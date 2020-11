Se espera una ‘sorpresa’ en las Elecciones del COP, el 5 de Dic. 2020

Notas Sueltas. N°). El desprestigio de Donald Trumph a su país, los Estados Unidos de Norte América, de ser históricamente el buen ejemplo de Elecciones Presidenciales, pese a que sus seguidores lo apoyaron para un segundo mandato a partir del 1° de enero 2021, he aquí una nota originada en Washington, y publicada en ‘Prensa Latina’, órgano oficial de Cuba, el 13 de Nov., titula: “Estados Unidos estaba preparado para creer campaña de Trumph”. Contenido: “La población de Estados Unidos fue influida para dar como cierta la desinformación sobre las elecciones, y en particular las denuncias infundadas de FRAUDE ELECTORAL del presidente Donald Trumph, informó hoy el sitio fivethirtyeights.com. Lo que empezó con una llovizna rápidamente se convirtió en un aguacero, señala la publicación al abordar la desinformación sobre las elecciones y cómo los estadounidenses

fueron preparadas para darla como cierta.

Los grupos de Facebook Pro-Trump que disputan los resultados de las elecciones atrajeron a DECENAS DE MILES DE USUARIOS y se convirtieron en un animado mercado de intercambio de desinformación hasta que fueron cerrados, señala el análisis. Al respecto, precisa el sitio, las encuestas muestran que un porcentaje sustancial de la población, en particular los republicanos creen SIN PRUEBAS) que se produjo un fraude electoral. En una encuesta de YouGov y The Economist realizado del 8 al 10 de noviembre entre los votantes registrados, el 82 por ciento de los REPUBLICANOS que no creía que JOE BIDEN hubiera ganado legítimamente las elecciones presidenciales, aunque lo haya hecho.

De manera similar, señala fivethirtyeight.com, en una encuesta de Politico/Morning Consult realizada del 6 al 9 de noviembre entre los votantes registrados, el 70 por ciento de los republicanos manifestó que no creía que de 2020 fueron LIBRES Y JUSTAS, el doble de los que respondieron en una encuesta realizada antes de las elecciones. Las acusaciones de Trumph DE FRAUDE INMINENTE antes de los comicios, el estrés colectivo y la ansiedad causada por la pandemia, y el retraso en los resultados de las elecciones se combinaron para crear una tormenta perfecta de desinformación, (lo que es conocido como ‘FAKE-NEWS’), asegura fivethirtyeight.com, al puntualizar que Trumph preparó el escenario.

He aquí otra nota de Prensa Latina, con la misma fecha: “El presidente Donald Trumph ignora sus DEBERES presidenciales, y pasa el día tuiteando quejas, falsedades y desinformación sobre los resultados de las elecciones, informa hoy el sitio web.sfgate.com. Cuando debió interesarse por la muerte de seis militares en un accidente de helicóptero durante una misión de mantenimiento de la paz en Egipto, los afectos de la tormenta tropical Eta en Florida y el curso de la Pandemia de la Covid-19, Trumph pasó el día aislado en la Casa Blanca, precisa la publicación. Ni él ni sus ayudantes informaron a los reporteros sobre las noticias del día reaccionaron ante los líderes demócratas que acusaron a los republicanos de poner en peligro la respuesta a la pandemia al ‘negarse a aceptar la realidad’ sobre los resultados de las elecciones, agrega.

Trumph aprovecha el poder de su oficina en un intento a largo plazo de mantenerse en el trabajo mientras ignora muchos de los DEBERES PÚBLICOS que vienen con su cargo. Según Norman Ornstein, un politólogo del Conservador American Enterprise Institute que critica a Trumph, “la idea de que va a prestar más atención a los detalles del gobierno es ridícula”. Desde las elecciones del 3 de Nov., el mandatario se dirigió a los reporteros en dos ocasiones, en ambas ocasiones alegando un FRAUDE generalizado en el CONTEO de las boletas y prometiendo buscar desafíos legales en los estados indecisos. Lo que quizás lo que aún le sigue doliendo al Megalómano y Mitómano incurable, Donald Trumph, fue el GOLPE EN EL RIÑÓN’, como se dice en el argot del boxeo, en PHOENIX, ARIZONA, de los 11 Votos Electorales de Joe Biden que aumentó sus Votos Electorales a 290, sobre los 270 Votos Electorales que necesitan para ganar la presidente. Además de un voto de castigo, era un acto de homenaje a JOHN MC CAIN, que fue candidato a la Presidencia en el 2008, ganado por Barrack Obama, y que con elocuencia McCain a quien Trumph, ultrajó como un perdedor porque fue prisionero de guerra.

Tema de hoy. Continúo hoy, como prometí, con las prioridades con la parte final de las palabras del Presidente del COI, Dr. Thomas Bach, que explicó en detalles el aumento de Fondos de Solidaridad Olímpica en total de16% para los CONs, 2021-2024., y no se ha divulgado en el país. El título dice: “Las prioridades de la Solidaridad Olímpica para 2021-2024, son las siguientes: 1), Empoderar a los CONs para mantener a los atletas en el ‘CORAZÓN DEL MOVIMIENTO OLÍMPCO’, a través de un mayor apoyo a los deportistas para desarrollar en todos los niveles facilitando el compromiso a través de FOROS e Intercambios, fortaleciendo Oportunidades para sus séquito. Para desempeñar roles de apoyo efectivo, y velando para que las disposiciones de los derechos del Atleta, y Declaración de Responsabilidad sea implementado por los CONs.

2), Garantizar el Buen Gobierno, el control financiero y el cumplimiento mediante el fortalecimiento de los Programas de creación de capacidad para los CONs. 3), Fortalecer el Movimiento Olímpico en Modelo de Financiación solidaria priorizando la principal misión olímpica de Solidaridad Olímpica de enfocar en los CON de mayores necesidades, y asegurar la comunicación efectiva de todas las corrientes de la Solidaridad Olímpica financiado por los CONS. Faltan otros 2 puntos, que tocaré en otro momento.

Como el tiempo y reloj no se detiene para esperar o complacer a nadie, hoy estamos a domingo 15 de Nov., lo que indica que faltan 21 días, para la fecha de convocatoria de Elecciones del CON de Panamá, el 5 de diciembre de 2020, para renovar la Junta Directiva para el periodo, 2020 al 2024. Inicialmente, el Pres. Camilo Amado Varela, dijo que estaba programada para el 2021, acogiéndose en un anuncio del COI, que sin violar sus Estatutos, podían

trasladar su proceso electoral al año 2021. Al revisar su Estatutos Express’, quizás reflexionó, al darse cuenta que hay artículos con una clara definición que no podía hacer elecciones vía la PLATAFORMA ZOOM, pero sí por el proceso FRAUDULENTO, usado en la Reelección del Jefe del COP, en octubre del 2016, mediante lo que llama una COMISIÓN ELECTORAL ‘INDEPENDIENTE’ pero escogido de A DEDO por ellos.

Lo vergonzoso, la supuesta candidata a la Jefatura del COP, de 2020-2024, y Letrada, Damaris ‘USA$’ Young, no solo puso un ‘torniquete’ para los integrantes de los ‘3 mosqueteros’ de esa Comisión Electoral, ‘Independiente’, en las elecciones que tenián que ser Letrado(a), y podían ser del exterior, y fieles ‘YES-MAN’. Hay delegados del

COP, que según sus listado, pueden votar en las Elecciones del 5 de diciembre, pero no tienen el reconocimiento del Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), por lo que el ‘DG’, no sé si se atreverá a usar su ‘Jhonny Cotten, el 5 de diciembre, para no darle un regalo de navidad, a Camilo Amado Varela, y su ‘Gran Combo’, como un aporte para que su ‘Comité Electoral Independiente’, repita la trampa de octubre de 2016. Resumiendo: ¿Habrá alguna sorpresa en las elecciones de la ‘JD’ del COP, el 5 de Dic. 2020?. Según mis pesquisas, ‘Madurito’ Amado está buscando en forma desesperada al ‘DG’ de Pandeportes, Eduarda Cerda, ‘Alias Rasputín el Monje Loco’, para no terminar en la ciénaga, como parte de la ‘operación limpieza’ del CON de Panamá. Tomen nota de esto.