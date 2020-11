La Jefatura del COP para el 2020-2024, convertido en una 'Piñata'

Las Notas Sueltas: N°1) Un escrito de Carlos González en el Diario 'El Nuevo Día de Puerto Rico', titulo: “El COPUR de un primer paso con miras a solicitar la SEDE de los Juegos 'CA' y del Caribe, 2022.”. Antes de seguir informo que el nuevo Gobernador del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico para los próximos cuatro (4) años tras imponerse en las elecciones generales del territorio caribeño fue PEDRO PIELUISI, fue candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), y se impuso con el 100% de los votos escrutados de los 5,567 colegios con el 32.93% y 406,830 votos, frente al 31.56%, y 389,896 votos de Carlos Delgado, el candidato del opositor Partido Nuevo Progresista, (PPD), según los datos divulgados este sábado por el máximo organismo electoral de la isla caribeña en su página en internet. Ojalá no sea un 'YES-MAN' del Megalómano Mitómano, Donald, que perdió las elecciones presidenciales el 3 de Nov. 2020, frente a Joe Biden, y rehusa aceptar la derrota.

Felipe Pérez de la Fundación 2010, presentó algunos de los detalles del informe a los delegados del pleno del Comité Olímpico de Puerto Rico, (COPUR). Ya hay un primer paso: Los integrantes del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), aprobaron condicionalmente la autorización para que la Fundación 2010 presente ante el Centro Caribe Sport, (nuevo nombre de Odecabe), la candidatura de Mayagüez para la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022. El pronunciamiento lo hizo SARA ROSARIO, presidenta del Copur, durante una reunión extraordinaria en el Centro de Convención Miramar. Los 27 delegados que acudieron escucharon una extensa presentación que contiene las actuales condiciones de las instalaciones en la zona oeste que fueron utilizados durante los Juegos de Mayagüez 2010, así como los costos y los retos.

Pero antes de radicar la candidatura, Rosario y el presidente de la Fundación 2010, Felipe Pérez, deberán reunirse esta próxima semana con la Gobernadora Wanda Vásquez Garced, el gobernador electo Pedro Pierluisi, y algún representante de la Junta de Supervisión Fiscal para discutir el financiamiento ($70 millones) de los Juegos. ¿Qué estará pensando de esto Henry 'Pirata Morgán' Pozo de esto, y que se es esfumó su legado que era robustecer su Cuenta bancaria, como Presidente de COPAN, lo mismo que sus asistentes?.

Nota N°2. Bajo la Presidencia del COI del Dr. Thomas Bach, que ha creído como si fueran “Versículos de la Santa Biblia” todo lo que le dice, el no muy bendito Don Peré Miró Sellares y James Mcleod, sobre Solidaridad Olímpica del COI, y Relaciones de los CONs con el COI. Estos dos señores, han sido 'Hado-Padrinos' de dos personajes con '0' credibilidad en el CON de Panamá, Camilo Amado Varela y su Letrada Damaris Young. Muchos recordarán la Asamblea General de la entonces Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, (Odecabe), en el Centro de Convenciones de Albrook-Mall, de Panamá, los días 30 y 31 de oct. del 2019, el proceso Eleccionario, para la presidencia y demás cargos del Comité Ejecutivo para el periodo 2020-2024 en el Hotel Wyndham Albrook. Los dos candidatos a la presidencia eran: el actual Steve Stoute de Barbados, y el aspirante a ser el nuevo Presidente, LUIS MEJÍA, Pres. del Comité Olímpico de República Dominicana.

Mejía basó su candidatura en un Manifesto Electoral: “Empoderamiento a la Comisión Legal de la Odecabe para que revise el Contrato Modelo de Ciudades Sedes, para que nuestra organización pueda aprovechar los JCA y del Caribe. Revisión de nuestro Estatuto Vigente. Revisión Jurídica. Cambio de la Imagen Institucional de la Odecabe. Etc. etc. Nada de eso ha cumplido, y aún peor, no ha respetado la imagen de Presidentes de la Odecabe, de la Estatura de Julio Enrique Monagas. (Pto. Rico). José Beracasa, (Ven.), Germán Reikehoff, (Pto. Rico), y José Joaquín Puello, (Rep. Dominicana). Como si fuese una Copia, al estilo de Illic Neven, que cambio el nombre de ODEPA, al de 'PANAM-SPORTS', para imitar su ahora ídolo caído Donald Trumph, ahora la Odecabe se llama “CENTRO CARIBE SPORTS”. Ha extendido una invitación al 1er. Seminario de Periodismo Deportivo, Tecnología de Información y Comunicación que realiza la organización Centro Caribe Sports”. ¿Qué valor puede tener un Seminario de Periodismo dictado por un organismo, que no respeta ni sigue los Principios Fundamentales del Olímpismo plasmado, en la Carta Olímpica que rige el Olímpismo en su concepción moderno, concebido por Pierre de Coubertin el 23 de junio de 1894. Tomen Nota.

Tema de hoy. Con uno de estos títulos que ocasionalmente uso, el de hoy dice: “La Jefatura del COP, 2020-2024, convertido en una 'PIÑATA'. Veamos como el Diccionario define esa palabra: 'PIÑATA'. “Olla ordenada con papel, que se llena con dulces u otros regalos y se cuelga para ser rota con UN PALO durante algunas fiestas populares”. La silla presidencial del Comité Olímpico de Panamá, (2020-2024) ya tiene algunos aspirantes, tras conocerse que el próximo 5 DE DIC. 2020, se realizarán las elecciones generales de este deporte nacional. El COP en una Asamblea General Extraordinaria en la que participaron vía su Plataforms Zoom los representantes de 31 federaciones deportivas y dos representantes de los atletas eligió a las personas que formarán parte de la Comisión Electoral 'Independiente' de a dedo, quienes serán los responsables de conducir el proceso electivo, (agrego en forma fraudulenta como el 30 de octubre de 2016).

Según divulgó el Diario la Prensa, y el Coctel ha hecho sus pesquisas sobre las nóminas que quieren presentar. Danilo Velasco, Presidente de la Fedesoftbol. En el 'RM' masculino de la 'WBSC' está de #24 con 135 Pts. México, #8, 1,678 Pts. Ven. #9),1608 Pts. Cuba #13, 768 Pts. Dom., #15),479 Pts. Gua. #21), 346 Pts. En la rama femenina, Panamá, # 52 con 172 Pts. Estela Riley, Pres. de la Fede-Judo, y es 'SG' del COP. El Judo masculino está en pésima condiciones. Jair Peralta, no ha logrado mejorar el Baloncesto Panameño, y tiene serios problemas de credibilidad, por su manejo. No sé qué papel pretende hacer Alexis Batista, en la FedePesas. Riley dijo que no aspira a presidir la nómina opositora a Camilo Amado, pero sí lo apoya. Es 'vox-populi' que la Letrada DAMARIS (USA$) YOUNG, es la candidata oficial del Megalómano y Mitómano del COP, que va rumbo al camino, que eliminó a Donald Trumph de ser reelegido por un 2º periodo en la Presidencia de 'USA', el 3 de noviembre 2020. Según mis pesquisas, fue propuesta por Manuel Arias, Jefe de la Fepafut, y JORGE AUED, que fue botado de la 'SG de la Fepafut, por su entonces Pres. Pedro Chaluja, por malos manejos. Además, Aued con la ayuda del COP, se tomado en forma ILEGAL, la Asociación de Balon-mano de Panamá, que no celebra torneos. Otro respaldo brujo a la candidatura de Young, que es una asalariada del COP, es CARLOS HERRERA DE LA FEDEGIMNACIA, que el 'DG' de Pandeportes, reiteró hace poco, que la Gimnasia no tiene reconocimiento de Pandeportes. Haciendo otras pesquisas, la desesperación de no solo de tomar la 'DG' de Pandeportes, sino de convertirlo en un Ministerio, el 'HD' de El Chorrillo' Héctor Brands, uno de los 'Intocables' de la 'Burbuja de Aire', de nuestro Presidente. 'SE' LCC', famoso por su 'paso 'adelante, y 'paso 'atrás',(¿Será 'Fake-News'?), tiene en su agenda visitar al HARRY MITCHELL, Retirado Magistrado de la 'CSJ', de una ética y solvencia moral intachable, para que lo ayude a elaborar una Ley para convertir a Pandeportes en un Ministerio de Deportes, y él su presidente.

Otra vez termino haciendo la observación de la cantidad de 'dirigentes deportivos', la mayoría mediocres, no han entendido, ni les interesa, la importancia del Metodólogo en una institución deportiva. La casi totalidad que aspiran a 'Romper esa Piñata', no saben y no les importa, que por las funciones que desempeña un METODÓLOGO, es la columna vertebral dentro de la institución deportiva.