitón Sánchez, al ‘echarlo’ de su Oficina en la Piscina Adán Gordón . El COP siguió con vida porque no solo tenía el respaldo del COI, sino de la ODEPA, presidido por Don Mario Vázquez Raña. Así el COP se mudó a su propio local en la Avenida México. Carlos Pinto Arosemena, (q.e.p.d) salió del INDE en 1993. René González asumió la ‘DG’ del INDE en Sep. de 1994, y Pedrito Aguilar, quedó en la calle. Visitó la nueva sede del COP, en Avenida México, pidiendo a Don Meli, que le ‘tirara una toalla’. Aguilar logró que le dieran una Beca, como fue dado a otros dirigentes, para asistir a la Maestría del Memo, que patrocina Solidaridad Olímpicas del COI en Gestión Deportiva, que se dicta en España, y en otros países.

Está Maestría no es reconocida en muchos países, porque no tiene la cantidad de horas que exigen muchas universidades. Es por ello que Pedro Aguilar nunca pudo trabajar en la docencia en la ‘U’ de Panamá. Aunque era

miembro directivo de ‘APREF’, (Asociación Profesional de Educación Física), no recuerdo que haya laborado en un Colegio Público del país. Trabajó en un Colegio Privado de Judíos, donde se jubiló sin pena ni gloria. Pedrito nunca ha asistido a Juegos Olímpicos. Su ‘GRAN FRACASO’. Fue nombrado Director Técnico de los XXI ‘JCC’,

Mayagüez, Puerto Rico, del 18 de julio al 1° de agosto 2010. En Atletismo participó en todos los deportes de pista de ambos sexos, al igual que los de campos de ambos sexos. También Decatlón, (Hom.) y Heptatlón (Damas). Costa Rica, y Guatemala ganaron 1 dorada C/U. Panamá finalizó de N°23 con una medalla de plata femenina.

En el Estado de Medallero Panamá #12 con 2 de oro, 3 de plata y 11 de bronce. Totales: 16 medallas. Las 2 de oro fueron de Edgar Crespo en Natación, + 1 de Plata. Según su Proyecto: llevó 19 deportes a Mayagüez, Pto.Rico, y 319 atletas, 218 hombres y 41 damas. No ha estado en Juegos Olímpicos. ‘CM’, etc. Así es.

Hay algunos puntos de la Propuesta de Hoja de Ruta para la Transformación del Deporte Panameño, elaborado por

EDGAR LÓPEZ, Coordinador de la Coalición Panameña Pro-Deportes, y es que se trata de un movimiento apolítico, pero no menciona ningún otro nombre, y solo el de él. También era un tanto curioso sus palabras de que “el deporte se ha venido deteriorando en forma acelerada en los últimos Gobiernos en particular el actual. (se refería al del Pres. Juan Carlos Varela, primo, Camilo Amado Varela, que este servidor, por su abuso, usando su 2° apellido con postura dictatorial parecido al Pres. de Venezuela: NICOLÁS MADURO MOROS, este servidor lo apodo CAMILO ‘MADURITO’ AMADO VARELA. Como en el 2019, serían Elecciones Presidenciales para el ° de julio2019 al 1° de julio 2024, y ‘JCV’ estaba siendo bien cuestionado, y en vez de la candidatura de ‘RMV’

por el ‘CD’ el candidato que se abanicaba en Rómulo Roux. Por el lado del Partido Panameñista, el candidato

José Isabel Blandón, disparaba contra su copartidario, ‘JCV’.

Agregó: “Si Pandeportes se mantendrá como está vigente o se elevaría a una Autoridad o Secretaría Deportiva. Considerar su Independencia y Autonomía de MEDUCA”. Vi esto absurdo porque no se debe divorciar la Educación del Deporte, y esto lo ha plasmado, la “Fundación Panamá Primer Mundo”. Lo que quería hacer dicha

Coalición era Primer tocar el Ante-Proyecto de Ley N°089, de la Comisión de Educación, Cultura y Dep. avalada, por el entonces ‘HD’ Adolfo T. Valderrama; era introducir un Ley ‘copeada’ de España, por el ‘HD, JUAN B. MOYA, Suplente del Circuito 8-8, que actuaba de principal, para convertir a Pandeportes en un Autoridad Nacional de Deportes. En el 2015, el HD Moya, logró que se convirtiera en el Proyecto de Ley N° 219, en la referida Comisión, presida por el HD Juan Miguel Ríos, y el de Vice-Pres. ese era lo que pretendía lograr la famosa Coalición Panameña Pro-Deportes.

Dijo: Edgardo López: “Para Sep. 2019 se debe tener elaborado el ante-proyecto y su reglamentación para su explicación al Presidente, (‘LCC), y presentado a la Asamblea Legislativa. Hacer todo el lobby desde presidencia para que el ante-proyecto y su reglamentación sean aprobadas a MÁS TARDAR el 31 de Dic. 2019”. Estamos en el mes de Nov. 2020, y desde su ‘Burbuja de Aire’, no se ha probado nada. Así es Pedrito Aguilar.

Tema de Hoy. No puedo ocultar mi tristeza, por mis compatriotas , que sumados a la situación que confrontamos por la Pandemia de Covid-19, donde nos acercamos a los 3,000 muertos, adicionado a que altos funcionarios del “Buen Gobierno”, incluyendo al ‘CG’ de la Rep. se ha contagiado, y ‘SE’, ‘LCC’ está cumpliendo 40 días de cuarentena. El Huracán ‘ETA’ ha cobrado cinco (5) vidas, y destrucción en la Provincia de Chiriquí. Frente a esa realidad. Ojalá que el Jefe del COP, y su ‘Gran Combo’, que ha programado sus elecciones ‘fraudulenta’ del para

Elegir al nuevo Presidente y ´JD’, para el periodo 2020-2024, en un Hotel Continental Miramar de 5 estrellas, lo

Trasladan a su GALERA en los Llanos de Curundú y donan parte de ese dinero a los atletas y dirigentes damnificados. Tomen nota de esto.

La Federación Internacional de Judo, que preside Manuel Larrañaga, y el Presidente de la ‘FI’ de Judo es Marius Vizer, celebrará el Campeonato Panamericano de Judo Mayor, del 19 al 22 de noviembre, en Guadalajara, México

con la participación de 134 atletas de 23 país. Como mi siempre querido Panamá, está presente, donde me preocupa con solo dos atletas y en la categoría femenina, KRISTINE JIMÉNEZ (52 Kilos), y MIRYAM ROPER (57 Kilos). Panamá no tiene representación masculina. Veamos primero la división de las damas, y las atletas latinas: (48 KGS). Está Jaqueline Solís de Guatemala, #85 en el Ranking. (52 KILOS) :(USA), Angélica Delgado, #14 en el ‘RM’. (CAN), Ecaterina Guica. (MÉX), Luza Luz Olivera, #39, en el ‘RM’, (PERÚ), Brillith G. Carbajal, #51 en el ‘RM’. (PANAMÁ), KRISTINE JIMÉNEZ, #88 en el ‘RM’

(USA) Katelyn Jarrell, #97 en el ‘RM’.(HAITÍ), Sabiana Anestor, #106 en el ‘RM’. (MÉX) Paulina Martínez , en el ‘RM’ #130. (ARG.) Ayelen Elizeche, ‘RM’, #157. (57 KGS). (CAN.) Jessica Klimkait, #1 en el ‘RM’. (CAN),

Christa Deguchi, #2) en el ‘RM’. (PAN), MIRYAM ROPER, #22, en el ‘RM’. (USA), Amelca Fulgentes, #51, en el ‘RM’. (USA), Leilani Akayama, #52 en el ‘RM’. (Rep. DOM), Rosa Ana, #59 en el ‘RM’. (BAH.) Cynthia Bahming, #112, en el ‘RM’. (ARG.) Brisa Gómez. # 148 en el ‘RM’. (PERÚ) Mariam Flores, # 201, en el ‘RM’. (MÉX), Elizabeth García, #212, en el ‘RM’. (PERÚ), Kiara Arango, #219, en el ‘RM’.

Viendo rápidamente algunas de las Categorías de Hombre: (60 KGS) (GUA), José Ramos, #89 en el ‘RM’. (66 KGS). (CRC.) Ian Sancho Chinchilla, #109 en el ‘RM’. 73 Kgs,(CRC), Julian Sancho. # 151 en el ‘RM’.

(81 KGS), ( CRC), David Guillen Vagas en el ‘RM’, #192. Mañana continuaré, especialmente viendo los atletas cubanos de ambos sexos. Tomen nota de esto.