Un Poco de Todo, Anotados en mi Librito de Apuntes

La falacia de 'robo' de Elec. de Trumph. No a elección de D.Young, Jefa del COP

Una Nota suelta. Con fecha sábado 7 de noviembre 2020, recibí un Comunicado de Prensa, de la Oficina de (WADA), Agencia Mundial Anti-dopaje con sede principal en Montreal, Canadá con Título Principal, quizás por la situación caótica en 'USA', por el aún Presidente, Donald Trumph, y su 'entourage', todos en la Cadena de FOX NEWS, que rehusa aceptar su derrota para un segundo periodo electoral a ser derrotado por Joe Biden, y que consideran que fue un fraude, sin mostrar las evidencias. He aquí la DECLARACIÓN CONJUNTA de la AMA y oficina de EE.UU. de la Política Nacional de Fiscalización de Drogas. Dice: “Ayer el Presidente de la Agencia Mundial Anti-Dopaje (WADA), Witold Banka, y el Direc. de Política Nacional de Control de Dopaje, (ONDCP).

En los Estados Unidos y sobre el representante de la Autoridades Públicas de Estados Unidos en el Patronato de la Fundación WADA. El Honorable Jame W. Carrol, realizó una REUNIÓN VIRTUAL para discutir asuntos, de interés para las dos organizaciones con el objetivo de trabajar mejor juntos por los buenos deportistas, y el sistema global antidopaje. En lo que era una reunión positiva.

Las dos organizaciones acordaron que el Gobierno de 'EE.U.U' fue vital para la protección y deporte en todo el mundo, y que perseguirían fuertes y una comunicación bilateral en el futuro. El Sr. Banca y el Sr. Carrol estaban unidos en la opinión de que ésta era una reunión importante donde WADA y ONDCP pudieron discutir una serie de áreas de mutuo interés de manera abierta y honesta. El Sr. Caroll reafirmó que el compromiso de los Estados Unidos con la AMA, y desde dentro de la AMA. Ambos coincidieron en que la Asociación entre WADA y el Gobierno de Estados Unido, fue de vital importancia para la protección del deporte limpio alrededor del mundo como tal, el compromiso de fortalecer esta asociación, seguir adelante y vi esta reunión como un paso importante a lo largo de un renovado camino de diálogo”. Tomen Nota de Esto.

Ojalá el Dr. Saúl Saucedo, que estaba al frente de ORAD, Organización Regional Antidopaje de 'Centro América, y también vinculado a la Comisión Anti-Dopaje de (WBSC) Confederación Mundial de Béisbol/Softbol, ponga al tanto al 'DG' de Pandeportes, en especial al 'DT' de Deportes y Recreación Irving Saladino sobre este tema.

La Falacia del Megalómano, Mitómano y racista Donald, y su entourage del Canal de 'TV' FOX NEWS, que rehusa aceptar, de que el Pueblo de los Estados Unidos, y muchos países del mundo, han y están felicitando a la mayoría de votantes que lo han castigado, que por culpa de su vanidad, junto a su familia, es el responsable de que más de 9 millones 861 ciudadanos se han contagiado por la Pandemia de COVID-19, y más de 238,649 Muertos.

El precio que pago fue que la mayoría votaron por el candidato JOE BIDEN, que superó más de los 270 votos electorales que necesitaba para ganar. Trato de usar su táctica, de las elecciones del martes 8 de Nov. 2016, donde con 278 Votos Electorales derrotó a Hilary Clinton, que pese a tener la mayoría de votos populares, solo logró 218 Votos Electorales. Allí hablaba de fraude. Ahora en estas elecciones del 3 de Nov. 2020, donde por este mismo sistema fue, y fue derrotado por Biden cuando los Votos Electorales marcaban 290, sin aún terminado el conteo Estancado de 214 Votos Electorales, afirma que fue robado. Lo curioso fue que de distintos puntos del Universo, se dieron llamadas felicitando al Presidente electo, Joe Biden, y su 'VP' Kamala Harris, que no solo entró en la historia de los Estados Unidas, de ser la primera mujer que ocupa ese cargo, sino que de la Raza Negra, lo que servirá como ejemplo a la generación del relevo, donde están incluidas, MALIA Y NATASH, HIJAS del primer Presidente de los Estados Unidos de la RAZA NEGRA, Barrack Obama, que hizo campaña para su ex 'VP, Biden y abrió los ojos de los votantes, de que Donald Trumph, no tenía los méritos para ser reelegido para un 2° periodo.

Según Prensa Latina, Órgano oficial de Cuba, el expre. de Brasil, Luiz Ignacio Lula de Silva, saludó el triunfo de Biden. Resaltó este momento importante donde el pueblo se renunció contra Trump. La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff (2011-2016) también felicitó a Biden y la 'VP', Kamala Harris.

Lo más vergonzoso ha sido el papel de 'FOX NEWS', en donde un Neut Gingrich, como un desquiciado mental, afirmó lo que corea Donald Trumph, sin prueba que fue robado de ser reelegido. No se quedaron atrás, Mike Huckabe, donde su hija Sara Elizabeth, fue Directora de Comunicaciones de Trumph, donde fue botada, por dar informaciones falsas. Lo triste es que el Pres. de México Andrés Manuel López Obrador, (AMLO), un devoto de Donald Trumph, no llamó a Biden, ni a su 'VP' para felicitarlos por el triunfo. Sin querer ser irrespetuoso, AMLO, ha sido un 'adulador' de Trumph. A diferencia del Pres. Mexicano Enrique Peña Nieto, que ustedes recordarán las palabras que usó para decir a Trumph, que su país no iba a pagar el MURO. Jair Bolsonaro, apodado el 'Donald Trumph de Sur-América, tampoco felicitó a Biden. Joe Biden además de nombrar una Comisión 'ipso-facto', para atacar la Pandemia de Covid-19; según el 'Washington Post', revertirá algunas medidas de Trumph.

Regresando a mi querido Panamá, me uno al sufrimiento que están pasando mis compatriotas de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, etc., por el paso del Ciclón 'ETA' a nuestro país.

Para finalizar el Coctel de hoy, vuelvo a tocar mi tema principal que es el deporte. La lección de los dirigentes del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que se unieron para drenar la ciénaga de toda la podredumbre de Donald Trumph, en su periodo eleccionario que debe servir de ejemplo a Pandeportes, y espero que al Jefe del “Buen Gobierno”, 'SE' LCC', que felicitó al Pres. Electo de 'USA', brinda su apoyo, de aplicar los Artículos existentes en la Ley N° 50 de 2007, que rige el deporte en el país, de no permitir que otra ciénaga que urge un drenaje total, es la del Comité Olímpico de Panamá, que aún preside, Camilo Amado Varela, y que su propio Estatuto EXPRESS, no le permite dos reelecciones consecutiva, su candidata es su Letrada, Damaris (USA$), Young. He dado a conocer su historial deportiva, que inclusive estando conscientes de la pobreza en el país, y lo acontecido en el Interior, teniendo una Galera Lujosa en los 'Llanos de Curundú, el proceso eleccionario, será el 5 de diciembre 2020, en un Hotel de 5 estrellas. Las elecciones será fraudulentas puesto que es con el mismo método de una Comisión Electoral 'Independiente' de tres personas, escogidas de a dedo por ellos, incluyendo a la de México, que actuó en la de octubre 2016, y estará repitiendo. Estaré viendo si se dejarán burlar una vez más por el Megalómano, Mitómano, y Judas del Olimpismo Panameño. Tomen Nota de Esto.