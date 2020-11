El Jefe del COP, quiere a Damaris Young de Pres., del 2020-2024

Notas Sueltas: N°1) Recibí un Nota de Prensa, el viernes 6 de Nov.,2020, del Departamento de Prensa del COI, con Título: “Reunión del Comité Ejecutivo del COI. Información para los Medios”. Contenido: “La Junta Ejecutiva (CE) del Comité Olímpico International (COI), se reunirá, a distancia, por VIDEOCONFERENCIA, a

través de un sistema electrónico seguro el miércoles 11 de noviembre 2020. El (CE) está programado para recibir,

actualización sobre las distintas actividades de la administración del COI en Informes de los Comités Organizadores. El COI celebrará una rueda de prensa abierta a los medios de comunicación con el presidente del COI al final de la reunión. Fotos de la reunión del Comité Ejecutivo del COI, estará disponible.

El día miércoles 11 de noviembre. Tiempo 1.45-4.30 p-m. CEST (Reunión del (CE). Tiempo 1.45-4.30 p.m. GEST (Reunión del CE) /5.39 p.m. CEST TBC’ (El Presidente del COI tendrá su Conferencia De Prensa). Todos los medios están bienvenidos . Deben preinscribirse para recibir el enlace a la conferencia de prensa, del Presidente del COI, Thomas Bach. También dieron a conocer todo el programa.

Nota Suelta N°2. Sobre el Campeonato Panamericano de Judo de la Categoría Mayor, en Guadalajara. México, del día 19-22 de Noviembre 2020, resalté dos cosas. 1), la presencia de Atletas masculinos de Centro América, y mencioné a los de Costa Rica, y Guatemala, y ‘0’ atletas hombres de Panamá. También quedé en mencionar a los atletas de Cuba, que están presentes. He aquí los de Cuba: EN 66 KGS HOMBRES. (CUBA), Orlando Polanco #50 en el ‘RM’. Osniel Solís, #44 en el ‘RM’. EN 73 KILOS. Magdiel Estrada. #30 en el ‘RM’. EN 90 KILOS. Iván Felipe Silva, # 44 en el ‘RM’. EN 100 KILOS: Lester Cardona, # 73 en el ‘RM’. Heriberto Rivero Carrera, #97 en el ‘ RM’. En +100 KILOS: Andy Granda.

EN LA RAMA FEMENINA. Damas Cuba. EN 63 KILOS. Maylin del Toro Carbajal. # 6, en el ‘RM’. EN + 78 KILOS, Idalys Ortiz ,#1, en el ‘RM’.

Tema de Hoy. Haciendo mi acostumbrada pesquisas, una de las noticias que está en el ambiente, que podría ser cierta, y no ‘Fake News’, (Noticias Falsas), es que el Presidente del COP, que no puede elegirse por un segundo turno consecutivo com Jefe del COP, en el periodo 2020-2024, por lo que ha recurrido a su Letrada, DAMARIS (USA$) YOUNG, y el abanderado, y estratega que manda desde su ahora lujosa GALERA, en los Llanos de Curundú. Para el cargo de, ´VP’, querían , según mis pesquisas, postular al ‘Canguro’ Colonense, Irving Saladino que aún no se ha recuperado de la ‘tanda’ de regaño que recibió del Alcalde de Colón, Rolando Alexis Lee, por el estado de abandono que tienen todas las instalaciones deportivas de Colón.

Vamos a mirar de cerca a una candidata al COP de Colón con ‘0’ credibilidad y solvencia ética en el deporte. Según mis pesquisas, será postulada por la Asociación del DEPORTE DE ESCALADA, que estará debutando en ‘JO’ de Verano. Panamá no ha competido en ningún torneo internacional. Todos recordamos las ‘mentiras’ en cadena de la Letrada, con la Elección de Franz Wever, de Presidente de la Fed. Panameña de Natación, y ella y el Mitómano ‘Madurito’ Amado, querían mantener a CARLOS CASTILLO, padre de su representante de Atletas,

DIEGO CASTILLO, como ‘0’ Credibilidad en la presidencia de la FPN. Es más, también era abogada de Carlos

Castillo. Viajó a una Reunión de la FINA, en su oficina en Lausana, Suiza, y volvió a mentir, sobre la Elección Legítima de Wever.

Finalmente el Pres. de FINA, Julio César Maglione. El Dir. Ejecutivo, Cornel Marculescu. La DRA., MARGO MOUNTJOY, que preside la Comisión Médica de la FINA, que fue enviada a Panamá para supervisar la elección de la FINA, donde fue elegido Franz Wever, se dieron cuenta de que estaban tratando con ‘MITÓMANOS, y reconocieron el triunfo de Franz Wever. Carlos Castillo se llevó artículos de la FPN, y no ha pagado su costo. Pero hay más; Damaris Young trato de robarse con ‘Madurito’ Amado, la Asociación Panameña de Hockey que preside el Abogado Ademir Montenegro. Para legalizar su acto doloso, invitaron a Panamá, al Pres. de la Federación Panamericana Hockey a Panamá, (PAHF), Alberto ‘Coco’ Budiesky’, que les dijo “que no vino a Panamá, para eliminar a ninguna federación”.

La Letrada Damaris (USD$) Young que ahora quiere seguido deteriorando al Deporte Olímpico de Panamá, fue quien coordinó la RELECIÓN FRAUDULENTA, de Camilo Amado en octubre de 2016, con una Comisión Electoral Independiente, con TRES ABODADOS escogidos de A DEDO, y votaron por los Candidatos del COP.

Recibieron BUENOS VIÁTICOS, y hospedaje en Hoteles de CINCO ESTRELLAS. Como ahora le toca a ella dirigir el COP, ya que el Jefe del ‘Buen Gobierno’, no la quiere en su ‘Burbuja de Aire’, y ya no tiene a Mónika

Boloboski de ‘SG’ en Pandeportes, quiere ser elegida por esa Comisión Electoral Independiente, escogida por ellos, y seguro llamarán a sus ‘HADO PADRINO, Peré Miró del COI, y Illic Neven, de PANAM-SPORTS, para legalizar su ‘trampa’.

En estos momentos el Continente Americano está viviendo un momento histórico, y es que los ELECTORES DE LOS ESTADOS UNIDOS, se unieron en una gran mayoría, y DRENARON la Ciénaga, de un Megalómano, Mitómano, y racista incurable, que convirtió al país más rico del mundo, rompiendo el récord mundial de mentiras, y conduciendo a los pobres a su muerte contagiados por la Pandemia Covid -19, y queriendo seguir en la Presidencia por un Segundo periodo consecutivo. El nuevo presidente electo de ‘USA’ JOE BIDEN, logró 290 VOTOS ELECTORALES contra sus 214. Algunos latinos aún viendo el trato que recibían de Trumph, que les decía que no tiene importancia usar MASCARILLA, o seguir el DISTANCIAMIENTO SOCIAL. Tenía bajo control a sus PERIODISTAS del Fox News, que divulgaban sus mentiras contra el candidato Biden, y este servidor no olvidará su insulto a la candidata a la VICE-PRESIDENCIA, KAMALA HARRIS, que ha hecho historia como lo hizo BARRACK OBAMA, al ser elegido el PRIMER PRESIDENTE NEGRO DE ‘USA’. Fue reelegido por un segundo periodo, lo que no saboreará . Desde un inició al igual que lo hizo en su primer periodo

Presidencial que había trampa, y tratará de hacer lo que sea con su ‘pandilla’, que en FOX NEWS, acusaban a todos menos a Donald Trumph, su Vice-Presidente, su familia, etc., de tramposos. Esta fecha histórica, que inclusive el Pres. de Rusia, Vladimir Putín, y los Pres. de Europa ya han felicitado a Joe Biden, que seguro tratará de brindar un buen trato , y dispensará el RESPECTO que se merece el DR. ANTHONY FAUCI, que ha luchado sin mentir (que Donaldo Trump, quería que hiciera), un hombre que ha luchado contra la VIH, SPRAG’ y Ebola.

En este momento crucial de ‘OPERACIÓN LIMPIEZA, Panamá donde según el Diario Prensa Latina de Cuba, que ha sido víctima de ataques de toda índole de Donald, que estaba haciendo todo lo contrario del Presidente Barrack Obama, de tener buenas relaciones con Cuba. Trumph buscaba dejar a sus habitantes en la miseria. El Presidente del Panamá, SE’ LCC’, estaba haciendo a pie de la letra, todo lo que ordenaba, Trumph, ya felicitó a

Joe Biden. Es por ello bajo ninguna circunstancia, PANDEPORTES, no debe avalar un retroceso en nuestro deporte, para que el MEGANÓMANO, MITÓMANO, Y JUDAS DEL Olimpismo Panameño se escuda

bajo su Letrada, para seguir dañado a nuestra juventud con sus malos ejemplos en el deporte. Tomen nota de

Esto.