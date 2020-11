¡Insólito!: Damaris Young con ‘0’ Credibilidad y Solvencia Ética, quiere presidir el COP

Las Notas Sueltas: N°1) Según una Nota en Prensa Latina, Medio Oficial de Cuba, con fecha 18 de noviembre, originado en México, tituló: “México llegará a en horas a 100 MIL MUERTOS por Covid-19”. Contenido: “Pues, ya está hoy en 99 mil 26, informó la Secretaría de Salud en su actualización matutina. La entidad informó de una baja significativa en los nuevos casos de enfermos, los cuales se incrementaron solamente en mil 757 en 24 horas, aunque el acumulado es más alto, con un total de 1 millón 11 mil 153 contagios confirmados. Los decesos en las últimas 14 horas fueron 165, mientras que los dos millones 618 mil 363 personas examinadas, un millón 233 mil 643 dieron negativo al coronavirus. SARS-CoV-2, responsable de la Covid-10, y los recuperados suman 757 mil 951. La Secretaría indicó que para la semana epidemiológica 45, la tasa de positividad se mantiene en 42%.

Destacó que, por primera vez, los casos ACTIVOS ESTIMADOS, con síntomas en los últimos 14 días, sólo representan, un 2,0 por ciento del total de casos en México, aunque reconoció que este porcentaje puede VOLVER a incrementarse en los próximos días.

(Recuerdo a mis lectores que el Presidente Electo de México, que comenzó su mandato el 1º de diciembre 2018, es ‘SE’, Manuel López Obrador, cuyo apodo es (AMILO), y tristemente es un ‘adulador’ y ‘YES-MAN’, del Pres. de ‘USA’ Donald Trumph, que rehusa aceptar su derrota contra Joe Biden, el 3 de Nov. 2020, y no cree en el uso de Mascarilla, y tampoco el Distanciamiento social. Por eso dice que el porcentaje puede volver a incrementarse).

¿Y por qué esta perorata, (discurso largo), sobre este tema. Respuesta. Hoy jueves 19 de Nov. al 22, será el Campeonato Panamericano de Judo de la Categoría Mayor, en Guadalajara, México, con la participación de 138 atletas de 22 países. Entre ellos está Panamá que participa con DOS ATLETAS FEMENINAS, Kristine Jiménez en la división de los 52 Kilos, y Miryam Roper en los 57 kilos. Deseando buena suerte a nuestros ´’paisanos estaré pendiente de sus actuaciones.

Nota Suelta N°2) Hay dos notas contradictoras, un de la ‘AP’. Con Título: “Thomas Bach: “Para los ‘JJOO’ de Tokío, hay que vacunarse”. SUMARIO: “El Presidente del Comité Olímpico Internacional, (CIO), Thomas Bach durante una rueda de prensa en Tokío, este lunes, (16 de Nov.). Bach habló tras reunirse con el nuevo primer ministro Yoshihide Suga”. Contenido: Todos los ‘participantes’ en los Juegos Olímpicos y espectadores que vengan del EXTRANJERO el año próximo para la pospuesta justa de Tokío recibirán la recomendación de VACUNARSE para proteger a la población de Japón, afirmó este lunes el presidente del COI Thomas Bach. Bach señaló que la vacuna no será obligatoria, pero en que se INSISTIRÁ en ello. El máximo jerarca olímpico hizo una gira por Tokío el lunes, en su primera visita a Japón desde que los juegos fueron pospuestos hace casi ocho meses por la pandemia de coronavirus.

Recibió muestras de apoyo en todos los frentes; del nuevo primer ministro Yoshihide Suga, el gobernador de Tokío Yuriko Koike, el ex primer ministro del país. “Con el fin de proteger a los japoneses y como ACTO DE RESPETO a los japoneses, el COI se esforzará a al máximo para que la mayor cantidad posible de personas- los participantes y visitantes LLEGUEN VACUNADOS, si para entonces la vacuna es disponible”, dijo Bach tras una

reunión con Suga. “Queremos CONVENCER a la mayor cantidad posible de visitantes extranjeros que acepten una vacuna”.

Otra nota del Dr. Thomas Bach, Presidente del COI, también de la ‘AFP’, Tokío, Japón: Titula: “Vacuna del Covid no será obligatoria para deportistas de Juegos de Tokío: “La vacuna contra el coronavirus no será obligatoria para los atletas en los Juegos Olímpicos de Tokío, aplazados al año próximo debido a la pandemia, declaró este martes el presidente del Comité Olímpico Internaciona, (COI), Thomas Bach. Exigir VACUNAS

SERÍA IR DEMASIADO LEJOS”, (me hizo recordar a mi Pres. de Panamá, ‘SE’, ‘LCC’, con su ‘un paso pa’lante’ y 2 pasos ‘pa-tras’,) juzgó Bach, en visita a Tokío, para intentar convencer a la población japonesa y a los patrocinadores de los Juegos 2020 que el evento podría disputarse en julio CON ESPECTADORES, pese al reciente recrudecimiento de las infecciones.

Bach repitió el compromiso del COI para unos Juegos Seguros, este martes en una visita a la Villa Olímpica, señalando que el comité de organización tomaría “todas las medidas de precaución necesarias para que los deportistas puedan estar distendidos y sentirse en seguridad”. Hay demasiadas cuestiones a tener en cuenta. Se trata de una salud privada. Es también una cuestión de estado de salud de cada uno. Es cuestión de ‘disponibilidad’, declaró Bach.

Nota Suelta N°3). Otra nota de la ‘AP’ con fecha 11 de Nov. 2020: Título: “Surgen más detalles sobre el arresto de La Russa”. Contenido: “Tony La Russa había reventado un neumático de la Lexus gris que conducía, al impactar un bordillo en febrero, un percance que causó que el vehículo emitiera humo y derivó en que se arrestara al actual MANAGER de las Medias Blancas de Chicago por conducir ebrio. (seguro que ya este tema lo tocaron nuestros expertos del béisbol de las ‘GL’) “La información figura en una declaración jurada ante el Departamento de Seguridad Pública del Estado de Arizona. A finales de octubre, la fiscalía del condado de Maricopa acusó a La Russa. Los análisis reflejados la noche del arresto mostraron que su nivel de alcoholemia era de ,095- por encima del límite legal 0,8.

La Russa se ha declarado inocente. Las noticias de su ARRESTO se conocieron el lunes, y más detalles surgieron el martes. Un agente encontró a La Russa parado junto a su camioneta deportiva y le preguntó qué había ocurrido, antes de solicitar su identificación. El agente dijo que La Russa buscó en su bolsillo en su bolsillo posterior, sacó MUCHO DINERO EN EFECTIVO y buscó su licencia de automovilista de California entre los billetes y algunas tarjetas de crédito. El agente reportó que detectó cierto olor a Alcohol en La Russa, quien había cenado con algunos amigos de los Angelinos de Los Ángeles. Decidió ponerlo bajo custodia tras realizarle una prueba de sobriedad. ¿Qué les parece este mal ejemplo para el Beísbol de ‘GL’ y sus seguidores?.

Tema de hoy. No representa ninguna sorpresa para este servidor, y los respetables lectores del Coctel, sobre el Megalómano, Mitómano y Judas del Olímpismo Panameño, Camilo Amado Varela, y su Letrada, Damaris (USA$), Young, que desde que dominan el COP del 2012, con el padrinaje de Pere Miró Sellares, que inclusive con ‘0’ de Credibilidad, Principios ‘Éticos’, y buenos ejemplos a los atletas, que el COI viene reiterando que “TODOS LOS ATLETAS’ (no los predilectos de ellos) “Están en el Corazón del Movimiento Olímpico”, ambos

fueron nombrados en una Comisión del COI. En forma FRAUDULENTA ‘CAV’ logró su SEGUNDA REELECCIÓN como Jefe del COP, en octubre del 2016. Incurrieron en su propia ‘patinada’ en su Estatutos Express’, al insertar en un rincón, que el cargo de Presidente era reelegible solo por UN (1) PERIODO SEGUIDO. Camilo Amado Varela, ya los cumplió: (2012-2016, y 2016-2020).

Es por ello la desesperación de ‘CAV’ de seguir esa vida de opulencia, procurando que la continuidad, a como dé lugar, sea con su Letrada que le encanta el ‘USA$; y si Damaris Young se sienta en la silla presidencial del COP,

Automáticamente el seguirá en el mando, con su ahora vida, que no es del pasado cuando los zapatos que usaba, hacía recordar a es personaje que el ‘Gran Combo de Puerto Rico’, que en un arreglo de Rafael Ithier, cantado por Andy Montañez que llamaron MANACHO, con es corro ‘sabroso’ de que los ZAPATOS que usaban eran de

CARTON”. Pues, ‘CAV’, no quiere usar zapatos baratos, y su Letrada Damaris, autos que no sean de las mejores marcas. Según mis pesquisas, en un acto de desesperación ‘C.A.V’ llamó a Saúl Saucedo, para discutir hacer una nómina única, BAJANDO A DAMARIS YOUNG, (algo así como salir de agua mala, a agua peor), poniendo a la cabeza a TOMÁS CIANCA, Jefe de la Fede-Boxeo Olímpico,(el mismísimo que fue denunciado por Mario Chang Rojas, por malos manejos de fondos del boxeo), y el DR. Saúl Saucedo de mayor solvencia ética, y que ocupa puestos de primero órden en la Confederación Mundial de BéisBol/Softbol (WBSC). Goza de respeto en WADA, etc. de Secretario General. Esto obedece a que su mismo grupo no confían ni quieren a Damaris Young al frente del COP. También quiere que siga en la Tesorería, JOSÉ ÁLVAREZ, de los Bolos que acusan de malos manejos de fondos, y que fue reelegido en forma fraudulenta en el 2019. Tengo más, pero lo dejaré para mañana.